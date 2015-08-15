分析师对下周油价走势看法不一

据彭博社周五(8月14日)公布的最新调查显示，分析师及交易员看待下周NYMEX原油价格走势的意见分歧较大。

在接受调查的41位分析师中，看涨14人(34%)，看跌13人(32%)，看平14人(34%)。

本周(8月14日当周)NYMEX原油期货累计下跌1.37美元，跌幅3.12%，报42.50美元/桶。

近期美国印第安纳州大型炼油厂因故停产的同时，其他炼油厂也开始进行设备维护，进一步拖累了美国原油需求。该炼油厂原定日均24万桶原油的需求被迫中断，这些多余的原油将继续存储在库欣地区，如果无法找到新的买家，市场预计只需58天就能将库欣地区的储油罐填满，或引起市场恐慌性抛售而令油价再探新低。

美国能源信息署(EIA)数据显示，截至美国8月5日当周原油库存减少168.2万桶，减少幅度小于预期。此前一周为减少440.7万桶。美国库欣地区原油库存减少5.1万桶，此前一周为减少54.2万桶。汽油库存减少125.1万桶，多于预期的减少67.5万桶。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五公布统计数据，美国截至8月14日当周石油活跃钻井数增加2口至672口，而天然气活跃钻井数减少2口至211口，总活跃钻井数为884口，与上周持平。美国石油活跃钻井数连续4周攀升，同时美国北达科他州6月原油产量较5月有所上升，供应过剩局面加剧将令油价进一步承压。

OPEC公布月度报告，预测非OPEC产油国今年日均产量将增加9万桶，而该组织7月原油日均产量为3151万桶，较预设目标增长了约150万桶。OPEC同时将2015年自身原油的市场需求预测维持在日均2923万桶，并认为，如果原油产量保持在7月水平，全球超需求日均产量为228万桶。令市场担忧全球油市供应过剩局面将进一步加剧，油价下行趋势恐难改变。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch表示，美国油价应该不会加速下跌，但在Whiting炼油厂停产期间，油价还将缓慢下滑。

高盛(Goldman Sachs)分析师指出，人民币贬值将令大宗商品价格承压，全球经济复苏势头不太乐观。其在一份客户报告中称：“我们将保持对大宗商品市场的看空态度。”