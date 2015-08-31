今年油价还将维持疲软？OPEC为此已做好准备

当前2015年出现的第二波油价崩跌已迫使石油输出国组织(OPEC)阿拉伯成员国降低他们对今年油价的预期，显示他们准备在更长时间内容忍更低的油价，以保卫自己的市场份额，控制竞争对手的产量。

据外媒上周六(8月29日)的报道，包括来自OPEC核心海湾国家的代表们预期，能源消费大国中国出现的经济麻烦只是短期的，不大可能对原油需求产生太大影响，每年第四季原油需求都会出现季节性上升。

不过，他们也认为，想要疲弱油价降低高成本产油商的供应，并刺激需求，将需要比几个月更长的时间。油价在周一跌至近42美元的逾六年低点。

这些看法进一步表明，OPEC目前在坚持保卫市场份额的政策，而不是减产支撑油价--不管油价跌到多低，也不管油市恢复平衡要花多久时间。

一位海湾国家OPEC代表称，“最好让市场进行自我修正。我不认为这样低的油价会保持下去，今年年底前，油价将约在每桶40-50美元，希望它们能到60美元，前提是中国经济复苏。”

另一位海湾国家OPEC代表也预计油价在今年余下时间将维持在每桶40-50美元左右。

第三位海湾国家消息人士称，“人们对中国的情况反应过度了。但你不能低估这种情绪，那是问题所在。油价在见底，跌幅越深，反弹也会更快更大，供应层面的反应甚至会更大。”

他还补充表示，油价有可能再次小幅跌至45美元下方，之后在12月OPEC下次会议前慢慢反弹至60美元左右。

其他非海湾国家的OPEC代表也为油价长时间维持低价做好心理准备，因为他们不认为OPEC中最大的产油国沙特阿拉伯会改变政策路线，支撑油价。沙特正是OPEC拒绝减产的背后驱动力。

一位代表指出，“如果这种供应过剩局面持续，OPEC或沙特又不采取行动，那我觉得油价将在年底前维持在45美元左右。”