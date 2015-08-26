中国央行双降救市 油价强力反弹但仍徘回于低位

原油市场经历了昨日暴跌后，超卖局面吸引了部分新买家入场，同时中国央行宣布降息降准令欧美股市获得提振，油价周二(8月25日)强力反弹，不过由于全球供应过剩问题并未获得实质性改善以及中国经济形势依然令人担忧，油价依然徘徊在6年半低位附近。NYMEX原油期货价格盘中涨幅逾3%，最高触及39.89美元/桶。布伦特原油期货价格盘中也一度触及44.50美元/桶。

NYMEX原油和布伦特原油期货价格本月迄今下降均超过16%，其中过半跌幅来自于中国股市过去2个交易日的暴跌导致的恐慌性抛售浪潮。

北京时间周二晚间，中国央行(PBOC)在上证指数续跌超过7%后宣布降息降准，积极救市。这个消息使之后开盘的欧美股市受到鼓舞，周二美股欧股全线大幅回调，回补了大部分昨日的跌幅。

资本顾问公司Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir表示：“原油市场已经处于超卖局面，油价不可能保持直线下滑。油价应当会出现合理的回调。”

市场预计美国上周原油库存或再次增加，因美国大型炼油厂停产带来的原油需求下降。外媒调查显示，预测美国上周原油库存将增加220万桶，前值为增加260万桶。

美国石油学会(API)将于北京时间周三早间04:30公布美国上周原油库存数据，而美国能源信息署(EIA)将于北京时间周三晚间22:30公布美国上周官方原油库存数据。

另一方面，石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗近日表示，在制裁解除后将会不惜一切代价恢复原油产量，以夺回失去的市场份额。

美国汽油期货价格下滑近2%至7个月低位，因美国中西部炼油厂关键精炼模组重启完毕，同时夏季出行高峰即将结束。

汇丰银行(HSBC)亚洲经济研究联合主管Frederic Neumann称：“近年来一直支撑着全球经济复苏的两大主要因素是：中国需求和量化宽松货币政策。”

部分市场分析师表示，中国经济放缓日趋严重以及美国年内完成加息均会令美元获得提振，美元走高将进一步打压原油等大宗商品价格。

高盛(Goldman Sachs)分析师指出，中国经济放缓即使不会直接导致全球经济衰退，也会令大宗商品价格承压。