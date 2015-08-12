OPEC原油产出创三年新高油价近期难走强

周二，中国人民银行大幅下调人民币中间价，人民币对美元贬值近2％，这是人民币20多年来最大跌幅，黄金(1113.50, 5.80, 0.52%)周二最低1093美元/盎司，最高上涨至1119美元/盎司，收于1108美元/盎司，上涨4美元，原油(43.04, -0.04, -0.09%)再创6年新低至43.36；美股大幅低开，道琼斯工业平均指数下跌超过200点。

市场概况

尽管沙特大幅减产，但随着伊朗原油产出恢复至2012年7月国际制裁生效之后的最高点，OPEC上月原油日均产量增加10万桶至3150万桶，创三年新高。

美国国务卿克里在参见路透在纽约的活动时称，如果国会否决伊朗核协议，那么美国难保美元作全球储备货币地位。克里称，“如果我们改变主意，拒绝与伊朗交易，并告诉他们，‘你必须遵守我们的规则，无论如何就进行制裁’。这是一个解决办法，非常迅速....但是，这将影响美元储备地位。”

希腊财政部官员表示，希腊与国际债权人完成救助谈判，协议已经达成。双方就2016年和2017年基本预算盈余底线达成共识，希腊从2016年起实现财政盈余。这是最后一轮谈判，达成一致协议标志着希腊马拉松式的救助谈判正式结束。

黄金

黄金周二最低1093美元/盎司，最高上涨至1119美元/盎司，收于1108美元/盎司，上涨4美元，日图收上下影线小阳，目前黄金依然处于日图表下跌中的反弹行情走势之中，30分钟图表循环上涨走势不变，MACD指标顶部有背离迹象，下方关注昨日调整低点1101位置，如有效跌破则代表短期上涨结束，交易策略：1115做空，止损1120，目标1103。

欧元/美元

欧元兑美元周二最低1.0960，最高1.1088，收于1.1041，日图收上下影线小阳，4小时图表循环下跌且目前汇价已经处于上轨位置，上方关注前高点1.1115—1.1130区域位置价格变化，此区域在本交易日内难以有效突破短期内将继续转入下跌走势中，交易策略：1.1095做空，止损1.1120，目标1.0985。

英镑/美元

英镑兑美元周二最高1.5615，最低1.5554，收于1.5566，波动60个点整体波幅较小，30分钟以上周期图表同步震荡，操作上降低交易周期，以日内交易为主，暂无交易策略。

原油

原油周二大幅下跌最低至43.36，再创6年内新低，下跌力度不减，年内1月份与3月份低点所构筑双底形态被跌穿，短周期重新转入下跌走势之中，30分钟图表以上周期方向同步下跌，操作上依然以逢高做空为主，交易策略：44.10做空，止损44.40，目标42.50。

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