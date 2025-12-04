🚀 Equity Tracker MT5 – 使用与设置指南

Equity Tracker MT5 通过向 Telegram 或 Discord 发送消息，让您随时掌握您的 MT5 账户状态，包括：新订单、风险警报、运行心跳（“I’m alive”）以及定期盈利报告。它还可以在图表上直接显示利润摘要，帮助您快速确认 EA 正在正常运行。





重要提示： Equity Tracker MT5 不会 开仓、平仓或管理任何交易。它是一个纯监控工具，可安全地与任何策略或 EA 一起使用。

1️⃣ 开始使用





将 Equity Tracker MT5 附加到任意打开的图表上。图表的品种和时间周期 不影响 EA 的运行，它监控整个账户。 点击 OK 前，进入 Inputs（参数）页面，根据需要调整设置。 至少启用一个通知渠道（Telegram 或 Discord），并填写所需的 Token、Chat ID 或 Webhook URL。 点击 OK。

提示： 完成设置后，您可以将配置保存为 模板（Template） 或 配置文件（Profile），方便在其他账户或图表中快速复用。

2️⃣ Telegram 设置



Telegram 手机通知示例

在 Telegram 中搜索 @BotFather。 发送命令： /newbot 按提示创建一个新机器人。 BotFather 会提供一个 Bot Token，例如： 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz 请复制此 Token。 打开刚创建的机器人，向它发送任意消息，例如“Hello”。 在浏览器中打开以下链接（将 <YOUR_TOKEN> 替换为你的 Token）：

https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getUpdates 在返回的 JSON 中找到 "chat" 字段并复制其中的 "id"。这就是您的聊天或频道 ID（频道通常以负数开头，例如 -1001234567890）。 在 MT5 中打开 Equity Tracker MT5 参数界面，然后填写： Bot token from @BotFather ：粘贴 Telegram Bot Token

：粘贴 Telegram Bot Token Target chat/channel ID ：填写 Chat 或 Channel ID

：填写 Chat 或 Channel ID Enable Telegram notifications：设为 true

3️⃣ Discord 设置



用于通知的 Discord Webhook 配置

进入你的 Discord 服务器，选择用于接收通知的频道。 点击频道旁的齿轮图标，进入 Integrations → Webhooks。 创建 Webhook，给它命名，然后复制 Webhook URL。 在 MT5 的 Equity Tracker 参数中，将 URL 粘贴到 Webhook URL for the target channel。 将 Enable Discord notifications 设置为 true。

4️⃣ 在 MT5 中允许 WebRequest（必需）

MT5 默认禁止外部 HTTP 请求。如果不允许特定 URL，Telegram 和 Discord 消息将无法发送。



在专家设置中启用 WebRequest

在 MT5 中前往 Tools → Options → Expert Advisors。 勾选 Allow WebRequest for listed URL。 添加以下 URL（每行一条）： https://api.telegram.org

https://discord.com 点击 OK。

5️⃣ 可配置输入参数（Inputs）

Inputs 页面按功能分类。下面对每个字段做说明，对应 MT5 中的真实标题。



参数按分类分组，方便配置

TELEGRAM

Enable Telegram notifications – 是否启用 Telegram 通知（默认 false ）。

– 是否启用 Telegram 通知（默认 ）。 Bot token from @BotFather – 粘贴 Telegram Bot Token。

– 粘贴 Telegram Bot Token。 Target chat/channel ID (can be negative) – 目标聊天或频道 ID。

DISCORD

Enable Discord notifications – 是否启用 Discord 通知（默认 false ）。

– 是否启用 Discord 通知（默认 ）。 Webhook URL for the target channel – 粘贴 Discord Webhook URL。

EVENT NOTIFICATIONS

Notify when the EA starts – EA 启动时发送通知。

– EA 启动时发送通知。 Notify when the EA stops – EA 停止或被移除时发送通知。

ORDER NOTIFICATIONS

Notify when a new order is opened – 开仓通知（默认 true ）。

– 开仓通知（默认 ）。 Notify when an order is closed – 平仓通知（默认 true ）。

– 平仓通知（默认 ）。 Notify when SL/TP is modified – 止损/止盈修改通知（默认 true ）。

– 止损/止盈修改通知（默认 ）。 Attach a chart screenshot with order notifications – 附带订单截图（默认 true）。

ACCOUNT NOTIFICATIONS

Notify when floating drawdown passes a threshold – 浮动回撤超出阈值时提醒（默认 true ）。

– 浮动回撤超出阈值时提醒（默认 ）。 Drawdown threshold (in percent) – 回撤百分比阈值（默认 10% ）。

– 回撤百分比阈值（默认 ）。 Notify when equity gain reaches a profit target – 达到盈利目标时提醒。

– 达到盈利目标时提醒。 Profit target in percent – 盈利目标百分比（默认 5% ）。

– 盈利目标百分比（默认 ）。 Notify when margin level falls below a limit – 低保证金水平提醒。

– 低保证金水平提醒。 Minimum allowed margin level (in percent) – 最低保证金比率（默认 150% ）。

– 最低保证金比率（默认 ）。 Attach a chart screenshot with account notifications – 附带账户风险截图（默认 true）。

PROFIT REPORT

Send a Profit Report periodically – 设置报告发送频率：

REPORT_DISABLED、REPORT_HOURLY、REPORT_DAILY、REPORT_WEEKLY（默认 REPORT_DAILY ）。

– 设置报告发送频率： REPORT_DISABLED、REPORT_HOURLY、REPORT_DAILY、REPORT_WEEKLY（默认 ）。 Times of day (HH:MM) – 发送时间（多个使用分号分隔）。

