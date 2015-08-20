戴若·顾比：油价跌近重大支撑 你在期待V型反转？

技术分析大师戴若·顾比(Daryl Guppy)日前在美国全国广播公司财经频道(CNBC)网站上撰文称，由于Nymex原油价格未能突破58美元一线的阻力，市场无力回到上升趋势中。

戴若·顾比在技术分析专栏中写道：

的确，油价在58-62美元的狭窄区间中整理许久，而跌破支撑的过程很快，随后市场又很快击穿了48美元支撑，这些点位很快失守成为非常利空的信号。

时至今日，油价的下行目标指向38美元/桶，该位也将成为长期且可靠的支撑水平。这一点位是油价长期技术关键位，在2008、2004年扮演了重要支撑的角色，在2000年和2003年是重大阻力。

油价自110美元上方见顶后崩盘以来，市场在45美元构筑了一个小双底形态，这样的形态原本是判断转势的信号。小双底的上行目标在61美元附近，虽然随后也的确企及，但升势却无法延续。

而45美元附近构筑的双底形态并非可靠支撑，该位被打破后市场也将后续下杀目标锁定38美元附近一线。我们利用ANTS分析系统和交易战法来捕捉短期和长期的交易机会。

Nymex油价此前在58美元附近整固近10周，之后不幸被跌破成为了新涨势形成的重要压制，跌破本身也是非常看空的信号。日线图显示，顾比瀑布均线系统显示，短期均线组合很快跌至长期均线组合的下方，这暗示市场跌势将延续。

一旦价格跌至38美元附近的历史支撑，投资者和交易员会在短期均线组合附近构筑防线，使行情形成“超跌反弹”的态势，这一过程会检验支撑的力度，而这也是形成逆转声势的必要条件。

一般强劲且快速的下行趋势不容易很快被逆转方向，因此市场多半会在38美元附近整固一段时间。投资者需关注短期均线组合能否升近长期均线组合的下方，这也将暗示市场整固可能会延续数月时间。

戴若·顾比(Daryl Guppy)号称是全球金融市场十大技术分析大师之一；是享有国际声誉的证券投资技术分析大师，澳大利亚全职交易商，国际技术分析协会会员及澳大利亚和新加坡技术分析协会会员；被新加坡股票交易所、澳大利亚股票交易所和马来西亚股票交易所职业经纪人及交易者尊为教父级人物。