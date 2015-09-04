中国休市澳元照刷6年新低 核心成因已悄然改变

澳元/美元周五(9月4日)亚盘持续承压，即便没有中国股市的推动，汇价仍创出2009年来新低0.6962。

中国市场本交易日仍处于小长假休市之中，但并不妨碍澳元进一步下行行情的展开。澳元/美元亚盘自0.7020水平附近跌至2009年来新低0.6962，延续着前几个交易日的弱势行情。

事实上，自从澳元/美元之前击穿了0.7210附近的关键支撑之后，汇价破位下行行情的展开便是不可避免的。澳元之后更是因全球股市的动荡而进一步遭到抛售。

而在本交易日，即便亚太股市总体走稳，也难以阻止澳元的下行行情。日经225指数周五开盘涨0.7%至，18,312.13点。香港恒生指数开盘升1.1%，至21,158.93点。加之隔夜欧美股市的多数收高，澳元的承压已经不能简单地归咎于市场风险偏好了。

毕竟，澳大利亚自身经济遭到了巨大挑战。澳洲统计局周中公布的数据显示，截至6月份的3个月内，澳大利亚国内生产总值(GDP)环比增长0.2%，低于一季度的增长0.9%，也逊于27位经济学家增长0.4%的预估中值。

凯投宏观(Capital Economics)经济学家Daniel Martin指出，澳洲经济正面临衰退的风险，且衰退的机率看来是24年来最高。

在这种经济数据下，市场对澳联储未来进一步降息的预期再度高企。考虑到本交易日美国将公布8月非农数据，若该数据表现向好，则后市打压澳元的核心因素将是美联储和澳洲联储货币政策的进一步背离，而非市场情绪。目前市场对美国8月非农的预期是22.0万人，优于前值的21.5万人，且市场预期失业率将自5.3%降至5.2%。

就后市而言，即便日内美国非农数据表现不佳，澳元想要企稳(或者说至少短期企稳)，则汇价必须要收复小时图的0.7022阻力。而重返0.7063上方，才是澳元多头能够重得喘息的时候。