从趋势交易，看交易策略。4年，160万-2000亿

从趋势交易，看交易策略。4年，160万-2000亿日本股市传奇：小手川隆的惊人记录

一、传奇起点：从穷学生到亿万富豪

小手川隆（Takashi Kotegawa，网名B·N·F，源自偶像Victor Niederhoffer的缩写），1978年3月出生于日本千叶县市川市。2000年，还是东京某私立大学法学部三年级学生的他，用打工攒下的160万日元（约1.3万美元）开始股票交易。

财富火箭式增长：

• 2001年(23岁)：资产达6,100万日元

• 2002年(24岁)：突破2亿日元

• 2004年(26岁)：飙升至110亿日元

• 2008年(30岁)：达到218亿日元（约1.5亿美元），8年增长13,625倍，年化收益率超300%

• 2019年：资产估值达2000亿日元（约15亿美元），成为日本最富有的个人投资者之一

二、封神之战：J-Com错单事件（2005年）

2005年12月8日，日本证券史上最著名的"乌龙指"事件：

• 瑞穗证券交易员误将"61万日元卖出1股"输成"1日元卖出61万股"（J-Com总股本仅1.45万股，此卖单是总股本的42倍）

• 市场恐慌，股价暴跌至1日元

• 小手川隆10分钟内果断买入7,100股（占市场流动性71%），次日以77万日元/股卖出

战果：16分钟净赚20亿日元（约1.2亿人民币），成为该事件中获利最高的个人交易者，被媒体称为"J-COM男"。

三、交易帝国：独特策略与严格纪律

1️⃣ 核心交易系统

均值回归策略（熊市利器）：

• 核心指标：25日均线乖离率

• 买入：股价低于25日均线20%以上，且成交量萎缩（抛压减弱）

• 卖出：股价反弹至均线附近（乖离率修复至-5%内）或涨幅超10%

• 案例：2000-2003年IT泡沫破裂期，用此策略将160万增值至数亿

趋势跟踪策略（牛市法宝）：

• 股价站上25日均线且斜率增大时快速买入

• 要求突破时成交量放大至前5日均量1.5倍以上

• 专注1分钟/5分钟K线形态（双底、旗形整理），持仓平均不超过2小时，避免隔夜风险

2️⃣ 交易哲学

极简主义：

• 技术分析极简：完全忽略基本面（不看PE/PB），只关注价格和成交量

• 生活极简：常穿优衣库，骑自行车，一日一餐（便利店饭团或泡面），认为"饥饿感保持清醒"

纪律至上：

• 单笔亏损不超本金2%，持仓跌幅超5%强制平仓

• 持仓不过夜（避免隔夜风险）

• 从分析到下单不超10秒，拒绝犹豫

• 20-50只股票分散持仓，单只不超总资金5%

独特原则：

• 只做多不做空：认为做空风险不可控

• 闪电决策："真正的自由是对99%的诱惑说不"

• 拒绝管理他人资金：曾婉拒软银总裁孙正义邀请，理由是"别人的钱管不过来"

四、挫折与转型：危机中的韧性

2008年金融危机：

• 重仓雷曼兄弟股票，损失5亿日元

• 迅速调整策略，转向房地产投资，以90亿日元购入东京秋叶原地标性大楼

• 后续又投资多栋商业地产，包括涉谷路口带巨型液晶广告屏的大楼，展现商业眼光

五、财富与生活：低调的亿万富豪

财富运用：

• 2019年个人资产达2000亿日元，成为日本"民间股神"代表

• 投资多元化：股市、地产、餐饮等，降低单一市场风险

• 生活依然简朴：住在自己购买的公寓，现金不超2-3万日元（避免金钱干扰判断）

名言："如果只关心钱，不可能在交易上成功""对我来说，亏掉10万美元有时比赚到6,000美元还要舒服——如果那笔亏损是一次正确的交易，而那笔盈利是一笔糟糕的交易"六、传奇影响：改变日本投资文化

1. 散户崛起：证明个人投资者可与机构匹敌，带动日本"个人投资家"风潮

2. 交易革新：高频短线交易模式被广泛研究，成为日本交易圈"教科书"

3. 文化符号：与另一位传奇散户CIS（早期BBS交流伙伴）共同成为日本股市"神话"

4. 市场规则：J-Com事件后，日本交易所完善了异常交易处理机制

结语：孤独的交易大师

小手川隆的传奇证明：在金融市场，极致专注+严格纪律+独特策略可创造惊人财富。从160万到2000亿，他用行动诠释了"赚不到钱的人用情绪交易，赚到大钱的人用系统交易"的真谛。如今虽已淡出公众视野，但他的交易理念仍深刻影响着全球投资者，特别是短线交易者群体。English Translation

A Legend of the Japanese Stock Market: Takashi Kotegawa's Astonishing Records

I. Legendary Start: From Poor Student to Billionaire

Takashi Kotegawa (online alias B·N·F, derived from his idol Victor Niederhoffer), born in March 1978 in Kisarazu City, Chiba Prefecture, Japan. In 2000, as a third-year student in the Faculty of Law at a private university in Tokyo, he started stock trading with 1.6 million yen (about 13,000 US dollars) saved from part-time jobs.

Rocket-like Wealth Growth:

• 2001 (23 years old): Assets reached 61 million yen

• 2002 (24 years old): Surpassed 200 million yen

• 2004 (26 years old): Soared to 11 billion yen

• 2008 (30 years old): Hit 21.8 billion yen (about 150 million US dollars), 8-year growth of 13,625 times, annualized return rate exceeding 300%

• 2019: Asset valuation reached 200 billion yen (about 1.5 billion US dollars), becoming one of Japan's richest individual investors

II. Godhood-Bestowing Battle: The J-Com Fat Finger Incident (2005)

December 8, 2005, the most famous "fat finger" incident in Japanese securities history:

• A Mizuho Securities trader mistakenly entered "sell 610,000 shares at 1 yen" instead of "sell 1 share at 610,000 yen" (J-Com's total share capital was only 14,500 shares, and this sell order was 42 times the total share capital)

• Market panic, stock price plummeted to 1 yen

• Takashi Kotegawa resolutely bought 7,100 shares within 10 minutes (accounting for 71% of market liquidity) and sold them at 770,000 yen per share the next day

Result: Net profit of 2 billion yen (about 120 million RMB) in 16 minutes, becoming the highest-profit individual trader in the incident, known as the "J-COM Guy" by the media.

