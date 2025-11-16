从趋势交易，看交易策略。巴菲特唯一公开认证的精神导师

本杰明·格雷厄姆，“永远不要亏钱”

本杰明·格雷厄姆，“华尔街教父”，价值投资奠基人。20岁哥伦比亚大学全系第一毕业，投身华尔街。1926年与纽曼创办公司，从40万增至250万，1929年大萧条缩水70%后，1934年回报率达50%，1936-1956年年化14.7%超标普。1948年投资GEICO，收益占生涯一半。著《证券分析》《聪明的投资者》，提出“安全边际”“市场先生”理论。执教哥大培养巴菲特等大师，留下“永远不要亏钱”的箴言，其理念至今指引全球投资者。

心法：理性与保守。

English



From Trend Trading to Trading Strategies. The Only Publicly Recognized Spiritual Mentor of Buffett

Benjamin Graham: "Never Lose Money"

Benjamin Graham, the "Godfather of Wall Street" and founder of value investing, graduated first in his class from Columbia University at 20. He embarked on his Wall Street career and co-founded a company with Newman in 1926, growing assets from $400,000 to $2.5 million. After a 70% shrinkage during the 1929 Great Depression, the company achieved a 50% return in 1934, with an annualized return of 14.7% from 1936 to 1956, outperforming the S&P. His 1948 investment in GEICO accounted for half of his career gains. He authored Security Analysis and The Intelligent Investor, proposing the theories of "Margin of Safety" and "Mr. Market". As a Columbia professor, he mentored masters like Buffett and left the maxim "Never lose money", whose ideas still guide global investors today.

Core Principles: Rationality and Conservatism



阿拉伯文（العربية）



من التداول الاتجاهي إلى استراتيجيات التداول. المرشد الروحي الوحيد الذي أقر به بوفيت علنيًا

بنجامين جراهام: "لا تخسر المال أبدًا"

بنجامين جراهام، "أبو الأباء لوار ستريت" ومؤسس الاستثمار القيمي، تخرج بأول مرتبة في فصله من جامعة كولومبيا عند عمره العشرين. انطلق في مسيرته في وار ستريت ونجد شركة مع نيومان في عام 1926، محول الأصول من 400,000 دولار إلى 2.5 ملايين دولار. بعد انكماش قدره 70% خلال الازدهار العظيم لعام 1929، حققت الشركة عائدًا قدره 50% في عام 1934، مع عائد سنوي يبلغ 14.7% من عام 1936 إلى 1956، متفوقًا على مؤشر S&P. استثماره في GEICO عام 1948 شكل نصف أرباح مسيرته. ألف كتابي التحليل الأمني والمستثمر المحكم، واقترح نظريتي "حافة الأمان" و"السيد ماركت". كأستاذ في جامعة كولومبيا، درس أساتذة مثل بوفيت وترك نصيحة "لا تخسر المال أبدًا"، ففكراته لا تزال توجه المستثمرين العالميين حتى اليوم.

المبادئ الأساسية: العقلانية والاحتفاظ



Français



Du Trading de Tendance aux Stratégies de Trading. Le Seul Mentor Spirituel Publiquement Reconnu de Buffett

Benjamin Graham : "Ne Perdez Jamais D'Argent"

Benjamin Graham, le "Parrain de Wall Street" et fondateur de l'investissement de valeur, a diplômé premier de sa promotion à l'Université Columbia à 20 ans. Il a débuté sa carrière à Wall Street et co-fondé une société avec Newman en 1926, faisant passer les actifs de 400 000 dollars à 2,5 millions de dollars. Après une contraction de 70 % lors de la Grande Dépression de 1929, la société a réalisé un rendement de 50 % en 1934, avec un rendement annualisé de 14,7 % de 1936 à 1956, dépassant le S&P. Son investissement dans GEICO en 1948 a représenté la moitié des gains de sa carrière. Il a écrit Security Analysis (Analyse des Valeurs Mobilières) et The Intelligent Investor (L'Investisseur Intelligent), proposant les théories de "Marge de Sécurité" et de "Monsieur Marché". Professeur à Columbia, il a formé des maîtres comme Buffett et a laissé la maxime "Ne perdez jamais d'argent", dont les idées guident encore aujourd'hui les investisseurs du monde entier.

