英国央行决议助英镑走高 澳/纽大涨还有第二轮？

外汇市场周四(9月10日)重头戏是英国央行和新西兰联储利率决议公布。英国央行MPC委员会以8:1的投票结果维持利率不变，并全票通过继续维持量化宽松规模不变。尽管对全球经济尤其是中国经济的担忧仍然存在，但英国央行官员们仍然表示对于国内通胀和生产力回升充满信心。央行官员们仍然认为英国国内经济扩张态势良好。这为英镑提供了上升动力，英镑/美元短线飙高。

新西兰联储宣布降息0.25%的消息使纽元大幅下滑。新西兰联储希望能够利用货币政策刺激新西兰近期受大宗商品价格暴跌影响的经济。同时新西兰联储主席惠勒表示，可能将进一步放宽货币政策，暗示纽元有进一步贬值的空间。

美国劳工部周四公布了上周初请失业金数据，数据结果显示，美国上周初请失业金人数再次回到28万人以下，这已经是初请失业金人数连续第27周低于30万人，显示美国劳动力市场仍然复苏强劲。美联储将会在下周召开FOMC9月会议，届时将决定是否在2006年之后首次实施加息。受到近期一系列意外事件影响，市场对于美联储9月加息已经不甚确定。分析人士认为，通胀迟迟不见起色以及中国等新兴市场动荡的因素将会使美联储官员们放弃在此次会议加息的决定。素有“美联储通讯社”之称的Jon Hilsenrath表示，目前美联储官员们意见仍然未能统一。

美国初请失业金再创佳绩 劳动力市场复苏稳健

据今天的一份政府报告显示，美国上周初请失业金人数减少，凸显了劳动力市场的持续强劲。

美国劳工部公布的数据显示，美国9月5日当周初请失业金人数减少6000人，降至27.5万人；前一周修正后为28.1万人。

美国劳工部在今天的报告中称，在过去6个月一直低于30万，经济学家认为这说明劳动力市场健康，稳定的需求促使雇主留住员工。而且，周三的数据显示7月份职位空缺达到创纪录水平，说明失业者找到工作的机会更大。

“美国经济中依然有足够需求，”Ameriprise Financial Inc.高级经济学家Russell Price在报告发布之前表示。“企业需要员工，他们留住员工并且在招聘。”

数据公布之后，路透社点评称，本次美国当周初请人数下降6000人至27.5万人，已连续第27周处于30万关口下方，因近期未受特殊因素影响，此次数据基本符合预期，意味着近期美国就业市场依旧处于稳健发展的轨道上，这为美联储下周利率会议提供更多考量。

英国央行维持利率不变 官员仍对前景保持信心

全球市场一片动荡之中，英国央行(BOE)决策层仍坚持认为，英国经济前景仍然乐观，近期与中国经济增速减缓相关的市场动荡尚未改变其观点，即央行认为正在趋近加息时机。

英国央行货币政策委员会(MPC)本周以8-1投票通过维持基准利率在记录低位0.5%不变，只有委员麦卡弗蒂(Ian McCafferty)持有异议。在讨论中，官员们认为必须在国内经济持续健康增长的背景下，考量外部的逆境因素。

MPC称，全球动态尚不足以实质性地改变8月份通胀报告的核心前景，但是值得密切关注全球经济发展环境下行风险加大对国内经济活动的影响。

英国央行还坚持认为通胀将在年底左右回升，虽然央行注意到原油价格下跌增加了近期前景的不确定性。英国央行还表示，英镑走势将如何影响英国通胀存在极大的不确定性。

英国7月份通胀率报0.1%，远低于英国央行2%的目标。会议纪要显示，虽然MPC的8名委员赞成不在本月上调关键利率，但是有委员认为“通胀相对于目标持续存在上行风险。”

麦卡弗蒂连续第二个月持有异议，他认为，“国内价格压力累积，意味着现在需要收紧政策。”

日内英国央行(BOE)维持利率不变，会议纪要也另英国央行加息预期企稳，英镑/美元日内自低位反弹。

新西兰联储降息 未来进一步宽松仍存可能

本交易日因新西兰联储宣布降息，澳元/纽元日内狂飙近2.66%，汇价反弹突破1.12关口后继续强劲拉升，刷新三周高位。受到澳元/纽元飙升影响，澳元/美元也反弹走高，加上强劲的就业数据影响，汇价反弹至0.7091，逼近0.71关口。

新西兰联储日内宣布降息25个基点至2.75%，其行长威尔表示可能将进一步放宽货币政策，纽元进一步贬值是合适的。这暗示纽元在宽松预期下，可能进一步贬值空间。

另外，数据显示，澳洲8月就业人口增加1.74万人，远高于预期的0.5万人。失业率降至6.2%，和预期一致。澳元/美元因此重返0.70关口上方，逼近0.71关口。

法国兴业银行(SocGen)认为，新西兰联储日内宣布降息25个基点至2.75%，其行长威尔表示可能将进一步放宽货币政策，纽元进一步贬值是合适的。这暗示纽元在宽松预期下，可能进一步贬值空间。

法兴银行还表示，由于新西兰乳制品工业依然承压，新西兰的贸易受到冲击，人民币进一步贬值风险构成威胁，使得纽元兑G3货币和澳元仍有进一步下跌的空间，随着新西兰和澳大利亚的利率聚拢，澳元/纽元突破1.20关口，打开了进一步上行空间。