– 发送时间（多个使用分号分隔）。 Weekdays to send – 哪些星期几发送。

– 哪些星期几发送。 Use server time or local time – 使用服务器时间或本地时间。

– 使用服务器时间或本地时间。 Attach a chart screenshot with each report – 报告附带截图（默认 true）。

CHART

Show Profit Report on chart – 图表上显示利润报告（默认 true ）。

– 图表上显示利润报告（默认 ）。 Location for the report – 报告在图表中的位置。

– 报告在图表中的位置。 Size of the report – 报告大小：Large、Regular、Compact。

HEARTBEAT

Enable periodic "I'm alive" messages – 启用心跳消息（默认 false ）。

– 启用心跳消息（默认 ）。 "I'm alive" messages interval – 心跳消息间隔（默认 5 分钟 ）。

– 心跳消息间隔（默认 ）。 Send periodic GET requests to the external ping URL – 外部 Ping（默认 false ）。

– 外部 Ping（默认 ）。 External ping URL – Ping 目标 URL。

– Ping 目标 URL。 Interval for external ping – Ping 间隔。

ADVANCED

Logging level – 日志级别：None、Error、Warning、Info、Debug、Trace。

6️⃣ 消息与截图设置

您可以独立启用/禁用订单截图与账户风险截图，以控制发送的图片数量。

通过截图即可快速了解每个提醒对应的图表位置，无需登录 VPS。

7️⃣ 事件监控与风险提醒



交易开仓、平仓、风险提示示例

接收所有开仓、平仓和订单修改提醒，让您 不错过任何交易事件 。

。 使用 回撤提醒 保护 Prop Firm 挑战：设置阈值略低于公司限制，提前收到警告。

保护 Prop Firm 挑战：设置阈值略低于公司限制，提前收到警告。 使用 盈利目标提醒 ，知道何时达到例如 8% 的目标。

，知道何时达到例如 8% 的目标。 使用 保证金提醒 作为 提前预警机制 ，避免爆仓。

作为 ，避免爆仓。 结合截图可更快排查异常行情或异常波动。

8️⃣ 盈利报告



包含关键统计的利润报告示例

启用周期性 Profit Reports 获取自动盈亏摘要。

获取自动盈亏摘要。 选择 hourly / daily / weekly。

使用分号分隔多个时间，如：09:00;12:00;17:00。

选择发送的星期几，例如 Mon;Fri。

选择使用服务器时间或本地时间。

附带截图以便更直观分析。

可以在图表上显示报告，以便一眼确认 EA 正常运行。

9️⃣ Telegram 手动命令

启用 Telegram 后，Equity Tracker MT5 会发送可点击的 inline 按钮，让您随时查询账户信息。



用于即时查询的按钮

📈 Profit Report – 发送当前最新利润报告。

– 发送当前最新利润报告。 💼 Account Status – 显示余额、净值、保证金以及持仓摘要。

– 显示余额、净值、保证金以及持仓摘要。 📊 Open Positions – 列出所有当前持仓及主要参数。

当 EA 附加且 Telegram 配置完成后，这些按钮会自动出现，您可以随时点击获取最新数据。

🔟 使用场景与最佳实践

Prop Firm 交易者

设置回撤阈值略低于公司限制，以确保提前提醒。

根据每个阶段的目标设置盈利提醒。

启用心跳或外部 Ping 以便即时发现 VPS 崩溃或 MT5 卡死。

多 EA 投资组合

将 Equity Tracker MT5 附加到一个图表即可监控整个账户。

通过日志和截图快速识别是哪一个 EA 产生了某笔交易或回撤。

结合周期性盈利报告和图表显示，轻松追踪日/周表现。

手机交易者

无需频繁查看 MT5 或 VPS，直接在 Telegram 或 Discord 获取提醒。

可选择简洁消息或详细消息。

使用 Telegram 按钮随时提取最新报告，哪怕您不在电脑前。

1️⃣1️⃣ 故障排查

未收到任何通知

检查 MT5 的 Experts 页签是否有错误提示。 确认已允许访问：

https://api.telegram.org 和 https://discord.com 确认 Telegram Token、Chat ID 或 Discord Webhook 的正确性。 确认 Inputs 中已启用相关通知选项。 访问 https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getMe 测试 Bot。

截图缺失

确认您启用了相应提醒类型的截图选项。

心跳消息停止

EA 可能已从图表移除，或 MT5 已关闭。

VPS 可能重启、掉线或崩溃。

请立即登录 VPS 检查 MT5。

通知过多

若策略常修改 SL/TP，可关闭此提醒。

降低报告发送频率（例如改为每天或每周）。

1️⃣2️⃣ 常见问题（FAQ）

Equity Tracker MT5 会自动交易吗？

不会。它只是监控工具，不会开仓、平仓或修改订单。

可以与其他 EA 一起使用吗？

可以。它可与任意数量的 EA 并行工作。

必须用 VPS 吗？

VPS 推荐 用于 24/7 监控，但不是必需的。

可以发送到多个聊天或频道吗？

一实例可发送一个 Telegram 和一个 Discord。如果需要更多，请运行多个实例。

能在回测（Strategy Tester）中使用吗？

不行。MT5 回测不允许 WebRequest 或截图发送。

如果 Telegram 或 Discord 短暂宕机会怎样？

EA 会自动尝试重试，错误显示在 Experts 页签。

1️⃣3️⃣ 最后建议

首次配置完成后 保存模板 以便快速部署到其他账户。

以便快速部署到其他账户。 先从每日报告和适量提醒开始，熟悉后再增加频率。

结合您现有的交易系统，将手机变成远程监控终端，24/7 守护您的账户。

感谢使用 Equity Tracker MT5。

愿您的交易始终安全，账户始终可控，无论您身在何处。