III. Trading Empire: Unique Strategies and Strict Discipline

1. Core Trading System

Mean Reversion Strategy (Bear Market Weapon):

• Core Indicator: 25-day Moving Average Deviation Rate

• Buy: Stock price is more than 20% below the 25-day moving average, and trading volume shrinks (selling pressure eases)

• Sell: Stock price rebounds near the moving average (deviation rate repairs to within -5%) or rises by more than 10%

• Case: During the 2000-2003 IT bubble burst, this strategy increased 1.6 million yen to hundreds of millions

Trend Following Strategy (Bull Market Magic Weapon):

• Buy quickly when the stock price stands above the 25-day moving average and the slope increases

• Requires trading volume to surge to more than 1.5 times the 5-day average volume when breaking through

• Focus on 1-minute/5-minute K-line patterns (double bottom, flag pattern consolidation), average holding period no more than 2 hours to avoid overnight risks

2. Trading Philosophy

Minimalism:

• Minimalist Technical Analysis: Completely ignore fundamentals (do not look at PE/PB), only focus on price and trading volume

• Minimalist Life: Often wears Uniqlo, rides a bicycle, eats one meal a day (convenience store onigiri or instant noodles), believing that "hunger keeps one awake"

Discipline First:

• Single loss does not exceed 2% of principal; forced liquidation if position falls by more than 5%

• No overnight positions (avoid overnight risks)

• From analysis to order placement no more than 10 seconds, refuse hesitation

• Diversify positions across 20-50 stocks, with a single stock not exceeding 5% of total funds

Unique Principles:

• Long Only, No Short Selling: Believes short selling risks are uncontrollable

• Lightning-fast Decision-Making: "True freedom is saying no to 99% of temptations"

• Refuse to Manage Others' Funds: Once declined an invitation from SoftBank President Masayoshi Son, reasoning that "I can't manage others' money"

IV. Setbacks and Transformation: Resilience in Crisis

2008 Financial Crisis:

• Heavily invested in Lehman Brothers stocks, lost 500 million yen

• Quickly adjusted strategies, shifted to real estate investment, purchased a landmark building in Akihabara, Tokyo for 9 billion yen

• Subsequently invested in multiple commercial properties, including a building with a giant LCD advertising screen at the Shibuya crossing, demonstrating business acumen

V. Wealth and Life: A Low-Key Billionaire

Wealth Utilization:

• 2019 assets reached 200 billion yen, becoming a representative of Japan's "civilian stock god"

• Diversified Investments: Stock market, real estate, catering, etc., to reduce single-market risks

• Still Living a Simple Life: Lives in an apartment he purchased, holds no more than 20,000-30,000 yen in cash (to avoid money interfering with judgment)

Famous Quotes:"If you only care about money, you can never succeed in trading""For me, losing 100,000 US dollars is sometimes more comfortable than earning 6,000 US dollars — if that loss is a correct trade, while that profit is a bad one"

VI. Legendary Influence: Changing Japanese Investment Culture

1. Retail Investor Rise: Proved individual investors can compete with institutions, driving the "individual investor" trend in Japan

2. Trading Innovation: High-frequency short-term trading model is widely studied, becoming a "textbook" in Japan's trading circle

3. Cultural Symbol: Together with another legendary retail investor CIS (early BBS communication partner), became a "myth" of the Japanese stock market

4. Market Rules: After the J-Com incident, the Tokyo Stock Exchange improved abnormal trading handling mechanisms

Conclusion: The Lonely Trading MasterTakashi Kotegawa's legend proves that in the financial market, extreme focus + strict discipline + unique strategies can create astonishing wealth. From 1.6 million to 200 billion yen, he interpreted the true meaning of "those who can't make money trade with emotions; those who make big money trade with systems" through actions. Although he has faded from public view today, his trading concepts still profoundly influence global investors, especially the short-term trader group.العربية

أسطورة سوق الأوراق المالية اليابانية: سجلات أسطورية تاكاشي كوتيجاوا

I. بداية الأسطورة: من طالب فقير إلى بليونير

تاكاشي كوتيجاوا (الاسم المستعار على الإنترنت ب·ن·ف، مشتق من إيدوليه فيكتور نيدرهوفير)، مولود في مارس 1978 في مدينة كيساراازو، مقاطعة تشيبا، اليابان. في عام 2000، عندما كان طالبًا في السنة الثالثة من كلية الحقوق في جامعة خاصة في طوكيو، بدأ تداول الأوراق المالية ب 1.6 ملايين ين (حوالي 13,000 دولار أمريكي) مُدخر من الأعمال الاحتفالية.

نمو الثروة الصاروخي:

• 2001 (23 عامًا): وصلت الأصول إلى 61 ملايين ين

• 2002 (24 عامًا): تجاوزت 200 ملايين ين

• 2004 (26 عامًا): ارتفعت إلى 11 مليار ين

• 2008 (30 عامًا): وصلت إلى 21.8 مليار ين (حوالي 150 ملايين دولار أمريكي)، نمو يبلغ 13,625 مرة في 8 سنوات، معدل العائد السنوي يزيد عن 300%

• 2019: تقييم الأصول وصل إلى 200 مليار ين (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي)، ليصبح أحد أغنى المستثمرين الفرديين في اليابان

II. معركة الإلهية: حادث J-Com الخاطئ (2005)

8 ديسمبر 2005، أحدث حادث "إشارة خاطئة" (فات فينغر) في تاريخ الأوراق المالية اليابانية:

• خاطب تداول في ميزوهو سكيوريتيز أدخل بشكل خاطئ "بيع 610,000 سهم بسعر 1 ين" بدلاً من "بيع 1 سهم بسعر 610,000 ين" (مجموع رأس المال السهمي لـ J-Com كان فقط 14,500 سهم، وكان هذا الطلب البيعي 42 ضعف رأس المال الكلي)

• ذعر السوق، انخفض سعر السهم إلى 1 ين

• تاكاشي كوتيجاوا اشترى بحزم 7,100 سهم في غضون 10 دقائق (يمثل 71% من السيولة السوقية) و ** باعها في اليوم التالي بسعر 770,000 ين للسهم**

النتيجة: ربح صافي قدره 2 مليارات ين (حوالي 120 ملايين يوان صيني) في 16 دقيقة، ليصبح المتداول الفردي الأكثر ربحًا في الحادث، وعُرف بالمنتجين بـ "رجل J-COM".

III. إمبراطورية التداول: استراتيجيات فريدة وضمير صارم

1. نظام التداول الأساسي

استراتيجية العودة إلى المتوسط (سلاح السوق الهابط):

• المؤشر الأساسي: معدل الانحراف من متوسط السعر لمدة 25 يومًا

• الشراء: عندما ينخفض سعر السهم بأكثر من 20% عن متوسط السعر لمدة 25 يومًا، وتنخفض حجم التداول (تخفيف الضغط البيعي)

• البيع: عندما ينعكس سعر السهم بالقرب من المتوسط (يُصل معدل الانحراف إلى ما دون -5%) أو يرتفع بأكثر من 10%

• الحالة: خلال انهيار فقاعة التكنولوجيا息 2000-2003، أدى هذه الاستراتيجية إلى زيادة 1.6 ملايين ين إلى مئات الملايين

استراتيجية متابعة الاتجاه (سحر السوق الصاعد):

• الشراء السريع عندما يقف سعر السهم فوق متوسط السعر لمدة 25 يومًا ويزيد من المنحدر

• يتطلب أن يتراجع حجم التداول إلى أكثر من 1.5 ضعف متوسط حجم التداول لمدة 5 أيام عند الاختراق

• التركيز على أنماط سطور K لمدة 1 دقيقة/5 دقائق (القاع المزدوج، التوحيد العلمي)، متوسط فترة الاحتفاظ بالمنصب لا تزيد عن 2 ساعات لتجنب مخاطر الليل

2. فلسفة التداول

التصغير:

• تحليل تقني مبسط للغاية: تجاهل أساسيات السوق بالكامل (لا ينظر إلى نسبة الأرباح للسهم/نسبة رأس المال إلى السعر)، يركز فقط على السعر وحجم التداول

• حياة مبسطة: يرتدي غالبًا من يونيقلو، يركب دراجة هوائية، يأكل وجبة واحدة يوميًا (أونيغيري أو نودلز سريعة من المتجر السريع)، ويعتقد أن "الجوع يبقى المرء واعيًا"

الضمير الأوّل:

• لا يزيد الخسارة الفردية عن 2% من رأس المال; إنهاء الموقف قسرًا إذا انخفض الموقف بأكثر من 5%

• لا توجد مواقف لليلة (تجنب مخاطر الليل)

