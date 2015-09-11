颤抖吧欧元！高盛料欧银QE延长至2017年

高盛集团(Goldman Sachs)周四(9月10日)表示，欧洲央行(ECB)可能将资产购买计划延长至多两季至2017年，额外购买3600亿欧元的债券，以试图推高欧元区通胀。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)上周四首次表示，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整其规模和组成。

欧洲央行当日并下调欧元区经济增长和通胀目标，主要原因在于新兴市场动能减弱，尤其是中国。该央行其并警告，物价下跌可能会拖累欧元区在未来几个月重回通缩。

欧洲央行对量化宽松(QE)计划进行了微调，将对单一债券的最高购买比例由25%提高至33%，前提是这样不会使其掌握拥有否决能力的份额；此次调整被视为为采取进一步举措做铺垫。

高盛分析师表示，他们预期未来几周央行会宣布细节内容。荷兰银行(ABN Amro)的策略师们则表示，最快可能会在10月做出宣布。

若欧洲央行果真扩大资产购买力度，相比美联储(FED)的紧缩行动或者倾向，欧元/美元势必将承压。

高盛分析师在报告中表示：“我们如今预计QE政策会延长一到两季，以每月600亿欧元的购债速度看，最多增加购债3600亿欧元，或约为当前计划的三分之一。”

报告称，高盛仍认为欧洲央行政策的改变，主要是支持较高品质的欧洲经济暨货币联盟(EMU)发行人，而且对EMU利差不会有实质的一阶效应——该机构对此仍保持中性看法。

根据这样的假设，高盛预计欧洲央行购债从现在至2016年底之间将吸收德国发行的80%-85%的债券，以及50%的法国所发国债。在二线国家债券中，高盛预计欧洲央行将吸收42%-48%的意大利及西班牙中长期债券。

欧洲央行执委、首席经济学家普雷特(Peter Praet)周四重申了该行支持经济的决心，并呼吁政府实施改革以提振信心。

普雷特在荷兰举行的一次会议上表示：“欧洲央行管理委员会将密切关注中期通胀前景所面临的风险，欧洲央行已强调了其采取行动的意愿和能力...特别是，资产购买计划拥有足够的灵活性对其规模、组成和期限进行调整。”

瑞银(UBS)分析师Beat Siegenthaler认为，欧洲央行QE可能会在10月22日或12月3日的利率会议上扩大，单一证券上限的变化是为了暗示欧洲央行扩大QE的意愿和能力。

瑞穗(Mizuho Bank Mizuho)分析师Neil Jones称，年底前延长QE“存在一定的可能性”，可能在12月初；最可能的选项是延长政策持续时间至2016年9月后。

路透调查显示，欧洲央行料将正式把资产购置计划施行时间延长至2016年9月之后，以刺激通胀及经济增长。

六个月之前，欧洲央行宣布每月购买600亿欧元主权债，最初设定的实施时间距现在还剩一年，但该计划迄今没能明显拉抬通胀，甚至没能压低欧元太久的时间。

调查显示，欧元区通胀率料在今年第四季从8月的0.2%微幅升至0.5%。预计明年通胀率平均为1.2%，2017年将涨至1.6%。

2017年的通胀预估略低于欧洲央行自身预计的1.7%，而且未及该央行稍低于2%的目标。最悲观的分析师预计通胀率将为1.1%，仅是欧洲央行目标的一半左右。