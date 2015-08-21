当你看到这些场景 油价崩盘或已近终极底部

严酷的螺旋式下挫模式早已展开，油价崩盘深不见底，而跌势似乎还远未到结束的时候。

无论是高科技、房产或是商品行业，一度蓬勃向上的超级行业周期都难免走向了破产的命运。对于投资者而言，好消息是这些追都遵循着类似的规律，但难点在于，石油或者其他遭遇打击的行业的底部并不容易寻找。

油价自62美元/桶的5月份高位下滑大约34%，目前Nymex近月合约处在40美元上方徘徊。这仅仅是金价最新一轮的下跌，追溯到去年6月，美国原油合约还高高在上地报价107美元。

随之而来的是，标普能源板块中85%的个股进入了熊市，累计跌幅超过20%。道指成分股美孚和雪佛龙市值相比去年7月高位跌去了25%左右。

热衷抄底的投资者可能将这些个股放入了自选板块，实际上，数据统计发现，已有资金不断涌入能源行业。从长期来看，任何情况对于油价而言都有可能发生，不过眼下来看，超级周期破灭后的调整还没有结束。

New Albion Partners的首席市场策略师Brian Reynolds表示，“市场跌势开启于2013年，当金价跌破1530美元/盎司时，油价跌破了75美元。”Brian Reynolds指出，这些动向代表了资产泡沫的破裂。

华尔街的金融衍生品和中国数十年经济高速扩张推动下，原油市场在这之前迎来了超级周期，不过超级周期结束的时候和推进时的情况大相径庭。

投资大佬加特曼(Dennis Gartman)认为，“市场终结的方式为疯狂流动性断层，你会发现有5-6家公司倒闭，这会牵出并购重组方案。”类似的方式可在上世纪几十年的末网络股泡沫破裂后找到参考。

CNBC电台Fast Money主持人Brian Kelly说道：“记得那些场景吗？欺诈、丑闻、破产等一系列消息充斥着市场。”而房产市场泡沫也是同样的终结方式。

即便很多投资者认为商品价格崩盘对于经济长期发展有利，因为这降低了制造业企业的成本，但这样的局面可能还远未到来，抑或逼近。