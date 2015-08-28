国际官员促FED加息勿动摇 黄金守稳1125/1117方有一搏

国际现货黄金周五（8月28日）亚欧盘中先扬后抑，一度刷新日内高点1132.80美元/盎司，随后回吐大部分涨幅，但仍守于1120上方，因美国通胀水平维持低迷，全球金融市场动荡，美联储9月加息不确定性升高。尽管周四公布的经济数据显示，美国2季度GDP大幅上修，上周初请失业金人数跌至三周低点，但黄金仍守于周三触及的一周低点1117.80美元/盎司上方，因堪萨斯联储主席乔治周四称，由于金融市场大跌及中国经济放缓，美联储官员应对收紧政策采取“观望”态度，一直以来乔治都是积极推动美联储尽快升息的铁杆鹰派官员。

此前，纽约联储主席杜德利在周三表示，因全球市场动荡增加了美国经济面临的风险，与几周前相比，9月加息的动力有所减弱，他还称就业市场过度闲置。不过，克利夫兰联储主席梅斯特周五表示，美国经济稳固，可以支持加息。

投资者当前最为关注的是8月27日-29日召开的杰克逊霍尔全球央行年会，届时美联储成员可能提供一些有关加息问题的新线索。而

此外，美国商务部（DOC）将在周五公布7月PCE物价指数，这是美联储最为青睐的通胀指标。

美国2季度GDP大幅上修 黄金自一周低点反弹

美国商务部(DOC)周四(8月27日)公布的数据显示，美国2季度实际GDP年化季率上修为增长3.7%，预期增长3.2%，初值增长2.3%。，这表明美国经济复苏的势头仍在延续。

路透社评论称，此次数据远好于预期，GDP增速明显加快，主要原因是除贸易、库存与政府采购外的国内需求较上次统计上修近0.7%，库存总量录得明显增幅，消费支出较上轮上修0.2%，表明美国经济增长势头强劲，这可能会促使美联储考虑在今年加息。

美国劳工部周四公布的报告显示，截止8月22日当周，经季节性调整的一周初请失业金人数跌至三周低点，为27.1万人，较前周减少6,000人。这是连续25周初请失业金人数低于30万关口，反映出就业市场正在转强。

尽管数据良好，但道明证券在分析中仍将对于美联储首次加息时间预期从今年9月推迟到明年3月。

PNC Financial Services首席分析师Stuart Hoffman表示：“因近来市场动荡，美联储可能确实会等到今年稍晚才采取行动，但经济基本面也支持9月加息。”

摩根大通美国首席经济学家Michael Feroli表示，他仍然会给GDP数据更多信任。但较低的GDI数据的确让他提高警惕。美国2季度全国收入指数GDI整体仅上涨0.6%，显示美国实际经济复苏仍然存在不平衡现象，在部分行业中，经济甚至仍然呈现衰退状态。

交易员们则认为，即使公布的经济增速令人鼓舞，美联储9月份加息的可能性仍有25%。

数据公布后，现货黄金下行触及日内低点1118.30美元/桶，但仍守于周三触及的一周低点1117.70上方。

美联储9月加息摇摇欲坠 国际官员敦促切莫动摇

在联邦公开市场委员会（FOMC）9月会议即将召开，市场一度预期美联储将在本次会议上加息。不过，在是否要在9月份加息的问题上，美联储的决策者正感到犹豫不决。股市动荡、大宗商品价格下跌、美元强劲，加之有迹象显示中国经济放缓正在加剧，这些都使美联储对全球经济增长前景充满了疑虑。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三表示，和几周前相比，如今9月加息前景“迫切性较低”。这也是首次有美联储高级官员明确为9月份加息预期降温。

周四，赞成近期加息的堪萨斯联储主席乔治(Esther George)也表达同杜德利类似的观点。乔治周四向Fox Business Network表示，“鉴于近来发生的情况，我认为我们必须观望。”而她在在接受CNBC采访时称，“本周发生的情况令利率前景更为复杂。”

不过，克利夫兰联储主席梅斯特周五表示，美国经济稳固，可以支持加息，美国经济已经准备好接受一次适度的加息。

“我希望在从现在到九月会议的时间里评估下所有的经济信息，包括近期波动的市场及其背后的原因，” Mester表，“但是到目前为止，它们并未改变我的基本预估，即美国经济稳固，可以支持加息。”

近几个月来，国际官员反复声称他们将做好美联储加息的准备，而就在央行官员、学界人士、媒体记者以及其他人齐聚杰克逊霍尔，参加堪萨斯城联邦储备银行的年度讨论会时，他们所传达出的也正是这样一种信息。

曾任以色列央行行长，现为J.P. Morgan Chase International董事长的弗伦克尔(Jacob Frenkel)周四接受《华尔街日报》采访时表示，如果你推迟了曾经的计划，会让人觉得你的罗盘和你所引导的市场看法并不一致。他还说，计划一旦推迟，市场反应将更加强烈。

一些观察人士表示，当美联储最后终于采取加息行动时，他们会大松一口气。

印尼财长Bambang Brodjonegoro周三在雅加达接受采访时称，美国最好还是做一个决定；造成金融市场大幅波动的就是这种不确定性。

在参加杰克逊霍尔央行年会之前，日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周三晚间在纽约称，加息将释放出美联储对美国经济抱有信心的信号。他称，这不仅对美国经济有利，也对包括日本在内的全球经济有利。

市场在等待联储官员在美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)全球央行年会(8月27-29日)上，发表更多有关政策正常化的言论。

本次会议的主题是通胀和货币政策，市场对于最高级别的美联储参会官员——副主席费希尔将揭示美联储加息时机的期望很高。

当前美国工资和物价水平令市场感到困惑，在不到6年的时间里，美国失业率接近减半，但工资和物价至今未对此作出明显反应。在近期市场动荡消退之后，这个问题可能是美联储9月份升息的唯一拦路虎。

外媒还指出，目前令全球决策者愁上加愁的是，大宗商品价格暴跌令全球通货紧缩的幽灵复活，这也助长了对于欧洲央行（ECB）可能加大力度刺激欧元区经济增长的猜测。欧洲央行行长德拉基也不会出席本次杰克逊霍尔会议。

周六，美联储副主席费希尔将在杰克逊霍尔的堪萨斯联储经济研讨会，参与主题为“美国通胀形势发展”的专题讨论。在本月稍早的一次媒体采访中，费希尔表示，低通胀是美联储的一个忧虑点。他的评论听来显得尤其鸽派，导致分析人士开始怀疑9月加息的可能性。

黄金命悬加息 守稳1125/1117或有一搏

在中国人民银行周二同时下调利率和存款准备金率后，全球股市企稳反弹，市场情绪改善，黄金回吐上周大部分涨幅，而向好的美国经济数据加剧了跌幅。但美联储9月加息悬而未决，黄金回撤后仍守稳1125/1117等地谜底的揭晓，若加息被推迟，黄金可能由当前位置展开5浪反弹，反之，金价可能进一步下探，但我们认为黄金下行的空间有限，因美联储可能首次小幅加息，随后逐步收紧货币政策。