• من التحليل إلى تقديم الطلب لا يزيد عن 10 ثوانٍ، رفض التردد

• تنوع المواقف عبر 20-50 سهم، مع أن السهم الفردي لا يزيد عن 5% من الإجمالي الأموال

المبادئ الفريدة:

• فقط الشراء، لا البيع القصير: يعتقد أن مخاطر البيع القصير لا يمكن التحكم فيها

• قرارات سريعة كالبرق: "الحرية الحقيقية هي القول لا لـ 99% من التغرية"

• رفض إدارة أموال الآخرين: رفض مسبقًا دعوة رئيس صوفتبانك ماسايوشي سون، بدليل "لا يمكنني إدارة أموال الآخرين"

IV. النكسات والتحول: المرونة في الأزمة

أزمة 2008 المالية:

• استثمر ب重兵 في أسهم ليهمان براذرز، خسر 500 ملايين ين

• ضبط الاستراتيجيات بسرعة، التحول إلى استثمارات في العقارات، اشترى مبنى رائع في أكيهابارا، طوكيو بـ 9 مليارات ين

• استثمر لاحقًا في عدد من العقارات التجارية، بما في ذلك مبنى بشاشة إعلانات لسي دي ضخمة في معبر شيбуيا، مما يظهر النظرية التجارية

V. الثروة والحياة: بليونير منخفضة المداولة

استخدام الثروة:

• وصلت الأصول في 2019 إلى 200 مليار ين، ليصبح نموذجًا لـ "الله الأوراق المالية المدني" في اليابان

• استثمارات متنوعة: سوق الأوراق المالية، العقارات، المطاعم، إلخ، لتقليل مخاطر السوق الفردية

• لا تزال يعيش حياة بسيطة: يعيش في شقة اشتراها، يحتفظ بأكثر من 20,000-30,000 ين نقديًا (لتجنب تداخل المال مع الحكم)

الاقتباسات الشهيرة:"إذا كنت تهتم فقط بالمال، فلا يمكنك النجاح في التداول أبدًا""بالنسبة لي، فقدان 100,000 دولار أمريكي أحيانًا أكثر راحة من كسب 6,000 دولار أمريكي — إذا كان هذا الخسارة صفقة صحيحة، بينما هذا الربح صفقة سيئة"

VI. التأثير الأسطوري: تغيير ثقافة الاستثمار اليابانية

1. رفع رأس المستثمرين الجريء: أثبت أن المستثمرين الفرديين يمكنهم التنافس مع المؤسسات، مما دفع اتجاه "المستثمر الفردي" في اليابان

2. الابتكار في التداول: نموذج التداول قصير الأجل عالي التردد يُدرس على نطاق واسع، ليصبح "كتاب دراسي" في دائرة التداول اليابانية

3. الرمز الثقافي: جنبًا إلى جنب مع آخر مستثمر جريء أسطوري سيس (شريك التواصل المبكر في بيس)، أصبح "أسطورة" سوق الأوراق المالية اليابانية

4. قواعد السوق: بعد حادث J-Com، عزز بورصة طوكيو آليات معالجة التداول غير الطبيعي

الخاتمة: السيد التداول الوحيدتُثبت أسطورة تاكاشي كوتيجاوا أنه في السوق المالية، التركيز الشديد + الضمير الصارم + الاستراتيجيات الفريدة يمكن أن تخلق ثروة مذهلة. من 1.6 ملايين إلى 200 مليار ين، تفسَّر من خلال أفعاله الحقيقية لـ "أولئك الذين لا يمكنهم كسب المال يُتداولون بالعواطف؛ أولئك الذين يكسبون المال الكبير يُتداولون بالأنظمة". على الرغم من أنه اختفى من المشهد العام اليوم، إلا أن مفاهيم التداول שלו لا تزال تُؤثر بشكل عميق على المستثمرين العالميين، خاصة مجموعة المتداولين قصير الأجل.Français

Une Légende du Marché Boursier Japonais : Les Records Étonnants de Takashi Kotegawa

I. Début Légendaire : Du Étudiant Pauvre au Milliardaire

Takashi Kotegawa (pseudonyme en ligne B·N·F, dérivé de son idole Victor Niederhoffer), né en mars 1978 à Kisarazu, préfecture de Chiba, Japon. En 2000, alors qu’il était étudiant en troisième année à la faculté de droit d’une université privée de Tokyo, il a commencé le trading avec 1,6 million de yens (environ 13 000 dollars américains) économisés grâce à des petits boulots.

Croissance de la Richesse Fulgurante :

• 2001 (23 ans) : Actifs atteints 61 millions de yens

• 2002 (24 ans) : Dépassés 200 millions de yens

• 2004 (26 ans) : Envolés à 11 milliards de yens

• 2008 (30 ans) : Atteints 21,8 milliards de yens (environ 150 millions de dollars américains), croissance de 13 625 fois en 8 ans, taux de rendement annuel dépassant 300%

• 2019 : Évaluation des actifs atteinte 200 milliards de yens (environ 1,5 milliard de dollars américains), devenant l’un des investisseurs individuels les plus riches du Japon

II. Bataille de la Déesse : L’Incident de la Fausse Commande J-Com (2005)

Le 8 décembre 2005, l’incident de "fat finger" le plus célèbre de l’histoire des valeurs mobilières japonaises :

• Un opérateur de Mizuho Securities a erronément entré "vendre 610 000 actions à 1 yen" au lieu de "vendre 1 action à 610 000 yens" (le capital social total de J-Com n’était que 14 500 actions, et cette commande de vente était 42 fois le capital social total)

• Panique sur le marché, le prix de l’action a chuté à 1 yen

• Takashi Kotegawa a résolument acheté 7 100 actions en 10 minutes (représentant 71% de la liquidité du marché) et les a vendues le lendemain à 770 000 yens par action

Résultat : Bénéfice net de 2 milliards de yens (environ 120 millions de yuans chinois) en 16 minutes, devenant l’opérateur individuel le plus rentable de l’incident, surnommé le "J-COM Guy" par les médias.

III. Empire du Trading : Stratégies Uniques et Discipline Rigoureuse

1. Système de Trading Central

Stratégie de Retour à la Moyenne (Arme de la Baisse) :

• Indicateur Central : Taux de Déviation par Rapport à la Moyenne Mobile de 25 Jours

• Achat : Prix de l’action inférieur de plus de 20% à la moyenne mobile de 25 jours, et volume de trading en baisse (diminution de la pression de vente)

• Vente : Prix de l’action rebondissant près de la moyenne (taux de déviation ramené à moins de -5%) ou augmentation de plus de 10%

• Cas : Pendant l’effondrement de la bulle Internet 2000-2003, cette stratégie a fait passer 1,6 million de yens à des centaines de millions

Stratégie de Suivi de Tendance (Arme de la Hausse) :

• Achat rapide lorsque le prix de l’action dépasse la moyenne mobile de 25 jours et que sa pente augmente

• Exige que le volume de trading atteigne plus de 1,5 fois la moyenne du volume sur 5 jours lors de la percée

• Focus sur les modèles de candlesticks 1 minute/5 minutes (double fond, formation de drapeau), durée moyenne de détention inférieure à 2 heures pour éviter les risques nocturnes

2. Philosophie du Trading

Minimalisme :

• Analyse Technique Minimaliste : Ignorer complètement les fondamentaux (ne pas regarder P/E/P/B), se concentrer uniquement sur le prix et le volume

• Vie Minimaliste : Toujours vêtu de Uniqlo, se déplace en vélo, mange un repas par jour (onigiri ou nouilles instantanées du convenience store), estimant que "la faim garde la clarté d’esprit"

