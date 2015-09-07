美联储9月加息如“点球决胜” 投资者需做好这些预案

上周五(9月4日)发布的美国8月非农就业系列数据好坏互现，这就让9月份美联储(FED)加息前景更像是一场“点球决胜”，利率市场定价情况也呈现出更多的不确定性。

加息概率从26%提高至30%其实并没有增加市场的“确定性”，这只是一个加息与否的概率呈现。作为提示，华尔街顶尖投行高盛集团(Goldman Sachs)认为，美联储不会在9月17日的会议上选择加息。

华尔街市场只关注两件事，一个是利率水平，另一个是企业盈利。其他的一切都是杂音，除非这些事情最终回影响到利率或企业营收。美联储可能是最能影响利率水平的机构，所以9月17日的会议将是重大事件。

如果美联储选择加息，那么将是2006年6月29日以来该行首次加息，在这过去的110个月中，全球央行累计降息697次，买入15万亿美元金融资产，零利率政策已为美国、欧洲、日本等多个全球主要央行所接受。在2008年全球金融风暴席卷过后，受极宽松货币政策环境的推动，股市和企业债市场都来到了历史高位。

不过自2013年以来，美联储推出购债行动，以及即将到来的货币政策紧缩周期令市场遭遇困顿，美联储加息后，市场又将迎来何种局面？现在来看，鉴于9月加息仍是模棱两可的决定，投资者能够做得是为加与不加做好足够的预案。

首先如果美联储本月不加息：

这意味着金融市场将不承认实体经济的复苏；

华尔街股市有望短线反弹；

对于新兴市场及商品资源类货币是一项相对利好，因资金将从增长预期、高利率和美元资产处撤离；

对于高收益资产而言是利好；

对于增长的正向刺激将大于估值，因为美联储确认了通缩威胁确有其事。

简言之，如果美联储未能加息，那么投资者将完全放弃对于“经济增长”的幻想，并把宝重新押在黄金、现金和波动率资产上，并等待1999年的场景重现——亚洲金融危机后，高新科技行业的泡沫被逐渐吹大。

如果美联储不加息：

关注长端债券收益率的变动；

如果长期利率提升，同时经济朝着美联储预期的方向演进，那么银行、周期类和价值型个股将受到买盘追捧。资产配置将向“强势美元”、“美联储收紧预期”等方面靠拢。

如果长期利率持续上升，那么意味着美联储出现了决策失误，届时现金、波动率、黄金和防御类增长板块将大有可为。

最为重要的是，如果长期利率持续提升，那么市场涨势也就宣告即将完结，需及时将长端债出清。