人民币“冲击波”意外击垮美元 晚间“恐怖数据”恐掀巨澜

随着中间价连续两日被调降逾千点，人民币贬值冲击波继续席卷全球市场，因市场猜测人民币续贬以及中国经济放缓忧虑引发的大宗商品下滑恐让美联储推迟加息，美元“意外”地成为“受害者”，而欧元则受益匪浅，周三美元指数重挫至约一个月低点。周四金融市场将继续关注人民币走势，同时晚间有“恐怖数据”之称的美国零售销售恐在金融市场显现巨大威力。

周二(8月11日)中国央行(PBOC)意外将人民币兑美元中间价大幅调降，令人民币贬值近2%。

央行周三公布的人民币中间价较前一日的中间价再贬1000余点至6.3306，贬值幅度1.6%，全球市场连续第二日大幅震荡，交易员纷纷推迟美联储(FED)加息预期。

加息概率急降 美元“意外”遭殃

美国短期利率期货走势显示，交易商认为美联储在9月16-17日会议上加息的机率不超过40%。自2008年以来，美联储货币政策制定者一直将隔夜利率维持在近零水平。

BK Asset Management外汇策略执行董事总经理Boris Schlossberg表示，中国央行意外下调人民币中间价表明中国经济堪忧，美联储加息时间或将因此而拖后。

据彭博编纂的数据显示，交易员预计美联储9月加息的概率为40%，较8月7日的54%有明显下滑。

巴克莱(Barclays Bank)策略师表示：“我们仍预计美联储将在9月加息，但认为这个可能性有所下降，因为中国央行举措可能会加大美国联邦公开市场委员会(FOMC)对全球经济增长和通胀压力的担忧。”

丹斯克银行(Danske Bank)首席分析师Allan von Mehren表示：“中国货币体系的改革令美元走强，并令美元的走势增添了不确定性，市场不得不权衡近期货币走势以及大宗商品的变动是否会推迟加息日期。”

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称：“中国的举动令市场对全球经济状况产生的疑问多于解答，所以市场认为这会令美联储在9月加息的机率降低。”

此外，有消息称中国周三对汇市实施一定程度上的干预，以防止人民币过快贬值，这也对美元走势构成负面影响。

有上海的外汇交易员称，中国国有银行代央行抛售美元。央行干预是希望将人民币兑美元保持在6.43元附近。

周三美元指数收盘重挫0.9%，报96.32，最低一度触及95.93。

DailyFX周三撰文称，人民币汇率贬值令市场开始担忧美联储是否会在9月选择加息，尽管美国近期的经济数据保持良好，但随着其他经济体的货币贬值，美元汇率高企可能会为美国经济带来更大压力，若美联储继续加息，那么美元可能面临更严重的升值压力。

文章补充道，市场对于美联储加息预期的弱化已经在联邦利率期货中有所体现，市场预期美联储9月加息的概率已从周一的超过50%，骤降至今日的33%。

北欧联合银行(Nordea)的外汇分析师Niels Christensen称：“市场对美联储加息的时间产生了一些疑问，在美国国债收益率下降之际，欧元/美元被推高。”

周三野村证券(Nomura)全球市场研究团队日内撰文称，人民币贬值及其对金融市场产生的压力可能会损害美联储短期利率预期。

该研究团队认为：“美联储官员目前对加息决定可能感到非常棘手，因为根据最近数据表明美国经济增长势头参差不齐，核心PCE增长趋势相当疲软。这或是美元进一步上涨保持谨慎的另一个原因。此外，人民币贬值，日元可能紧随其后，这对美国加息前景存在一定影响。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)日前指出，随着人民币骤然贬值，市场定价情况开始预计美联储或将延后加息时点至2016年3月。

中国举措意外帮了欧元的忙

中国出人意料的货币贬值帮了欧元一个忙。因市场担心中国政策调整将影响美联储加息时间和步伐，欧元在周三取代美元成为避险选择；欧元兑主要货币连续第二天上涨，投资者纷纷解除受中国影响国家的货币兑欧元的看涨押注。

美国银行(Bank of America)外汇策略师Ian Gordon表示，由于风险上升，交易员们解除套利交易，推动欧元上涨。

分析师还表示，为了出脱对人民币的多头押注，投资人回补欧元的空头，从而带动欧元/美元走强。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，上周欧元净空头仓位达到113,394手，之前一周为104,008手。

周三纽约尾盘，欧元/美元上涨1.1%至1.1159，盘中一度达到一个月高点1.1214。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示：“如果趋势持续，短期内欧元还有进一步上涨的空间。”

聚焦晚间“恐怖数据”

北京时间周四20:30，美国商务部将公布7月零售销售数据。美国零售销售数据在过去半年中一直在金融市场掀起“惊涛巨浪”，因此被称为“恐怖数据”。

接受调查的经济学家的预期中值显示，美国7月零售销售月率料上升0.5%，上月为下滑0.3%；7月核心零售销售月率料增长0.4%，上月为下滑0.1%。

美联储已经试图让市场做好迎接年内晚些时候开始政策正常化的准备，不过美联储决定加息与否依旧是“取决于数据”，因此周四的零售销售数据将引人注目。

事实上，上月零售销售数据曾令美元遭到重挫。美国商务部7月14日公布的数据显示，美国6月零售销售月率意外下滑0.3%，逊于预期的增长0.2%和前值增长0.6%。这沉重地打击了市场对于美国经济复苏和加息的预期。数据公布之后，美元指数短线急挫。

DailyFX此前撰文称，本周公布的零售销售数据可能更倾向于支持美联储加息。尽管6月份零售销售意外下滑，但第二季度整体上依旧上升。物价尤其是油价低企，或将拉动消费者支出增长。

巴克莱首席经济学家Michael Gapen表示：“因汽车销售报告表现强劲，我们预计此次数据将表现靓丽。预计核心销售以及汽车销售将提振零售销售的表现。”

Gapen预计，零售销售并不会影响美联储的加息预期。“我认为，美联储将看淡此项数据，仅将此作为一项指标而已。我认为，于美联储而言，汽车销售数据更具有指标性。”

彭博经济学家撰文称，本周最重要的数据非7月份零售销售莫属。尽管零售销售在GDP数据中仅占家庭支出的一小部分，但却是消费的重要指标。汽车销售料提升零售销售数据。

此外，美国周四还将公布上周初请失业金人数数据。初请失业金人数料仍接近四周移动平均值26.8万人，外媒预估上周初请失业金人数为27万人。