Discipline Primordiale :

• Perte unitaire ne dépassant pas 2% du capital ; liquidation forcée si la perte sur position dépasse 5%

• Pas de positions nocturnes (éviter les risques nocturnes)

• Du diagnostic à la commande moins de 10 secondes, refuser l’hésitation

• Diversification sur 20-50 actions, une seule action ne dépassant pas 5% du capital total

Principes Uniques :

• Seulement Long, Pas de Short : Considère que les risques du short sont incontrôlables

• Décisions Fulgurantes : "La vraie liberté est de dire non à 99% des tentations"

• Refuser de Gérer l’Argent des Autres : A déjà refusé une invitation du président de SoftBank Masayoshi Son, expliquant que "je ne peux pas gérer l’argent des autres"

IV. Rétrocessions et Transformation : Résilience dans la Crise

Crise Financière de 2008 :

• Investissement massif dans les actions de Lehman Brothers, perte de 500 millions de yens

• Ajustement rapide des stratégies, transition vers l’investissement immobilier, acquisition d’un immeuble emblématique à Akihabara, Tokyo, pour 9 milliards de yens

• Par la suite, investissement dans plusieurs immeubles commerciaux, notamment un bâtiment avec un écran publicitaire LCD géant au carrefour de Shibuya, démontrant un sens commercial aigu

V. Richesse et Vie : Un Milliardaire Discret

Utilisation de la Richesse :

• Actifs de 200 milliards de yens en 2019, devenant le représentant du "dieu de la bourse civile" au Japon

• Investissements Diversifiés : Marché boursier, immobilier, restauration, etc., pour réduire les risques d’un seul marché

• Vie Toujours Simples : Vit dans un appartement qu’il a acheté, détient moins de 20 000-30 000 yens en espèces (pour éviter que l’argent ne perturbe le jugement)

Citations Célèbres :"Si tu ne te préoccupes que de l’argent, tu ne peux jamais réussir dans le trading""Pour moi, perdre 100 000 dollars américains est parfois plus confortable que gagner 6 000 dollars américains — si cette perte est une bonne transaction, tandis que ce gain est une mauvaise"

VI. Influence Légendaire : Changement de la Culture d’Investissement Japonaise

1. Ascension des Particuliers Investisseurs : A prouvé que les investisseurs individuels peuvent concurrencer les institutions, impulsant la tendance des "investisseurs individuels" au Japon

2. Innovation du Trading : Le modèle de trading haute fréquence à court terme est largement étudié, devenant un "manuel" dans le cercle de trading japonais

3. Symbole Culturel : Avec un autre légendaire investisseur individuel CIS (partenaire de communication précoce sur BBS), est devenu un "mythe" du marché boursier japonais

4. Règles du Marché : Après l’incident J-Com, la Bourse de Tokyo a amélioré les mécanismes de traitement des transactions anormales

Conclusion : Le Maître du Trading SolitaireLa légende de Takashi Kotegawa prouve que sur le marché financier, une concentration extrême + une discipline rigoureuse + des stratégies uniques peuvent créer une richesse étonnante. De 1,6 million à 200 milliards de yens, il a interprété la vérité selon laquelle "ceux qui ne peuvent pas gagner de l’argent traitent avec leurs émotions ; ceux qui gagnent beaucoup d’argent traitent avec des systèmes" par ses actions. Bien qu’il ait disparu de la scène publique aujourd’hui, ses concepts de trading influencent encore profondément les investisseurs du monde entier, en particulier le groupe des traders à court terme.Deutsch

Eine Legende der japanischen Börse: Die erstaunlichen Aufzeichnungen von Takashi Kotegawa

I. Legendärer Anfang: Vom armen Studenten zum Milliardär

Takashi Kotegawa (Online-Alias B·N·F, abgeleitet von seinem Idol Victor Niederhoffer), geboren im März 1978 in Kisarazu, Präfektur Chiba, Japan. Im Jahr 2000, als er ein drittjähriger Student an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät einer privaten Universität in Tokio war, begann er mit dem Aktienthandel mit 1,6 Millionen Yen (etwa 13.000 US-Dollar), die er durch Nebenjobs gespart hatte.

Raketenartiges Vermögenswachstum:

• 2001 (23 Jahre alt): Vermögen erreichte 61 Millionen Yen

• 2002 (24 Jahre alt): Überstieg 200 Millionen Yen

• 2004 (26 Jahre alt): Steigerte sich auf 11 Milliarden Yen

• 2008 (30 Jahre alt): Erreichte 21,8 Milliarden Yen (etwa 150 Millionen US-Dollar), 8-fache Wachstum um 13.625 Mal, Jahresrendite über 300%

• 2019: Vermögenswert erreichte 200 Milliarden Yen (etwa 1,5 Milliarden US-Dollar), wurde zu einem der reichsten Einzelinvestoren Japans

II. Götterweihe-Kampf: Der J-Com-Fat-Finger-Vorfall (2005)

Am 8. Dezember 2005, der berühmteste "Fat-Finger"-Vorfall in der Geschichte der japanischen Wertpapiere:

• Ein Händler von Mizuho Securities eingab fälschlicherweise "610.000 Aktien zu 1 Yen verkaufen" statt "1 Aktie zu 610.000 Yen verkaufen" (die Gesamtkapitalisierung von J-Com betrug nur 14.500 Aktien, und diese Verkaufsorder war 42 Mal so hoch wie die Gesamtkapitalisierung)

• Marktpania, Aktienkurs stürzte auf 1 Yen

• Takashi Kotegawa kaufte resolut 7.100 Aktien innerhalb von 10 Minuten (machte 71% der Marktliquidität aus) und verkaufte sie am nächsten Tag zu 770.000 Yen pro Aktie

Ergebnis: Nettogewinn von 2 Milliarden Yen (etwa 120 Millionen chinesische Yuan) in 16 Minuten, wurde zum höchstgewinnbringenden Einzelhändler des Vorfalls und von den Medien als "J-COM-Guy" bezeichnet.

III. Handelsimperium: Einzigartige Strategien und strenge Disziplin

1. Kernhandelsystem

Mittelwertrückkehr-Strategie (Waffe der Baisse):

• Kernindikator: 25-Tage-Mittelwert-Abweichungsrate

• Kauf: Aktienkurs mehr als 20% unter dem 25-Tage-Mittelwert, und Handelsvolumen schrumpft (Verkaufsdruck nachlässt)

• Verkauf: Aktienkurs stößt an die Nähe des Mittelwerts zurück (Abweichungsrate wird auf unter -5% korrigiert) oder steigt um mehr als 10%

• Fallbeispiel: Während des Platzen der IT-Blase 2000-2003 steigerte diese Strategie 1,6 Millionen Yen auf Hunderttausende von Millionen

Trendfolge-Strategie (Zauberwaffe der Aufschwung):

• Schneller Kauf, wenn der Aktienkurs über dem 25-Tage-Mittelwert steht und die Steigung zunimmt

• Fordert, dass das Handelsvolumen bei der Durchbrechung auf mehr als 1,5 Mal das 5-Tage-Durchschnittsvolumen ansteigt

• Fokus auf 1-Minuten/5-Minuten-K-Linienmuster (Doppelboden, Flaggenformation), durchschnittliche Haltedauer nicht mehr als 2 Stunden, um nächtliche Risiken zu vermeiden

2. Handelsphilosophie

Minimalismus:

