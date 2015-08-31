比特币前景向好的5大理由

比特币价格周一(8月31日)亚盘低位震荡，总体昨日的跌势格局延续。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨日自233附近高位跌至226下方，汇价本交易日亚盘一度温和反弹至229上方，但最终仍落至226水平附近。

KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)昨日208上方持续下挫至203水平，本交易日亚盘一度反弹至205上方，但此后仍回落至203水平。

行业方面，外媒撰文给出了看好比特币后市的5大理由：

1.风头规模增加

在2012年时，比特币的相关风投规模仅为200万美元。2013年是9500万美元，2014年更是激增至近3.5亿美元。要知道互联网在1996年刚起步的时候，风投规模仅为2.5亿美元。而现在，比特币的总产业投资以及超过了5.5亿美元，这也就是几年的事。

2.比特币影响力

风投规模可观，投资者更是重要。像网景(Netscape)创始人Marc Andreessen这样的科技变革者也在比特币项目上投资了逾5000万美元。Richard Branson、Reid Hoffman、纽交所、花旗银行的前CEO、路透都和比特币行业有联系。

3.比特币交易增加

比特币行业有两个核心指标：账户数和成交量。2013年的时候，只有13000个比特币账户，现在这个数字超过了一百万个，增幅近8000%。此外，比特币交易量每个月也在创新高。2013年以来，单日成交量基本翻翻，达到近10万个比特币的日均成交量。

4.使用范围扩大

Overstock.com、Expedia、微软和戴尔现在都接受比特币支付。全球接受比特币支付的商家超过9万个。

5.行业人才资本

Huffington Post说过“当你嘲笑比特币的时候，其实你是在嘲笑成百上千的年轻的技术天才、饥渴的创业者”。原本的数学家投身于比特币行业。VISA和PAYPAL的高管也纷纷创建自己的比特币公司。

企业家就是来解决前人未能解决的问题的。比特币现在是否仍有缺陷？的确。但全球最聪明的一群人将弥补这些问题。