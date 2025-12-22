使用"始终就位"策略确定趋势指标的可操作性

问题的本质



趋势指标种类繁多，但遗憾的是，其中大多数只是徒有其表。这类指标无法为交易者提供任何统计学上的优势；相反，它们只会给交易带来混乱和损失。





需要做什么



一个好方法是剔除所有无用的指标，只保留真正有效的指标。这样交易会更加精准，账户余额的预期波动也会显著降低。

简而言之：您将能够更好地进行交易，同时降低您的资金风险。

您的账户余额将稳步增长；

你的余额不太可能出现急剧的波动；

这样你就能更容易地预测近期账户里会有多少钱。



如何操作

测试趋势指标最简单但最有效的方法是“始终持仓”策略——当指标的趋势发生变化时，我们平仓并立即开立相反的仓位。

这就是它在图表上的样子。AceTrend指标。



只需用至少 10 年的历史数据测试该指标。查看测试图表，问问自己：我真的想参与其中吗？



在 2008-2026 年期间，对 GBPUSD 货币对测试AceTrend指标。

看起来不太妙？！但这仍然是个非常好的结果。用这个简单的策略测试一下你的指标……



还有一些更高级的趋势指标测试方法。例如，我使用“最佳趋势指标RBTI评级”。

📊 概要：从“漂亮的图片”到系统化交易

与其寻找那些显示前天和昨天良好入场点的“漂亮”指标，不如进行更长时间的测试。这将为你节省大量的压力、金钱和时间！



