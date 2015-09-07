欧美货币政策分歧加大 欧元为何没有走软？

鉴于美联储(FED)即将加息，而欧洲央行(ECB)考虑扩大量化宽松(QE)规模，按理说欧元/美元应该下滑才对。但实际上，如以下图表显示，欧元/美元汇率及美债与欧债收益率差的关联度正在下滑。

相反，在中国相关忧虑的带动下，欧元因市场解除高风险的套息交易而受到提振；在套息交易中，投资者抛售欧元等低收益货币，买进其他高回报资产。

有鉴于此，欧元与股市(无论是与欧洲还是全球股市)的相关性，都处在逾10年来最弱水准，欧元与持续遭受打击的股市和大宗商品等其他高风险资产呈反向走势。

自中国8月11日意外令人民币贬值以来，欧元贸易加权指数已经上涨1.3%。中国此举给全球市场注入了波动性，并促使众多投资者结清套息交易。

因股市下滑促使投资者寻求避险，日元汇率也出现攀升。欧元走势与具有避险属性的日元几乎“亦步亦趋”，一些市场人士表示欧元已经成为一种避险资产。但仍有许多分析师持怀疑态度。

荷兰银行(ABN-Amro)分析师Georgette Boele说道：“欧元走强是因为避险资金流动吗？我们认为不是。投资者过去利用欧元作为融资货币进行套息交易。随着风险偏好降温，欧元汇率上涨，原因是这些针对欧元的空头押注被出清。”

投资者进行套息交易操作时，最能赚到钱的时候就是当借入的货币成本低且具流动性，而且汇价正值稳定或者逐渐走低。但在经济笼罩不确定、或者金融市场剧烈动荡之际，套息交易就会遭到冲击。

今年大多数时间中，欧元跌、美元涨一直是最大的宏观题材之一，但因近期市场动荡以及对全球增长的忧虑，让投资者无法确信美联储将在今年加息，这些仓位似已接近极限。

最新外媒调查显示，欧元未来一年料将仅小幅下跌，兑美元跌至平价甚至更低的机率中只有三分之一。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)上周四承诺将以更多举措支持经济，尽管如此，欧洲央行宽松货币举措对欧元的影响已经消退。

有分析师指出，除非市场回归平静，否则欧元将可顶住欧洲央行宽松措施的影响，并继续从风险押注平仓操作中获益。