Principes Fondamentaux : Rationalité et Conservatisme



Deutsch



Vom Trendtrading zu Handelsstrategien. Der Einzige Öffentlich Anerkannte Spirituelle Mentor von Buffett

Benjamin Graham: "Verliere Niemals Geld"

Benjamin Graham, der "Gottvater von Wall Street" und Begründer der Value-Investing, absolvierte mit 20 Jahren die Columbia-Universität als bester Student seiner Klasse. Er startete seine Karriere an der Wall Street und gründete 1926 zusammen mit Newman ein Unternehmen, das Vermögenswerte von 400.000 Dollar auf 2,5 Millionen Dollar steigerte. Nach einem 70%-igen Rückgang während der Großen Depression von 1929 erzielte das Unternehmen 1934 eine Rendite von 50 %, mit einer annualisierten Rendite von 14,7 % zwischen 1936 und 1956 – höher als der S&P. Seine Investition in GEICO 1948 machte die Hälfte seiner Karrieregewinne aus. Er schrieb Security Analysis (Wertpapieranalyse) und The Intelligent Investor (Der Weise Investor) und entwickelte die Theorien der "Sicherheitsreserve" und des "Herrn Markt". Als Professor an der Columbia-Universität unterrichtete er Meister wie Buffett und hinterließ das Motto "Verliere niemals Geld" – seine Ideen lenken bis heute globale Investoren.

Kernprinzipien: Rationalität und Konservatismus



Italiano



Dal Trading di Tendenza alle Strategie di Trading. L'Unico Mentore Spirituale Pubblicamente Riconosciuto da Buffett

Benjamin Graham: "Non Perdere Mai Denaro"

Benjamin Graham, il "Padrino di Wall Street" e fondatore dell'investimento di valore, si laureò primo della sua classe all'Università Columbia all'età di 20 anni. Iniziò la sua carriera a Wall Street e co-fondò un'azienda con Newman nel 1926, portando gli asset da 400.000 dollari a 2,5 milioni di dollari. Dopo un calo del 70% durante la Grande Depressione del 1929, l'azienda registrò un rendimento del 50% nel 1934, con un rendimento annualizzato del 14,7% tra il 1936 e il 1956, superando l'S&P. Il suo investimento in GEICO nel 1948 rappresentò la metà dei guadagni della sua carriera. Autore di Security Analysis (Analisi dei Titoli) e The Intelligent Investor (L'Investitore Intelligente), propose le teorie del "Margine di Sicurezza" e del "Signor Mercato". Come professore all'Università Columbia, formò maestri come Buffett e lasciò il motto "Non perdere mai denaro", le cui idee guidano ancora oggi gli investitori globali.

Principi Fondamentali: Razionalità e Conservatismo



עברית，



ממסחר מגמת למסחר אסטרטגי. המורה הרוחני היחיד המוכר επίσηق של בופטט

בנג'אמין גרהאם: "אל תאבד כסף אף פעם"

בנג'אמין גרהאם, "אבא הורו של וול סטריט" ומחו�奠基人 של השקעה בערך, فارغ מהאוניברסיטה של קולומביה עם הקראת הראשונה בכיתתו בגיל 20. הוא התחיל את קריירתו בוולסטריט וניסה חברה עם ניומן ב-1926, ומשך את הנכסים מ-400,000 דולר ל-2.5 מיליון דולר. לאחר קיצון של 70% במהלך המרידה הגדולה של 1929, החברה השיגה רווח של 50% ב-1934, עם רווח שנתי של 14.7% בין 1936 ל-1956, שמשך את ה-S&P. השקעתו ב-GEICO ב-1948 הציגה חצי מהרווחים של קריירתו. הוא написал את Security Analysis (ניתוח אבטחה) ו-The Intelligent Investor (המשקיע החכם), והציג את התיאוריות של "פסגית בטחה" ו-"מר מארקט". כמרצה באוניברסיטה של קולומביה, הוא הדרך מורים כמו בופטט ו�ترك את המשפט "אל תאבד כסף אף פעם", הרעיונות שלו עדיין מנחים משקיעים גלובליים היום.

עקרונות בסיסיים: רציונליות ושמרנות



Svenska



Från Trenderingshandel till Handelsstrategier. Buffetts Endast Offentligt Erkända Andlig Mentor

Benjamin Graham: "Förlora Aldrig Pengar"

Benjamin Graham, "Vallgatanäs Fader" och grundare av värdeinvestering, tog examen som bästa i klassen vid Columbia-universitetet vid 20 års ålder. Han började sin karriär på Vallgatan och grundade 1926 ett företag tillsammans med Newman, vilket ökade tillgångarna från 400 000 dollar till 2,5 miljoner dollar. Efter en 70%-ig minskning under den stora depressionen 1929 uppnådde företaget en avkastning på 50% 1934, med en årlig avkastning på 14,7% mellan 1936 och 1956 – högre än S&P. Hans investering i GEICO 1948 utgjorde hälften av hans karriärvinster. Han skrev Security Analysis (Värdepappersanalys) och The Intelligent Investor (Den Smarta Investeraren) och föreslog teorierna om "säkerhetsmarginal" och "Herr Marknad". Som professor vid Columbia-universitetet undervisade han mästare som Buffett och lämnade efter sig mottoet "Förlora aldrig pengar" – hans idéer styr fortfarande globala investerare idag.

