人民币汇率调整波及全球 外汇市场掀起滔天巨浪

不经常感冒的人一感冒起来可能就是重症。不经常波动的人民币在过去两天里使全球外汇市场掀起滔天巨浪。周三(8月12日)中国人民银行再次将人民币兑美元中间价下调逾千点，引发人民币兑美元汇率再次大幅暴跌。美元/人民币日内涨幅达到1%，全球金融市场整体出现大幅波动。新兴市场货币纷纷重挫，欧美股市受影响走低。

外媒对于人民币此次调整意见不一，大部分媒体和分析人士使用了“贬值”一词，认为人民币兑美元下跌是中国政府希望刺激经济，防止中国经济硬着陆的举措。而另一些分析人士则认为，人民币调降中间价是为了缓和人民币跟随美元走强带来的冲击。纽约联储主席杜德利周三发表讲话时表示，人民币汇率调整可能是适当的，他同时表示目前研究中国汇率政策为时过早。这是美联储方面官员首次评论人民币调整汇率的事件。

欧元/美元周三大幅飙升，日内涨幅超过150点，人民币引发的全球金融动荡使市场避险情绪高企，欧洲股市出现大幅下挫，德法两国股指均重挫超过2.5%。美国10年国债收益率触及4月30日以来低位2.047%，欧股下跌以及欧美债市收益率差降低等因素使欧元买盘增加。

除了欧元外，非美货币周三全线大幅攀升，除英镑攀升约0.4%之外，澳元、日元、加元兑美元均升值1%，美元/瑞郎更是大幅下跌1.8%。美元指数再次大幅下滑至96左右水平。人民币汇率下跌也触发大宗交易品市场动荡，现货黄金价格再次冲高，同时铜、镍和铝价格则重挫至6年低位。

人民币引发全球市场动荡 非美货币集体翻身

美元指数自日内高位97.33一路大跌逾百点，下挫至96.04，刷新四周低位。由于美元走低，以欧元、英镑、日元、澳元、加元为首的主要非美货币拉开集体反攻战线。

目前市场质疑中国让人民币贬值是否会影响美联储升息，导致美债收益率走低。欧元上涨，受益于以欧元为融资货币的人民币套利交易平仓。欧元/美元一度触及一个月高位1.1177。

此外，英镑/美元收复日内跌势，并再度上穿1.56关口，扩大涨幅至1.5629，刷新四个交易日高位；美元/日元则跌破124关口，刷新近一周低位。美元/加元日内跌破1.30关口，最低下行测试1.2950，刷新两周低位。

中国周三公布的7月工业、投资和消费数据全面超预期下滑，结合此前PPI创下近六年低点和进出口双降逾8%，显示经济内在下行压力较大，下半年增速存在破七风险。

中国经济面的不确定性，以及允许人民币贬值的举措，引发外界对于美联储(FED)升息时机的疑问，许多人仍认为美联储最快将于下个月升息。不过，美国国债收益率下跌，并令美元承压。

巴克莱策略师表示，“虽然中国央行的举措凸显出美国经济前景面临的风险，但我们仍预计美联储将在9月升息，但认为这个可能性有所下降，因为中国央行举措可能会加大美国联邦公开市场委员会(FOMC)对全球经济成长和通胀压力的担忧。”

美元/人民币即期飙升至6.44，创2011年8月以来最高。今日人民币兑美元中间价在6.3306元，较周二更低。人民币在国际汇市中表现更差，美元/人民币触及6.5888，为2011年初以来最高。

上海的外汇交易员称，中国国有银行代央行抛售美元。央行干预是希望将美元/人民币保持在6.43附近。周二中国央行意外将人民币兑美元中间价大幅调降，令人民币贬值近2%。

北欧联合银行(Nordea)的外汇分析师Niels Christensen称，“市场对美联储加息的时间产生了一些疑问。在美国国债收益率下降之际，欧元兑美元被推高。”

