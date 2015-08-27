中国人民银行宣布降准降息，A股走势大震荡

中国央行(PBOC)周二(8月25日)宣布下调存款准备金率和一年期贷款基准利率。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。这也是自去年11月始第五次降息。

中国央行官网指出，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低企业融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。同时，放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限，活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变。

央行同时指出，自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。同时，为进一步增强金融机构支持“三农”和小微企业的能力，额外降低县域农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等农村金融机构准备金率0.5个百分点。额外下调金融租赁公司和汽车金融公司准备金率3个百分点，鼓励其发挥好扩大消费的作用。

对于为何选择双降，央行负责人在答记者问中指出此次降低贷款及存款基准利率，主要目的是继续发挥好基准利率的引导作用，促进降低社会融资成本，支持实体经济持续健康发展。

对此此次双降，高盛经济学家宋宇和邓敏强等周二(8月25日)发布报告称，周二中国央行降息降准的宽松政策仍嫌不足，到12月底之前预计还有两次幅度各为50个基点的存款准备金率下调；财政和行政政策支持力度可能也会加大。

高盛估计周二央行宽松政策所释放的总体流动性规模约为6000亿元人民币。对外经贸大学公共管理学院教授李长安在其微博上一针见血地指出，降准降息既是救股市更是救实体经济。须知只有实体经济搞活了，股市才能真正搞好。

英大证券首席经济学李大霄则认为，中国央行降准降息利于房地产和股市。李大霄表示，“央行宣布自2015年8月26日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并实施定向降准0.5个百分点。目的是维持货币市场的宽松环境，利于降低企业融资成本，利于稳定经济、稳定房地产市场、稳定股市，也利于全球股市稳定。”

华泰证券金牌分析师罗毅则从释放流动性的角度分析指出，本次降准有望释放7100亿元的流动性，有利于改善市场资金面。

上投摩根认为，此次降准和降息政策的出台在当前的经济和流动性环境下都是必需的。同时A股市场在上周出现放量下跌，政策出台将利好股市，同时我们也期待“一行三会”等政府监管部门后续的其他市场及经济政策出台。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为，此时双降是国内经济稳增长的需要，从经济增长来看，下滑的局面仍然明显的改观，经济的恢复与增长仍然没有企稳，所以在这种情况下，降息与降准政策对于稳增长，使经济走出低谷有很大帮助。

法国兴业银行驻巴黎的中国经济学家姚炜称，中国对汇市的干预消耗了市场流动性，中国央行降低存准率是必须之举。

对于中国股市而言，沪指从5178点到3000点仅仅用了52个交易日。沪指近7个交易日跌近27%，振幅超40%，下跌超1000点。周三早盘，受央行降准加降息利好刺激，沪指高开0.53%，开盘后一度冲上3000点，随后震荡走低，最低见2850点。10时40分左右沪指拉升，午后开盘一度涨至3092点，涨超4%。尾盘跳水，最终收跌。沪指全天振幅8.14%，近7个交易日振幅达40%。创业板重挫逾5%，最低见1875点，深成指则跌破10000点。截至收盘，上证综指报收2927.29点，跌37.68点，跌幅1.27%，成交4618亿元；深成指报收9899.72点，跌298.22点，跌幅2.92%，成交4322亿元；创业板指报收1890.04点，跌100.67点，跌幅5.06%，成交969亿元。