• Minimalistische Technische Analyse: Völlige Ignorierung der Grundlagen (keine Berücksichtigung von KGV/KBV), Fokus nur auf Preis und Handelsvolumen

• Minimalistisches Leben: Oft in Uniqlo gekleidet, fährt Fahrrad, isst einmal täglich (Convenience-Store-Onigiri oder Instant-Nudeln), glaubt, dass "Hunger wach hält"

Disziplin zuerst:

• Einzelverlust nicht mehr als 2% des Kapitals; Zwangsliquidation, wenn die Position um mehr als 5% fällt

• Keine nächtlichen Positionen (Vermeidung nächtlicher Risiken)

• Von der Analyse bis zur Order nicht mehr als 10 Sekunden, Zögern ablehnen

• Diversifikation auf 20-50 Aktien, einzelne Aktie nicht mehr als 5% des Gesamtkapitals

Einzigartige Prinzipien:

• Nur Long, kein Short: Glaubt, dass Short-Risiken unkontrollierbar sind

• Blitzschnelle Entscheidungen: "Wahre Freiheit ist, Nein zu 99% der Versuchungen zu sagen"

• Ablehnung der Verwaltung von Fremdgeld: Einmal die Einladung von SoftBank-Präsident Masayoshi Son abgelehnt, mit der Begründung "Ich kann das Geld anderer nicht verwalten"

IV. Rückschläge und Transformation: Widerstandsfähigkeit in der Krise

Finanzkrise 2008:

• Massive Investitionen in Lehman Brothers-Aktien, Verlust von 500 Millionen Yen

• Schnelle Anpassung der Strategien, Übergang zur Immobilieninvestition, Kauf eines markanten Gebäudes in Akihabara, Tokio, für 9 Milliarden Yen

• Später Investitionen in mehrere kommerzielle Immobilien, darunter ein Gebäude mit einem riesigen LCD-Werbeschirm an der Shibuya-Kreuzung, was unternehmerisches Gespür zeigt

V. Vermögen und Leben: Ein zurückhaltender Milliardär

Vermögensverwendung:

• 2019 erreichte das Vermögen 200 Milliarden Yen, wurde zum Vertreter des "zivilen Börsengottes" Japans

• Diversifizierte Investitionen: Börse, Immobilien, Gastgewerbe usw., um Risiken eines einzelnen Marktes zu senken

• Noch immer einfaches Leben: Wohnt in einer Wohnung, die er gekauft hat, hält nicht mehr als 20.000-30.000 Yen in bar (um zu verhindern, dass Geld das Urteilsvermögen beeinträchtigt)

Berühmte Zitate:"Wenn du nur an Geld denkst, kannst du im Handel niemals erfolgreich sein""Für mich ist es manchmal angenehmer, 100.000 US-Dollar zu verlieren, als 6.000 US-Dollar zu verdienen — wenn dieser Verlust eine richtige Transaktion ist, während dieser Gewinn eine schlechte ist"

VI. Legendärer Einfluss: Veränderung der japanischen Investitionskultur

1. Aufstieg der Einzelinvestoren: Nachgewiesen, dass Einzelinvestoren mit Institutionen konkurrieren können, treibt die "Einzelinvestoren"-Trend in Japan an

2. Handelsinnovation: Hochfrequenz-Short-Term-Handelsmodell wird weit verbreitet studiert, wird zum "Lehrbuch" im japanischen Handelskreis

3. Kultursymbol: Zusammen mit einem anderen legendären Einzelinvestor CIS (früherer BBS-Kommunikationspartner) wurde zu einem "Mythos" der japanischen Börse

4. Marktregeln: Nach dem J-Com-Vorfall verbesserte die Tokioer Börse die Mechanismen zur Behandlung abnormer Transaktionen

Schlussfolgerung: Der einsame HandelsmeisterDie Legende von Takashi Kotegawa beweist, dass auf dem Finanzmarkt extreme Konzentration + strenge Disziplin + einzigartige Strategien erstaunliches Vermögen schaffen können. Von 1,6 Millionen zu 200 Milliarden Yen interpretierte er durch seine Handlungen die Wahrheit: "Diejenigen, die kein Geld verdienen können, handeln mit Emotionen; diejenigen, die viel Geld verdienen können, handeln mit Systemen". Obwohl er heute aus der öffentlichen Sicht verschwunden ist, beeinflussen seine Handelskonzepte nach wie vor global Investoren, insbesondere die Gruppe der Short-Term-Handelsleute.Italiano (Italian Translation)

Una Leggenda del Mercato Azionario Giapponese: I Record Stupendi di Takashi Kotegawa

I. Inizio Leggendario: Dal Studente Povero al miliardario

Takashi Kotegawa (alias online B·N·F, derivato dal suo idolo Victor Niederhoffer), nato nel marzo 1978 a Kisarazu, prefettura di Chiba, Giappone. Nel 2000, quando era studente del terzo anno nella Facoltà di Diritto di un'università privata di Tokyo, iniziò il trading con 1,6 milioni di yen (circa 13.000 dollari statunitensi) salvati con lavori part-time.

Crescita della Ricchezza Rocket-like:

• 2001 (23 anni): Patrimonio raggiunto 61 milioni di yen

• 2002 (24 anni): Superato 200 milioni di yen

• 2004 (26 anni): Soarato a 11 miliardi di yen

• 2008 (30 anni): Raggiunto 21,8 miliardi di yen (circa 150 milioni di dollari statunitensi), crescita del 13.625 volte in 8 anni, rendimento annuale superiore al 300%

• 2019: Valutazione del patrimonio raggiunta 200 miliardi di yen (circa 1,5 miliardi di dollari statunitensi), diventando uno dei più ricchi investitori individuali del Giappone

II. Battaglia di Apoteosi: L'Incidente J-Com del "Fat Finger" (2005)

Il 8 dicembre 2005, l'incidente del "fat finger" più famoso nella storia delle titoli giapponesi:

• Un operatore di Mizuho Securities ha erroneamente inserito "vendere 610.000 azioni a 1 yen" invece di "vendere 1 azione a 610.000 yen" (il capitale sociale totale di J-Com era solo 14.500 azioni, e questo ordine di vendita era 42 volte il capitale sociale totale)

• Panico sul mercato, prezzo dell'azione cascato a 1 yen

• Takashi Kotegawa ha comprato risolutamente 7.100 azioni in 10 minuti (rappresentando il 71% della liquidità del mercato) e le ha vendute il giorno dopo a 770.000 yen per azione

Risultato: Utile netto di 2 miliardi di yen (circa 120 milioni di yuan cinesi) in 16 minuti, diventando l'operatore individuale con il maggior utile dell'incidente, soprannominato "J-COM Guy" dai media.

