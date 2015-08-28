长期低油价下无一幸免 土豪沙特现在也撑不住了

在上周末，随着海湾国家股市开启完全崩溃模式(full-on meltdown mode)，沙特阿拉伯如今的财政状况已经陷入十分严峻的境地。在这样一种不利局面下，沙特考虑削减2016年的预算。

沙特在今年将遭遇过去十多年来的首次预算赤字，且预算赤字规模相当于沙特GDP的20%。

不难分析，这主要是因为油价过低造成的。如今，石油收入的下滑以及对也门开展军事行动使沙特的财政处境陷入困境，沙特如今开始着眼通过债券市场进行筹资，不少人猜测，其美元盯住汇率政策最终将难以为继。

就两名知情人士透露，由于原油价格下滑，沙特计划将明年的预算削减数十亿美元。据这些不愿意透露姓名的知情人士表示，沙特政府如今正与顾问进行商讨，对其资本支出方案进行审查，为了节约资金，沙特很有可能会延迟执行一些基础设施项目，或削减这些项目的预算。

知情人士还透露，沙特对资本支出方案的审查还处于早期阶段，可能会削减投资支出，预计在今年会削减3820亿里亚尔(约合1020亿美元)的支出，降幅相当于10%以上。诸如公共行业薪酬等领域的支出估计不会受到影响。

根据国际货币基金组织的预测，作为阿拉伯国家最大的经济体，预计沙特今年预算赤字将达到其GDP的20%。对于沙特而言，石油收入在其预算收入中的占比达到了90%。在过去的12个月里，石油价格跌幅超过了50%，这对沙特的财政状况造成了很大的压力。在今年，沙特从本国债券市场上至少筹集了350亿里亚尔的资金，这是自2007年以来，沙特首次发行期限在12个月以上的债券。

沙特第二大银行Samba Financial Group在今年8月18日对外发布的一份报告显示，在沙特的预算中，资本投资占比不到50%，预计现有资本投资规模在8540亿里亚尔左右。

国际货币基金组织在本月表示：“沙特需要对其能源定价进行全面的改革，需要对公共部门薪酬进行严格控制，并大幅提高公共部门投资的效率。石油收入的大幅下滑以及支出的持续增长都使得沙特在今年甚至中期出现预算赤字，使其过去十年积累的财政缓冲资金被消耗殆尽。”