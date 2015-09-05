过半分析师看空下周油价

据彭博社周五(9月4日)公布的最新调查显示，分析师及交易员看空下周NYMEX原油价格。

在接受调查的44位分析师中，看涨12人(27%)，看跌19人(43%)，看平13人(30%)。

本周(9月4日当周)NYMEX原油期货累计上涨0.83美元，涨幅1.84%，报46.05美元/桶。布伦特原油期货本周收跌0.44美元，涨幅0.88%，报49.61美元/桶。

美国能源信息署本周公布美国上半年原油产量统计数据，虽然页岩油开采效率得到提升，但在采用了全新的调查统计方法后，EIA将今年1月至5月的实际日均产量数据下修了4万至13万桶不等，美国6月原油日均产量为930万桶，较5月下降10万桶。

石油输出国组织(OPEC)近期表示，由于国际油价持续低迷，该组织已做好准备与其他产油国讨论低油价问题，不过拒绝单方面降低原油产量。该组织表示，美国和俄罗斯都需要在产量上做出让步。这或表明OPEC坚持高产的立场将出现动摇，为油价进一步上涨提供了支撑。

受以上两大利好因素推动，原油本周一度暴涨。

周五公布的美国8月就业报告喜忧参半，不足以帮助美联储做出升息决定。数据公布后美股走低，油市跟随股市下滑。

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加17.3万，低于7月上修后的24.5万。不过失业率降至近七年半最低，且薪资增长加速，令美联储仍有可能在本月稍晚升息。

Baker Hughes公司周五公布的数据显示，本周美国石油钻井平台减少13座，之前六周持续增加。该数据应该对市场利多，因其暗示未来钻探活动减少，且可能导致原油生产下降。

但油价无视贝克休斯数据日内依然收低，交易商看似更担心短期的供应过剩，本周公布的数据显示，美国原油库存增加。

原油市场周五成交量较周四减少，在美国劳工节假期长周末前，市场人士显然不愿大举押注。

“我感觉多头不愿等到三日长周末结束再卖出，”Tyche Capital Advisors的原油套利交易员Tariq Zahir表示。

尽管周五油价走低，但美国原油价格连涨第二周，受助于之前两个交易日大涨。