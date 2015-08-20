美国应对“金融危机第二波”大战略：出口所有的黄金

随着新一轮金融动荡即将冲击全球市场，美帝国为了免于受到即将到来的冲击所采取的战略就是出口该国所有黄金供应。非常正确！事实上，可以用三个英文单词来概括美国的黄金市场，那就是ZERO SUM GAME，即所谓的零和博弈。

Gold-Eagle评论称，对于一个曾在1950年持有超过2万吨官方黄金储备的超级大国而言，这一战略非同寻常。尽管官方数据显示，如今美国黄金储备为8133吨，任何智商在10以上的人都知道，这事实上不过是个会计手法而已。很遗憾的是，绝大多数的黄金都倾销到了市场，主要用于操控美元汇率。

根据美国高盛集团的数据显示，在今年4月，美国出口了其所有黄金供应。具体如下图所示。

在今年4月，美国的黄金产量从2014年的1650万吨下降至1500万吨。今年以来，美国黄金产量累计下降8%。当我们增加金矿供给用于4月进口时，当月黄金供应为4200万吨。如今，如果我们看看总的出口数据，我们就会发现，美国出口了其全部的黄金供应。这带来的结果就是零。

再次的，零和博弈。

如果读者在过去读过我的文章便知道，事实上的情况更为糟糕。如果我们发现，在今年前四个月里，美国黄金市场完全是处于供求平衡的状态。这就是结果：





读者可以看到，美国本土金矿供应为6300万吨，总进口为8800万吨，相当于1.51亿吨的黄金产量低于1.65亿吨的黄金出口。这意味着，美国黄金市场还需要额外1400万吨才能满足需求。这其中并未包括金废料供应。(事实上，美国消费的黄金供应超过了黄金回收废料供应)

那么，美国为何要持续的出口其所有的黄金供应呢？在这里应该感谢一下诸如CNBC这样的财经网络媒体，这些媒体一直在为美国民众洗脑，让他们坚信黄金是“野蛮的遗迹”(barbarous relic).

正如笔者先前谈到的那样，财经主持人肯定不会告诉读者面包或扫帚是“野蛮的遗迹”。

真相就在于，这些媒体正在破坏美国民众认清当前经济金融形势的能力。因此，当下一场金融危机到来时(产生的破坏性大于2008年)，民众会前所未有的惊讶。

那么，美国的黄金都出口到哪儿去了呢？数据显示，瑞士进口的黄金最多，为6260万吨，其次是中国香港地区，达到了3960万吨，英国进口了2470万吨黄金，印度、阿联酋、泰国和新加坡的黄金进口规模分布为1920万吨、870万吨、390万吨和240万吨。前四大进口国进口的黄金占比达88%。

事实上，在瑞士和英国进口黄金后，他们又将黄金进行了提炼，并出口至东部国家，因此印度和亚洲是美国黄金供应最大的进口国。这意味着，当下一场金融危机到来之时，亚洲和印度受到的冲击将更小。