全球股市下挫 现货黄金周四大幅收涨

国际现货黄金周四（8月20日）持续大幅攀升，日内涨幅逾1.50%，并刷新了一个月高位记录。市场依然沉浸在联邦公开市场委员会（FOMC）7月会议纪要余味中，美元延续隔夜跌势，下行跌破96关口，刷新5周低位。欧元/美元则反弹上穿1.12关口，刷新2个月高位至1.1220。全球股市全线下挫，黄金的避险需求也受到提振。得益于中国货币意外贬值造成的不确定性，本周黄金有望在结束1999年以来最长跌势后连续第二周上涨。据报道，COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间22:32至22:35四分钟内累计成交5928手，助推现货黄金突破1150美元/盎司关口，涨幅逾1.5%。

FOMC纪要没有提供9月加息的任何线索，几乎所有的官员认为需要看到经济增长和劳动力市场足够强劲至提升通胀水平的进一步证据，而美国原油再创六年半低位及人民币贬值也加剧了市场对通胀下行的担忧，美联储9月加息存疑。

日内公布的美国上周初请失业金人数依然处于历史低位附近，表明美国就业市场依然稳健改善。7月NAR成屋销售刷新逾8年高位，料将进一步支撑经济持续复苏。此外，费城联储制造业指数高于预期，表明该辖区内制造业活动温和回稳。但美元无视靓丽数据，依然沉浸在美联储会议纪要带来的悲观失望情绪中，持续下滑并跌破96关口，最低触及95.86。

周四（8月20日）走势表述：

现货黄金亚市盘初延续昨日涨幅，稳步攀升至1140美元水平，欧市盘中黄金稳定在1135美元/盎司上方，随后继续窄幅震荡。美市盘初，金价短线大幅攀升后稳定走高，美市盘中突破1150美元大关，美市盘尾继续上行刷新日内高位1154.10美元/盎司，随后遇到阻力开始走平，最终收于1151.80美元/盎司。

国际现货黄金周四开于1133.40，最高触及1154.10，最低下探1132.50，收于1151.80美元/盎司，上涨18.10美元，涨幅1.60%。

基本面利好因素：

1.美国股市周三收低，盘中交投震荡，因美联储会议记录凸显决策者忧虑美国经济复苏状况，使市场质疑美联储将在下月升息的可能性。欧洲股市周四续跌，德国和英国指标股指触及七个月低位，因对全球成长放缓的忧虑深入人心。

2.据周三公布的一份政府报告显示，美国7月生活成本增长趋缓，月增幅创三个月以来最低。今天的CPI数据使得该国通胀是否尽快的回到美联储的目标位，仍然令市场存疑。美国劳工部(DOL)周三公布的数据显示，美国7月CPI月率增长0.1%，预期增长0.2%，前值增长0.3%。

3.周三FOMC会议纪要内容在重申美联储接近加息的同时，也再次强调了美国经济包括劳动力市场以及通胀水平在内的领域仍然没有达到足够支持加息的水平。会议纪要公布后，美元走弱，欧元则引领非美货币全线攀升，黄金则一举突破了1130阻力位置，重新站上6月中旬暴跌前的水平。

4.人民币上周三日内累计下跌近4.5%。人民币贬值引发市场担忧亚洲乃至世界货币将会进入贬值战争，触发黄金避险需求。同时人民币贬值波及市场对美联储9月加息的预期。使黄金受推动开始走高。

基本面利空因素：

1.据周二的一份政府报告显示，美国7月份新屋开工数升至近八年来最高水平，表明该行业将在下半年加快。

美国商务部公布的数据显示，7月份新屋开工月率增长0.2%，折合年率为121万套，为2007年10月份以来最高水平，前月为120万套，高于初报值。

2.美国劳工部上周四公布的数据显示，美国8月8日当周季调后初请失业金人数增加0.5万至27.4万，前周修正后为26.9万。

前景展望：

1.盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen周四表示，根据目前的反弹就说黄金已经触底还为时过早。Ole Hansen指出，美联储7月FOMC会议纪要偏向鸽派的消息产生了黄金反弹的动力。这足够让黄金回到3月的低位附近。但是黄金仍然需要继续上涨才能说明市场已经转向。现在就说黄金已经触底反弹还为时过早。

2.特里兰贵金属(Triland Metals)分析师周四表示，黄金市场抛售的情绪将可能重新占据主导，抵消短期投机并最终重新拉低黄金价格。分析师表示，尽管黄金已经突破50日均线位置并达到5周内高位，但是目前黄金市场的形势仍然不容乐观。

分析师指出，“黄金在近期其他大众商品价格大幅下跌、股市出现抛售的时候，找到一些强劲的避险买盘来支撑价格上涨。价格短期大幅上涨也会吸引一定投资者进场进行短期押注做多。而此前一直被热议的黄金1000美元甚至800美元也似乎离我们远去。但这并不表示黄金空头们已经退出黄金市场，在中期来看，黄金空头的潜在利益反而变得更多，这将会吸引黄金空头继续押注黄金价格下跌，并最终导致黄金市场空头势力重新压倒多头势力。”

3.FuturePath Trading LLC交易员Frank Lesh表示，“黄金从美联储会议纪要中得到支撑，因市场对纪要内容解读为偏鸽派。”

4.标准银行(ICBC Standard Bank Plc)贵金属分析师Tom Kendall表示，“9月加息的预期目前正在失去支持。市场将加息的最可能月份转向12月，这对于黄金市场绝对是个好消息。”

5.ETF Securities的研究主管Mike McGlone认为，目前的市场环境下，金价可能被大幅推高，甚至触及1300美元/盎司水平。McGlone称，1300是2015年黄金市场的高点，因此，如果金价回到这一水平，就是回到了震荡区域的上端。McGlone说：“我认为金价会重新触及那一水平。”

6.汇丰银行(HSBC)周三表示，预计今年年末黄金价格将上涨10%，至1225美元/盎司左右。该行反对之前高盛(Goldman Sachs)与其他同行一你美联储加息而看空金价的言论。该行数据显示，过去四次美联储升息后，金价往往都会上涨，而非下跌。

7.华侨银行（OCBC Bank）驻新加坡分析师Barnabas Gan表示，“鉴于美联储9月加息的可能性消失，我认为12月加息有更高的可能性。这将在短期支撑黄金。”

8.海外知名技术分析机构FX Empire周四在报告中表示，金价在短期内会继续走高，可能会测试过去的支撑水平1150美元/盎司。该机构表示，短期对黄金持看多的态度，但不能过长时间持有。该机构认为，在金价1150的水平附近会有卖家进场，将金价拉低。

周五关注：

21:45 美国8月Markit制造业采购经理人指数初值