大宗交易品市场受重创 对中国经济担忧情绪导致原材料价格大跌

周三欧市盘中，伦敦期镍、期铜和期铝纷纷跌至六年低点，因围绕中国人民币贬值将削弱需求的担忧加剧。其中基于技术面的卖盘一度打压期镍下滑15%，随后有所回升。基本金属价格下滑，市场担心人民币汇率下跌将令使用人民币的买家购买力受损，从而影响中国的金属需求。

交易员表示，伦敦金属交易所(LME)指标期镍一度重挫15%之多，触及2015年7月以来低点以及10000美元/吨，在流动性较低的市场上引发一波技术面抛售。

伦铜下滑至六年低点5062美元/吨，之后回稳至5079美元/吨，下跌0.9%，交易员预期铜价短线将跌破5000美元/吨关卡。铜价周二下挫3.5%。

伦敦期铝挫跌至六年低点每吨1,553美元，LME期锌跌至每吨1730美元，为2011年10月以来新低。期铅距离2010年以来低点也仅有数美元的差距。

“我认为金属已因投机客的担忧而超卖。但短线上你会愿意站出来面对吗？”悉尼的瑞银分析师Daniel Morgan表示。

“第一个层面的影响是如果价格更贵，使用量就会减少。而且大家会担心人民币贬值对中国经济面的实质意义何在。”

LME的跌势对上海市场影响不大，沪铜上涨1.2%，期镍与期锡跌幅缩减至接近0.5%，暗示LME金属价格大跌吸引了买家入市。

美联储杜德利评价人民币汇率调整：或许不是不适当的

纽约联储主席杜德利（William Dudley）周三表示，如果经济较中国当局的预期疲软，人民币汇率的调整可能是适当的。

这是美联储高官首次就中国贬值人民币做出回应。杜德利表示，“显然，如果中国经济比中国政府的预期疲软，货币相应地走软或许不是不适当的事 。”他还指出，目前要研判中国汇率政策发生什么状况仍为时过早。

杜德利还表示，“很明显，人民币此前一直跟随着美元升值。”他还称，人民币的现况对于全球需求及商品价格有重大意义。

关于美联储加息，杜德利称美国经济越快进入强劲稳定复苏，就可以尽早升息 ，美联储可望在“不远的将来”升息 。

杜德利称若有金融面或外部冲击导致美国失业增加，美联储将会重新检视政策，但目前状况并非如此。

避险情绪引发欧美债市利差收窄 欧元顺势走高

周三纽约早盘，欧元/美元大幅飙升，日内涨幅超过150点，全球金融市场震荡引发避险情绪高企，引发欧洲股市继续大幅下挫，德、法股指一度双双下跌超过2.5%；美国10年期国债收益率触及4月30日以来新低2.047%；欧股大跌继续支撑用以对冲风险的欧元买盘。

欧元/美元继续跟随德国和美国国债收益率息差走高，10年期息差目前处于6个多月以来的最窄水平。美债收益率的下跌以及本周缺乏数据导致市场对美联储的加息预期降温，欧元/美元因此走高。

人民币连续两日大幅走低，引起市场进一步热议。有点分析师认为这可能引起货币战争，有的分析师认为这只是中国央行在完善汇率形成机制而已、不必过度担忧，还有的分析认为，人民币大跌可能会影响到美联储9月加息决策。

事实上，联邦基金利率期货市场目前已经将美联储9月加息的几率调降至33%这一较低的水平，该几率在周一时还超过50%、周二即降至40%。

摩根大通(JP Morgan)日前指出，欧元新一轮跌势的动能渐失早就在预示汇价将出现修复性上涨。

摩根大通并指出，“欧元/美元若欲打破目前的窘境，需走出全新的潜在升势，并拿下1.1064关键位。若1.1064被收复，则反弹目标将进一步看至1.1288的次级行情76.4%回撤位。下行方面，欧元/美元若跌破1.0775/44一线的多空转换区域，则将打开潘多拉魔盒，中长期跌势将重新启动，2000-2008年涨势的76.4%回撤位1.0072将置于空方面前，这也是空方“最低消费”。”