III. Impero del Trading: Strategie Uniche e Disciplina Rigida

1. Sistema di Trading Core

Strategia di Rientro nella Media (Arma della Borsa in Baisse):

• Indicatore Core: Tasso di Deviazione dalla Media Mobile di 25 Giorni

• Acquisto: Prezzo dell'azione inferiore del 20% rispetto alla media mobile di 25 giorni, e volume di trading in contrazione (pressione di vendita diminuisce)

• Vendita: Prezzo dell'azione rimbalzato vicino alla media (tasso di deviazione ripristinato a meno di -5%) o aumento superiore al 10%

• Caso: Durante il crollo della bolla IT 2000-2003, questa strategia ha portato 1,6 milioni di yen a centinaia di milioni

Strategia di Seguito della Tendenza (Arma della Borsa in Alta):

• Acquisto rapido quando il prezzo dell'azione si posiziona sopra la media mobile di 25 giorni e la pendenza aumenta

• Richiede che il volume di trading salga a più del 1,5 volte la media del volume degli ultimi 5 giorni durante la rottura

• Focus sui pattern delle candele 1 minuto/5 minuti (doppio fondo, formazione di bandiera), periodo medio di detenzione non superiore a 2 ore per evitare rischi notturni

2. Filosofia del Trading

Minimalismo:

• Analisi Tecnica Minimalista: Ignorare completamente i fondamentali (non guardare P/E/P/B), concentrarsi solo su prezzo e volume

• Vita Minimalista: Spesso vestito di Uniqlo, viaggia in bicicletta, mangia un pasto al giorno (onigiri o noodles istantanei dal convenience store), credendo che "la fame mantenga la lucidità mentale"

Disciplina Prima di Tutto:

• Perdita singola non superiore al 2% del capitale; liquidazione forzata se la perdita sulla posizione supera il 5%

• Nessuna posizione notturna (evitare rischi notturni)

• Dal'analisi all'ordine non più di 10 secondi, rifiutare l'esitazione

• Diversificazione su 20-50 azioni, singola azione non superiore al 5% del capitale totale

Principi Unici:

• Solo Long, Nessun Short: Considera che i rischi del short sono incontrollabili

• Decisioni Fulminee: "La vera libertà è dire no al 99% delle tentazioni"

• Rifiutare di Gestire i Denari degli Altri: Ha già rifiutato un invito del presidente di SoftBank Masayoshi Son, motivando che "non posso gestire i denari degli altri"

IV. Rovesci e Trasformazione: Resilienza nella Crisi

Crisi Finanziaria del 2008:

• Investimento massiccio nelle azioni di Lehman Brothers, perdita di 500 milioni di yen

• Aggiustamento rapido delle strategie, transizione verso l'investimento immobiliare, acquisizione di un edificio emblematico ad Akihabara, Tokyo, per 9 miliardi di yen

• Successivamente, investimento in numerosi immobili commerciali, tra cui un edificio con un gigantesco schermo pubblicitario LCD all'incrocio di Shibuya, dimostrando una acuta intelligenza commerciale

V. Ricchezza e Vita: Un Miliardario Discreto

Utilizzo della Ricchezza:

• Patrimonio del 200 miliardi di yen nel 2019, diventando il rappresentante del "dio della borsa civile" nel Giappone

• Investimenti Diversificati: Mercato azionario, immobiliare, ristorazione, ecc., per ridurre i rischi di un singolo mercato

• Vita Ancora Semplice: Vive in un appartamento che ha comprato, detiene non più di 20.000-30.000 yen in contanti (per evitare che i denari interferiscano con il giudizio)

Citazioni Famosissime:"Se ti preoccupi solo del denaro, non puoi mai avere successo nel trading""Per me, perdere 100.000 dollari statunitensi è a volte più confortevole che guadagnare 6.000 dollari statunitensi — se quella perdita è una transazione corretta, mentre quel guadagno è una cattiva"

VI. Influenza Leggendaria: Cambiamento della Cultura Investitiva Giapponese

1. Ascesa degli Investitori Individuali: Dimostrato che gli investitori individuali possono competere con le istituzioni, spingendo la tendenza degli "investitori individuali" nel Giappone

2. Innovazione del Trading: Il modello di trading ad alta frequenza a breve termine è ampiamente studiato, diventando un "libro di testo" nel cerchio del trading giapponese

3. Simbolo Culturale: Insieme a un altro leggendario investitore individuale CIS (partner di comunicazione precoce su BBS), è diventato un "mito" del mercato azionario giapponese

4. Regole del Mercato: Dopo l'incidente J-Com, la Borsa di Tokyo ha migliorato i meccanismi di gestione delle transazioni anomale

Conclusione: Il Maestro del Trading SolitarioLa leggenda di Takashi Kotegawa dimostra che nel mercato finanziario, concentrazione estrema + disciplina rigida + strategie uniche possono creare una ricchezza stupenda. Da 1,6 milioni a 200 miliardi di yen, ha interpretato la verità secondo cui "quelli che non possono guadagnare denaro trader con le emozioni; quelli che guadagnano mucho denaro trader con i sistemi" attraverso le sue azioni. Sebbene oggi sia scomparso dalla scena pubblica, i suoi concetti di trading influenzano ancora profondamente gli investitori di tutto il mondo, in particolare il gruppo dei trader a breve termine.עברית



אגדה של הבורסה היפנית: הרשומות האגדיות של תקשישי קוטגהווה

I. התחלה אגדית: משונה בחינוך למיליארדר

תקשישי קוטגהווה (כינוי מקווני B·N·F, נגזר מהאדולוויו ויקטור נידהאפר)، נולד במרץ 1978 בקיסאראזו, מחוז צ'יבה, יפן. בשנת 2000, כשהיה סטודנט שנה שלישית בפוקולטה לחוק באוניברסיטה פרטית בטוקיו, הוא החל במסחר בנכסים עם 1.6 מיליון ין (כ-13,000 דולר ארה"ב) שחבר על ידי עבודות משותפות.

צמיחה שרשמית של עושר:

• 2001 (23 שנים): נכסים הגיעו ל-61 מיליון ין

• 2002 (24 שנים): עברו את 200 מיליון ין

• 2004 (26 שנים): עלתה ל-11 מיליארד ין

• 2008 (30 שנים): הגיעה ל-21.8 מיליארד ין (כ-150 מיליון דולר ארה"ב)، צמיחה של 13,625 פעמים ב-8 שנים, שיעור תשואה שנתית מעל 300%

• 2019: הערכת הנכסים הגיעה ל-200 מיליארד ין (כ-1.5 מיליארד דולר ארה"ב)، והפך לאחד מהמשקיעים הפרטיים העשירים ביפן

II. קרב ההשתלמות: תקליט ה-"פאט פינגר" של J-Com (2005)

ב-8 בדצמבר 2005, התקליט ה-"פאט פינגר" המפורסם ביותר בתולדות הנכסים היפניות:

• סוחר במיזווו סקיריטיז הכניס בטעות "מכור 610,000 מניות ב-1 ין" במקום "מכור 1 מניה ב-610,000 ין" (ההשקעה הכוללת של J-Com הייתה רק 14,500 מניות, וההזמנה למכירה הזו הייתה 42 פעמים מההשקעה הכוללת)

• פאניקה בשוק, מחיר המניה ירד ל-1 ין

• תקשישי קוטגהווה קנה בחוזקה 7,100 מניות תוך 10 דקות (מהמנה 71% מהנוזליות השוקית) ו-מכר אותן למחרת ב-770,000 ין למניה

תוצאה: ** רווח נטו של 2 מיליארד ין (כ-120 מיליון יुआن סיני) תוך 16 דקות **, והפך לסוחר הפרטי הרווחי ביותר בתקליט, ונקרא על ידי התקשורת "הגבר מ-J-COM".

