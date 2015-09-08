俄罗斯油企逆市雄起 业绩广超西方同行

就在全球油价持续走低将俄罗斯经济推入衰退泥潭之时，俄罗斯国内石油生产企业却正在一步步赶超西方同行。

按照现金流、盈利率和股价等指标排名，俄罗斯国内最大的两家石油生产商俄罗斯国家石油公司（OAO Rosneft）和俄罗斯卢克石油公司（Lukoil PJSC），以及另外一家俄罗斯天然气工业股份公司(OAO Gazprom)旗下石油子公司OAO Gazprom Neft的业绩均要好于西方同行，包括皇家荷兰壳牌公司、英国石油公司以及埃克森美孚公司。

惠誉评级驻莫斯科高级总监马克西姆-埃德尔森（ Maxim Edelson）在接受记者采访时表示：“当遭遇低油价时，西方石油生产企业所受到的冲击要大于俄罗斯企业。”分析人士指出，造成上述现象的原因在于，俄罗斯石油生产企业所承担的税负可根据油价的高低进行自动调节。另一方面，当低油价大潮袭来时，俄罗斯政府为国内油企承担了相当一部分的冲击力。

在全球市场供大于求的大背景之下，国际油价跌至六年以来的谷底，而全球各家油企也都在困境中苦苦支撑。尽管能源制造企业在今年摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All-Country World Index)的跌幅超越其他所有企业，但俄罗斯能源企业却表现出了相当强的抗压性。今年以来，俄罗斯国家石油公司和Gazprom Neft在伦敦证交所的股价涨幅已经分别达到了2.9%和0.3%。同期，皇家荷兰壳牌公司和英国石油公司的股价跌幅高达28%和18%。

俄罗斯石油和天然气生产出口为该国贡献了大约一半的预算收入，因此去年全球油价暴跌50%以上致使俄罗斯经济自2009年以来首次陷入衰退。伴随着因介入乌克兰事件而遭受西方国家严厉制裁，俄罗斯经济衰退使得卢布有所贬值，而如此一来却使得那些“挣美元花卢布”的石油企业获益匪浅。

根据巴克莱银行公布的数据，受税负调控以及货币贬值的利好影响，俄罗斯国家石油公司和卢克石油公司今年所获得的现金流规模比壳牌公司和英国石油公司的两倍还要多。高盛集团在当地时间9月1日出炉的调查报告中指出，如果石油价格由每桶50美元上涨至每桶100美元，俄罗斯石油企业就将启用自身的现金储备。





9月2日在一份调查报告中指出，俄罗斯国内的产油成本依旧处于全球范围内的最低水平，其中原因在于俄罗斯国内的石油生产并未像世界其他国家一样加入先进技术或工艺。菲利普-池拉德克特别之处，同其他国家石油企业提升现有油井的产油量不同，俄罗斯油企的更多精力都花在了开采新油井方面。

当地时间9月3日，俄罗斯国家石油公司首席执行官伊戈尔·伊万诺维奇·谢钦在接受记者采访时表示，俄国家石油公司部分成本支出处于行业内的最低水平。俄罗斯国家石油公司每桶石油的生产支出成本只有4.2美元，其仅仅相当于埃克森美孚公司每桶石油生产支出成本（27美元）的六分之一。

菲利普-池拉德克表示，今年第二季度内，几乎所有的俄罗斯石油生产和炼油企业的税前收益率高于欧洲同行。

尽管俄罗斯油企的表现好于竞争对手，但其也无法逃脱低油价对其产生的负面影响。俄罗斯国家石油公司和卢克石油公司的营收已经连续三个季度同比下降。今年上半年，卢克石油公司石油及其浓缩物产量增加5.2%，俄罗斯国家石油公司石油产量下滑1.1%。自今年下半年开始直到2016年年底，在西方国家制裁导致俄罗斯国家石油公司无法接近国际资本的前提之下，该公司必须对260亿美元巨额债务进行偿还或者再融资。

在被问及未来国际油价走势时，伊戈尔·伊万诺维奇·谢钦拒绝对油价进行预测。他向记者说到：“不要来问我，要问可以去问那些占卜师们，国际油价市场充满了太多不确定性，有谁能给出靠谱的预测呢?”