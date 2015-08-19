昨夜今晨这些国际大事不可错过

美股收低 道指结束三连涨走势

纳指周二下滑0.64%，各大板块普跌。零售巨头沃尔玛业绩令人失望，打击了投资者信心。美国7月新屋开工数增速创自衰退以来新高，美联储将于周三公布的7月会议纪要，但经济学家预计会议纪要并不会给出明确的加息线索。

据美银美林公布的最新全球基金经理人调查报告显示，投资者对美国股市的谨慎情绪达到了自2007年以来的最高水平。报告显示，美国股市的整体敞口已经转向了14%净空头头寸，这意味着基金经理人连续第六个月看空美国股市，创下自2007年全球金融危机以来持续时间最长的一次。

惠誉调高希腊主权信用评级至CCC

信用评级服务机构惠誉评级周二发布报告，将希腊的主权信用评级上调一个等级，从“CC”调高至“CCC”，原因是希腊与其国际债权人已在上周最终完成了一项救助协议。

惠誉评级在报告中指出，第一笔230亿欧元（约合256亿美元）的救助资金将于本周发放，可缓解希腊在最近几个月时间里所面临的“严重的流动性压力”，使其可在周四向欧洲央行偿还32亿欧元（约合35亿美元）的债务，以及在9月份向欧洲金融稳定机制（EFSM）偿还一笔过桥贷款。报告还称：“上周的救助协议是以相对较快的速度达成的，并没有看到什么边缘政策”，这意味着希腊与其国际债权人之间的关系已经有所改善。

此外，希腊政府批准了总理阿莱克斯·齐普拉斯（Alexis Tsipras）上任以来的第一项私有化计划，这对于该国与国际债权人之间的救助协议来说是一项关键性的要求。

油价大幅反弹1.8% 因空头了结获利

原油价格周二反弹，因逢低吸纳买家进场和投资者了结获利的操作盖过来自中国经济担忧和强劲供应的压力。纽约商交所九月交割的轻质低硫原油期货上涨75美分，结算价报每桶42.62美元，涨幅1.8%。

分析师说，西得州中质油前一个交易日触及六年低点，导致许多空头交易员对出售更多期货感到迟疑。分析师表示，油价已创出大规模且稳定的跌幅，较2014年高点下跌约60%，许多投资者把握油价触及新低的机会来买回期货合同，了结获利头寸。这种操作可能暂时推高原油期货价格。

铜价跌至六年新低 受中国需求担忧拖累

伦敦金属交易所(LME)铜期货周二跌至六年低点，这是市场在中国这一世界第二大经济体的经济数据近来不断恶化之际担忧中国需求的最新迹象。中国股市周二暴跌6.2%，引发了LME贱金属的下滑。LME 3个月期铜期货下跌2.6%，至5,035美元/吨，盘中一度跌破重要心理价位5,000美元/吨。

沃尔玛二季度业绩不佳 下调年度盈利预期

沃尔玛周二下调了年度盈利预期，原因是这家零售巨头受到了美元走强以及美国业务利润率下降所带来的负面影响，以及由于在工资和电子商务方面提高了支出。

这家零售商还公布第二季度财报称，这一季度中该公司的营收为1202亿美元，较分析师预期高5亿美元。该季度的每股收益为1.08美元，低于分析师此前平均预期的1.12美元。沃尔玛表示，汇率变动给第二季度每股收益带来了4美分左右的负面影响。

印度电商Snapdeal融资5亿美元 阿里富士康软银投资

印度电子商务公司Snapdeal融资5亿美元，此软融资的主要投资方包括阿里巴巴集团、富士康和软银等，在此轮融资中，Snapdeal的估值约为50亿美元。

富士康表示，该公司此次向Snapdeal投资了两亿美元，以此获得Snapdeal公司约4.27%的股权。据知情人士透露，阿里巴巴此次也向Snapdeal投资了两亿美元。

花旗4.25亿美元出售另类投资者服务业务

花旗集团已经同意以大约4.25亿美元的价格将旗下Alternative Investor Services（另类投资者服务）业务出售给SS&C Technologies Holdings Inc.，这是一家面向金融行业的软件和投资服务提供商。

花旗集团一直都在出售不符合新规或不符合该集团首席执行官高沛德（Michael Corbat）战略的业务，他的战略以富裕的消费者和全球性企业为目标。为了遵循沃克尔规则（Volcker Rule）的相关规定，花旗集团已经出售了旗下对冲基金和私募股权投资部门。根据这项规定，银行不能与客户合作对基金进行大规模联合投资。

新浪第二季度净利同比下滑42% 新浪微博同比扭亏

新浪（纳斯达克股票代码：SINA）今日公布了截至2015年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示，新浪第二季度净营收为2.136亿美元，同比增长14%；归属于新浪的净利润为1170万美元，比去年同期为净利润1660万美元下滑了42%。

新浪微博第二季度净营收为1.078亿美元，同比增长39%；归属于微博的净利润为420万美元，去年同期为净亏损1550万美元。

百胜任命新任中国区首席执行官

百胜餐饮集团希望能通过任命一名新的中国区首席执行官的方式来帮助其销售额恢复增长。这家公司已经任命米基·潘特（Micky Pant）为中国区首席执行官，他是该集团旗下必胜客和肯德基业务的资深高管。

百胜餐饮集团一直都面临着难以提高中国市场销售额的困境，原因是其在2014年曝出了食品安全丑闻，而中国销售额在该集团的整体营收中所占比例高达一半。第二季度百胜餐饮集团的中国同店销售下降10%，但该公司此前称其预计下半年将有强劲表现。

中概股周二多数下跌 窝窝团暴涨25%

中概股中有5只股票跌幅超过4%，正保远程教育跌10.71%报11.5美元，携程网跌4.82%报69.28美元，达内科技跌4.77%报12.18美元，炬力跌4.67%报1.43美元，去哪儿跌4.19%报38.15美元；2只股票涨幅查过2%，窝窝团大涨25%报7.4美元，微博涨2.67%报13.44美元。