III. אימפריה של מסחר: אסטרטגיות ייחודיות ודיסציפלינה קשה

1. מערכת מסחר מרכזית

אסטרטגיית חזרה לממוצע (כלי של שוואה):

• מחוון מרכזי: שיעור סטייה מהממוצע הממוצע של 25 ימים

• רכישה: מחיר המניה נמוך יותר מ-20% מהממוצע הממוצע של 25 ימים, ונפח המסחר מצומצם (לחץ המכירה יורד)

• מכירה: מחיר המניה התפרס בקרבת הממוצע (שיעור הסטייה מתוקן ל� менее מ-5%) או עולה יותר מ-10%

• מקרה: במהלך התמוטטות הבועה ה-IT 2000-2003, אסטרטגיה זו הגבירה 1.6 מיליון ין למאות מיליונים

אסטרטגיית מעקב אחר מגמה (קסם של שוואה עלייה):

• רכישה מהירה כאשר מחיר המניה עומד מעל הממוצע הממוצע של 25 ימים והמשוך עולה

• דורש שנפח המסחר יעלה ליותר מ-1.5 פעמים ממוצע נפח המסחר של 5 ימים קודמות בעת הפריצה

• מיקוד על דפוסים של קווי K של 1 דקה/5 דקות (תחת כפול, תצורה של דגלה), תקופת החזקה הממוצעת לא יותר מ-2 שעות כדי למנוע סיכונים ליליים

2. פילוסופיה של מסחר

מינימליזם:

• ניתוח טכני מינימליסטי: התעלמות מוחלטת מהבסיסים (לא מסתכל על P/E/P/B), מתמקד רק במחיר ונפח המסחר

• חיים מינימליסטיים: לרוב לובש אוניקלו, נוסע על אופניים, אוכל ארוחה אחת ביום (אוניגירי או נודלס מיידיים ממוסך), ומאמין ש"הרעב מחזיק את התודעה פתוחה"

דיסציפלינה ראשונה:

• הפסד יחיד לא עולה על 2% מההשקעה; נסיגה מכריעה אם הפוזיציה יורדת יותר מ-5%

• אין פוזיציות ליליות (למנוע סיכונים ליליים)

• מהניתוח להזמנה לא יותר מ-10 שניות, מניעת חסירה

• פיזור על 20-50 מניות, מניה יחידה לא עולה על 5% מההשקעה הכוללת

עקרונות ייחודיים:

• רק ארוך, לא קצר: מאמין שסיכוני הקצר בלתי נשלטים

• החלטות מהירות כהברק: "חופש אמיתי הוא לומר לא ל-99% מהפיתויים"

• מניעת ניהול כספים של אחרים: כבר דחה הזמנה מנשיא סופטબ�ק מ�اساتושי סון, בסיבה "אני לא יכול לנהל את הכספים של אחרים"

IV. מגמות ושינוי: גמישות בקריסה

משבר פיננסי 2008:

• השקעה מסיבית במניות של ל�يه�ן ב�्रदרס, הפסד של 500 מיליון ין

• התאמת אסטרטגיות מהירה, מעבר להשקעות בנכסים מגורים, רכישת בניין סמלי באקיהברה, טוקיו, ב-9 מיליארד ין

• впоследствии השקעה במספר נכסים מסחריים, כולל בניין עם מסך פרסום LCD ענקי בצלב שיבוא, המדגים תחושה עסקית חדה

V. עושר וחיים: מיליארדר במודעות נמוכה

שימוש בעושר:

• נכסים של 200 מיליארד ין בשנת 2019, והפך למייצג של "אל הבורסה האזרחי" ביפן

• השקעות מפריצות: בורסה, נכסים מגורים, מזון, וכו', כדי להפחית את הסיכונים של שוק יחיד

• עדיין חיים פשוטים: живет בדירה اشتر�ה, מקרין לא יותר מ-20,000-30,000 ין במזומן (כדי למנוע מהכסף להפריע לשיקול דעת)

ציטוטים מפורסמים:"אם אתה דאג רק לכסף, אתה לעולם לא תצליח במסחר""עבורי, איבוד של 100,000 דולר ארה"ב הוא לפעמים יותר נוח מרווח של 6,000 דולר ארה"ב — אם האיבוד הזה הוא עסקה נכונה, בעוד שהרווח הזה הוא עסקה רעה"

VI. השפעה אגדית: שינוי בתרבות ההשקעה היפנית

1. עלייה של המשקיעים הפרטיים: הוכח שהמשקיעים הפרטיים יכולים להתחרות עם מוסדות, מניעים את המגמה של "משקיעים פרטיים" ביפן

2. חדשנות במסחר: מודל מסחר תקופת קצרה תדירות גבוהה נחקר באופן נרחב, הופך ל-"ספר לימוד" במעגל המסחרי היפני

3. סמל תרבותי: יחד עם משקיע פרטי אגדי אחר CIS (שותף תקשורת מוקדם ב-BBS), הופך ל-"אגדה" של הבורסה היפנית

4. חוקים של השוק: לאחר התקליט J-Com, בורסת טוקיו שינתה מנגנוני טיפול במסחר חריג

סיכום: האדון המסחרי הבודדהאגדה של תקשישי קוטגהווה הוכיחה שבשוק הפיננסי, מיקוד קיצוני + דיסציפלינה קשה + אסטרטגיות ייחודיות יכולים ליצור עושר מדהים. מ-1.6 מיליון ל-200 מיליארד ין, הוא פרש את האמת שפ"אלה שאינם מסוגלים להרוויח כסף מסחרים עם רגשות; אלה שמרוויחים כסף הרבה מסחרים עם מערכות" באמצעות מעשיו. למרות שהוא נעלם מהמסך הציבורי היום, מושגי המסחר שלו עדיין משפיעים בצורה עמוקה על משקיעים מכל העולם, במיוחד על קבוצת המסחרים התקופתיים הקצרות.Svenska

En Legend på den Japanska Börsen: Takashi Kotegawas Förbluffande Rekord

I. Legendärt Start: Från Fattig Student till Milliardär

Takashi Kotegawa (onlinealias B·N·F, härledd från hans idol Victor Niederhoffer), född mars 1978 i Kisarazu, Chiba-prefektur, Japan. År 2000, när han var tredjeårsstudent vid Juridiska fakulteten vid en privat universitet i Tokyo, började han med aktiehandel med 1,6 miljoner yen (cirka 13 000 amerikanska dollar) som han sparat genom deltidsjobb.

Rakettliknande Förmögenhetsväxt:

• 2001 (23 år): Förmögenhet uppnådde 61 miljoner yen

• 2002 (24 år): Översteg 200 miljoner yen

• 2004 (26 år): Steg till 11 miljarder yen

• 2008 (30 år): Uppnådde 21,8 miljarder yen (cirka 150 miljoner amerikanska dollar), 8-årig tillväxt med 13 625 gånger, årlig avkastning över 300%

• 2019: Förmögenhetsvärdering uppnådde 200 miljarder yen (cirka 1,5 miljarder amerikanska dollar), blev en av Japans rikaste individuella investerare

II. Gudomlig Kamp: J-Com Fat Finger-händelsen (2005)

8 december 2005, den mest kända "fat finger"-händelsen i japansk värdepappershistoria:

• En handlare vid Mizuho Securities matade felaktigt in "sälj 610 000 aktier till 1 yen" istället för "sälj 1 aktie till 610 000 yen" (J-Coms totala aktiekapital var endast 14 500 aktier, och denna säljorder var 42 gånger större än det totala kapitalet)

• Marktpani, aktiekursen kraschade till 1 yen

• Takashi Kotegawa köpte resolut 7 100 aktier inom 10 minuter (representerade 71% av marknadsliquiditeten) och säljde dem nästa dag till 770 000 yen per aktie

Resultat: Nettowinst av 2 miljarder yen (cirka 120 miljoner kinesiska yuan) inom 16 minuter, blev den mest vinstdrivande individuella handlaren i händelsen, känd som "J-COM Guy" av media.

