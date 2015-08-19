油价将跌至每桶15美元

石油价格如今已经处于下降通道中。上周，原油价格跌破了每桶42美元，大大低于早前100美元的水平。

极具影响力的基金经理人、投资顾问公司 CumberlandAdvisors创始人兼首席执行官David Kotok 在接受美国CNNMoney电台的采访时表示：“从目前的情况看，没有任何迹象显示油价已经见底。油价将很容易继续下滑至15美元或20美元的水平。”

对于原油价格而言，跌至每桶15美元的降幅太大。自1999年初以来，石油价格还没有跌至如此低的水平。

一直以来，业界都十分关注David Kotok的预测。现年72岁的David Kotok所执掌的Cumberland Advisors公司管理的资产规模超过了20亿美元，每年还将要邀请那些财经名流参加盛会。

David Kotok表示：“我是个老家伙，我对每桶3美元的油价还深有印象。” 据了解，David Kotok的客户还包括前新泽西州州长Thomas Kean。

石油供应过剩的局面将更加严重

事实上，石油价格已经遭受了相当大幅度的下滑。目前，油价已经累计下滑60%，且创出了自2009年初以来的最低水平。这利好于消费者。美国汽车学会(AAA)的数据显示，如今，美国汽油平均价格为每加仑2.66美元，低于上年同期3.45美元的水平。

对于石油而言，目前最大的问题就在于原油市场依然供过于求，特别是在当前中国经济增速放缓的情况下。 美国十年前的能源热潮催生了石油的供应过剩。以沙特阿拉伯为代表的OPEC也不愿意通过削减石油产量来确保 市场平衡。

在伊朗核问题面前，石油供应过剩的问题将显得更为突出。如果未来各方能够就有关伊朗核问题达成一致，那么经济制裁举措的缓解将有助于伊朗提升原油产量。这会使伊朗长期以来的竞争对手沙特效仿跟进。

David Kotok表示：“沙特的最佳武器就是可以通过最大化原油产量来压低石油价格。沙特具有足够的金融储备确保该国在未来数年维持其在能源市场上的领导地位。”

另一方面，伊朗的财政灵活性远不如沙特，伊朗需要较高的油价来维持利润。

David Kotok表示：“如果油价较低，将引发石油战争 。”

部分油价已经触及每桶20美元

或许每桶15美元的石油价格听起来有点疯狂，但事实上，已经有部分级别的原油价格逼近了这一水平。例如，加拿大西部原油如今就处于20美元的水平。

如果历史会重演，那么季节因素将进一步使油价承压。夏季结束将降低能源需求，使能源价格进一步承压。

这就是为何David Kotok一直建议投资者尽量远离石油类个股的原因。

与其他对冲基金巨头David Einhorn和卡尔-伊坎（Carl Icahn）不同，David Kotok自石油价格在100美元时就开始大幅减持能源类个股。现在看来，这是个明智的选择。数据显示，在过去的一年里，XLE Energy Select SPDR ETF累计跌幅超过了25%。

David Kotok表示：“在我们看来，油价下行的趋势远未结束，石油将迎来更大的阵痛。”