Kärnprinciper: Rationalitet och Konservatism



马来语（Bahasa Melayu，新加坡官方语言之一，替代“新加坡南文”）



Dari Perdagangan Trend ke Strategi Perdagangan. Mentor Spiritual Satu-satunya yang Diresmikan Secara Publik oleh Buffett

Benjamin Graham: "Jangan Pernah Rugi Wang"

Benjamin Graham, "Bapa Wall Street" dan pengasas pelaburan nilai, graduasi sebagai terbaik di kelasnya di Universiti Columbia pada usia 20 tahun. Dia memulai karier di Wall Street dan bekerjasama mendirikan syarikat dengan Newman pada tahun 1926, meningkatkan aset dari 400,000 dolar kepada 2.5 juta dolar. Selepas penurunan 70% semasa Kemelesetan Besar 1929, syarikat itu mencapai pulangan 50% pada tahun 1934, dengan pulangan tahunan 14.7% dari 1936 hingga 1956, mengatasi S&P. Pelaburannya di GEICO pada tahun 1948 menyumbang separuh daripada keuntungan karier beliau. Beliau menulis Security Analysis (Analisis Sekuriti) dan The Intelligent Investor (Pelabur Pintar), mencadangkan teori "Margin Keselamatan" dan "Tuan Pasar". Sebagai profesor di Universiti Columbia, beliau mendidik大师 seperti Buffett dan meninggalkan nasihat "Jangan pernah rugi wang", idea beliau masih membimbing pelabur global hari ini.

Prinsip Inti: Rasionaliti dan Konservatisme



日本語



トレンドトレーディングからトレーディング戦略へ。バフェット唯一公認の精神的師匠

ベンジャミン・グレアム：「決してお金を失わない」

ベンジャミン・グレアムは「ウォール街の教父」で価値投資の創始者で、20歳でコロンビア大学をクラス首席で卒業。ウォール街でキャリアをスタートし、1926年にニューマンと会社を共同設立し、資産を40万ドルから250万ドルに増やした。1929年の大恐慌で70%減少した後、1934年のリターンは50%に達し、1936年から1956年の年間平均リターンは14.7%でS&Pを上回った。1948年のGEICOへの投資は生涯利益の半分を占めた。『証券分析』『賢明な投資家』を著し、「安全性の余裕」「マーケットさん」の理論を提唱。コロンビア大学の教授としてバフェットら大師を育成し、「決してお金を失わない」の格言を遺し、その理念は今日も世界の投資家を導いている。

心法：合理性と保守主義



한국어



트렌드 트레이딩에서 트레이딩 전략으로. 버핏이 유일하게 공식 인정한 영적인 스승

벤자민 그레이엄: "절대로 돈을 잃지 마라"

벤자민 그레이엄은 "월스트리트의 대부"이자 가치 투자의 기초를 마련한 사람으로, 20세에 콜롬비아 대학교를 학급 1등으로 졸업했다. 그는 월스트리트에서 경력을 시작했고 1926년에 뉴먼과 함께 회사를 공동 설립하여 자산을 40만 달러에서 250만 달러로 늘렸다. 1929년 대공황으로 70% 줄었지만, 1934년 수익률은 50%에 달했고 1936년부터 1956년까지 연평균 수익률은 14.7%로 S&P를 앞섰다. 1948년 GEICO에 대한 투자는 그의 경력 수익의 절반을 차지했다. 그는 《증권 분석》《현명한 투자자》를 집필하여 "안전 마진" "마켓 씨" 이론을 제안했다. 콜롬비아 대학교 교수로서 버핏 등 대가들을 양성했고 "절대로 돈을 잃지 마라"는 격언을 남겼으며, 그의 이념은 오늘도 전 세계 투자자를 이끌고 있다.

심법: 이성과 보수주의



Русский



От Трендового Трейдинга к Торговым Стратегиям. Единственный Публично Распознанный Духовный Ментор Баффета

Бенджамин Грэхэм: "Никогда не теряйте денег"

Бенджамин Грэхэм, "Крестный Отец Уолл-стрит" и основатель стоимостного инвестирования, окончил Колумбийский университет с отличием (первый в классе) в 20 лет. Он начал карьеру на Уолл-стрит и совместно с Ньюманом основал компанию в 1926 году, увеличив активы с 400 000 долларов до 2,5 миллионов долларов. После 70%-го падения во время Великой депрессии 1929 года компания получила доходность 50% в 1934 году, с годовым доходом 14,7% за период с 1936 по 1956 год, превзойдя S&P. Его инвестиция в GEICO в 1948 году составила половину доходов за всю карьеру. Он написал 《Анализ ценных бумаг》 и 《Умный инвестор》, предложив теории "маржи безопасности" и "Господина Рынка". Как профессор Колумбийского университета, он обучил мастеров вроде Баффета и оставил девіз "Никогда не теряйте денег" — его идеи до сих пор руководят глобальными инвесторами.

Основные принципы: Рациональность и консерватизм