III. Handelsimperium: Unika Strategier och Streng Disciplin

1. Kärnhandelsystem

Medelvärdesåtergående Strategi (Vapen för Baisse):

• Kärnindikator: 25-dagars Medelvärdesavvikelserate

• Köp: Aktiekursen är mer än 20% lägre än 25-dagars medelvärdet, och handelsvolymen krymper (säljdruck avtar)

• Sälj: Aktiekursen studsar till nära medelvärdet (avvikelseraten återställs till mindre än -5%) eller stiger mer än 10%

• Fall: Under IT-bubblans kollaps 2000-2003 ökade denna strategi 1,6 miljoner yen till hundratals miljoner

Trendföljande Strategi (Vapen för Uppgång):

• Snabbt köp när aktiekursen står över 25-dagars medelvärdet och lutningen ökar

• Kräver att handelsvolymen stiger till mer än 1,5 gånger 5-dagars genomsnittsvärdet vid brytning

• Fokus på 1-minuters/5-minuters K-linjemönster (dubbelt botten, flaggaformation), genomsnittlig hållperiod inte mer än 2 timmar för att undvika nattliga risker

2. Handelsphilosophi

Minimalism:

• Minimalistisk Teknisk Analys: Helt ignorera fundamentalerna (inga P/E/P/B), fokus endast på pris och volym

• Minimalistiskt Liv: Ofta klädd i Uniqlo, cyklar, äter en måltid per dag (konveniencebutiks onigiri eller instantnudlar), tror att "hunger håller dig vaken"

Disciplin Först:

• Enskild förlust inte mer än 2% av kapitalet; tvingad likvidation om positionen faller mer än 5%

• Inga nattliga positioner (undvika nattliga risker)

• Från analys till order inte mer än 10 sekunder, vägra tvekan

• Diversifiering över 20-50 aktier, en enskild aktie inte mer än 5% av totalt kapital

Unika Principer:

• Endast Long, Ingen Short: Anser att shortrisker är okontrollerbara

• Blitzschnella Beslut: "Sann frihet är att säga nej till 99% av frestelserna"

• Vägra att Hantera Andras Pengar: Har redan vägrat en inbjudan från SoftBank-chefen Masayoshi Son, med motivering "Jag kan inte hantera andra människors pengar"

IV. Rückschläge och Transformation: Resiliens i Kris

Finansiell Kris 2008:

• Massiv investering i Lehman Brothers-aktier, förlust på 500 miljoner yen

• Snabb anpassning av strategier, övergång till fastighetsinvesteringar, köp av ett ikoniskt hus i Akihabara, Tokyo, för 9 miljarder yen

• Senare investering i flera kommersiella fastigheter, inklusive ett hus med en jättestor LCD-annonseringsskärm vid Shibuya-korsningen, vilket visar affärsintresse

V. Förmögenhet och Liv: En Lågprofilig Milliardär

Användning av Förmögenhet:

• Förmögenhet på 200 miljarder yen 2019, blev representant för "civil börsengud" i Japan

• Diversifierade Investeringar: Börs, fastigheter, restauranger, etc., för att minska riskerna i en enda marknad

• Ännu Enkel Livsstil: Bor i ett lägenhet som han köpte, håller inte mer än 20 000-30 000 yen i kontanter (för att undvika att pengar stör domen)

Berömda Citeringar:"Om du bara bryr dig om pengar, kan du aldrig lyckas med handel""För mig är det ibland mer bekvämt att förlora 100 000 amerikanska dollar än att tjäna 6 000 amerikanska dollar — om förlusten är en korrekt transaktion, medan vinsten är en dålig"

VI. Legendär Påverkan: Förändring av Japansk Investeringskultur

1. Uppgång av Individuella Investerare: Bevisade att individuella investerare kan konkurrera med institutioner, drev trenden med "individuella investerare" i Japan

2. Handelsinnovation: Högfrekvent kortsiktig handelsmodell studeras brett, blir en "lärobok" i japansk handelskrets

3. Kulturellt Symbol: Tillsammans med en annan legendär individuell investerare CIS (tidig BBS-kommunikationspartner), blev en "myte" på den japanska börsen

4. Marknadsregler: Efter J-Com-händelsen förbättrade Tokyobörsen mekanismerna för behandling av onormal handel

Slutsats: Den Ensamme HandelsmästarnaTakashi Kotegawas legend bevisar att på den finansiella marknaden, extrem fokus + streng disciplin + unika strategier kan skapa förbluffande förmögenhet. Från 1,6 miljoner till 200 miljarder yen tolkade han sanningen att "de som inte kan tjäna pengar handlar med känslor; de som tjäna mycket pengar handlar med system" genom sina handlingar. Även om han idag har försvunnit från offentligheten, påverkar hans handelskoncept fortfarande djupt investerare över hela världen, särskilt gruppen av kortsiktiga handlare.Japanese Translation

日本株式市場の伝説：小手川隆の驚異的記録

I. 伝説の始まり：貧乏学生から億万長者へ

小手川隆（たかし こてがわ，ネット名B・N・F，アイドルであるヴィクター・ニーダーホッファーの略称より）は、1978年3月に千葉県市川市で生まれた。2000年、東京の某私立大学法学部3年生だった彼は、アルバイトで貯めた160万円（約1.3万ドル）で株式取引を開始した。

ロケット級の財産増加：

• 2001年（23歳）：資産6,100万円に到達

• 2002年（24歳）：2億円を突破

• 2004年（26歳）：110億円に急上昇

• 2008年（30歳）：218億円（約1.5億ドル）に達し、8年間で13,625倍増、年間収益率300%超

• 2019年：資産評価額2,000億円（約15億ドル）に達し、日本で最も裕福な個人投資家の一人となる

II. 神格化の戦い：J-Com誤発注事件（2005年）

2005年12月8日、日本証券史上最も有名な「ファットフィンガー」事件：

• みずほ証券のトレーダーが「61万円で1株売却」を「1円で61万株売却」と誤入力（J-Comの発行済み株式総数はわずか1.45万株で、この売却注文は発行済み株式総数の42倍）

• 市場パニックが発生し、株価は1円まで暴落

• 小手川隆は10分間で7,100株を断固購入（市場流動性の71%を占め）、翌日77万円/株で売却

戦果：16分間で20億円（約1.2億元人民元）の純利益を得、同事件で最も利益を上げた個人トレーダーとなり、メディアから「J-COM男」と称えられた。

III. トレーディング帝国：独特な戦略と厳しい規律

1. コアトレーディングシステム

平均回帰戦略（熊市の利器）：

• コア指標：25日移動平均乖離率

• 購入：株価が25日移動平均線から20%以上下落し、出来高が萎縮（売り圧力が弱まる）

• 売却：株価が平均線付近まで反発（乖離率が-5%以内に修復）または上昇率10%超

• 事例：2000-2003年のITバブル崩壊期に、この戦略で160万円を数億円に増やす

トレンドフォロー戦略（牛市の法宝）：

• 株価が25日移動平均線を突破し傾きが増大する時に迅速購入

• 突破時の出来高が過去5日間平均出来高の1.5倍以上に増加することを要求

• 1分/5分足のK線パターン（ダブルボトム、フラッグ整理）に特化、平均保有期間2時間以内で、隔夜リスクを回避

2. トレーディング哲学

ミニマリズム：

• テクニカル分析のミニマム：基本面（PER/PBR）を完全無視、価格と出来高にのみ注目

• 生活のミニマム：ユニクロを常に着用、自転車通勤、1日1食（コンビニのおにぎりまたは即席麺）、「空腹感が清明さを保つ」と考える

規律至上：

• 単発損失は元本の2%を超えず、ポジション下落率5%超で強制決済

