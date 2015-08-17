金融市场为何对人民币贬值如此在意？

周二(8月11日)人民币一次性贬值2%以及随后下跌1%，单周跌幅创纪录新高。但真正让市场放心不下的，是全球央行可能被持续低迷的通胀“缚住手脚”，无法应对未来经济增长或金融方面的意外冲击。

人民币贬值让中国商品在国际市场上的变得便宜，在中国和其他新兴经济体已然放缓增长，大宗商品价格跌至多年低位的情况下，再添通缩效应。

独立投资分析师Russell Napier指出，随着中国出口物价下降，新兴市场国家面临新的风险，全球央行无法推高国内通胀，将成为影响市场的主要力量。投资教训显而易见：总体持有现金多仓，尤其是美元多仓。

上周四10年期美国通胀保值债券(TIPS)的损盈平衡通胀率降至1.59%，创1月以来最低水平。TIPS实际上是衡量投资者对未来10年通胀情况预期的指标。

欧元区一年期通胀掉期利率周四也降至11个基点，该利率在6月为100个基点，一周前为25个基点。这一利率是衡量未来12个月通胀预期的一个市场指标。该利率跌破了3月9日欧洲央行(ECB)启动1万亿欧元量化宽松(QE)计划时的水准。

美国和英国的7月通胀数据将在本周公布。7月油价暴跌20%，中国股市也大跌14%，这些都是强大的通缩力量，人民币贬值更是“雪上加霜”。

即便7月通胀数据不能完全体现最新的动向，接下来的数据也会对最新情况有所反映。巴克莱(Barclays Bank)分析师上周四将其对美国2016年底的通胀预期较一个月前有所下调。

他们在一份报告中指出：“此后，能源期货价格即随油价重挫而大跌，经季调后能源分项到明年首季都将对月度消费者物价指数(CPI)构成拖累。”

股票、大宗商品、新兴市场货币及国债收益率上周均告下跌，部份所及低位及下跌幅度为数年来仅见。例如德国两年期国债收益率触及负0.29%的纪录低位。

仅数月前，各界还普遍坚信美联储(FED)将于9月加息，英国央行(BOE)很快也将赴其后尘。如今，这些想法都开始遭到动摇。

全球政策及通胀前景意外生变，导致部分全球最大的汇市参与者调整预测，主要是调整亚洲主要货币汇率预期。

在这几家投行当中，美根美林(Bank of America Merrill Lynch)表示，中国当局此举代表着一个长期的根本性转变，将促使亚币汇率格局出现变化。

该行预计人民币到明年底跌幅将高达10%，印尼盾将挫跌8.7%，马来西亚林吉特将贬值6.2%，韩元则将下跌5%。

美银美林的亚洲策略师上周四在一份报告中写道：“过去三日发生的前所未有的事情将会对亚洲产生深远影响。”