外媒:中国投资者频出大手笔收购欧洲知名酒店

位于布赖顿的五星级酒店—格兰德酒店日前被中国人收购，这项交易预计至少价值4亿英镑。

据英国《泰晤士报》网站8月10日报道，今年3月，基尤格林酒店集团通过杰富瑞投资银行挂牌出售。该集团当天将宣布它已经被港中旅维景酒店公司收购。

报道称，这家公司隶属于中国港中旅集团公司，它经营的酒店遍及中国内地、香港和澳门，涵盖从豪华的维景国际大酒店到经济型的旅居快捷酒店等各类酒店。

创立于2001年的基尤格林酒店集团在英国经营着54家酒店，其中45家是通过假日酒店品牌进行特许经营的。该集团经营着5家华美达酒店、位于利物浦约翰·列侬机场的一家皇冠假日酒店以及位于盖特威克机场的一家万怡酒店。

该集团将继续由其首席执行官保罗·约翰逊领导，它拥有44家酒店并签订了10份管理合同，包括与伦敦的格兰德酒店以及里士满山酒店签订的合同—这两家酒店都归威廷顿投资公司所有。

报道称，威廷顿公司由拥有亿万资产的韦斯顿家族控股，这个家族是福特 纳姆-梅森百货公司的所有者，是英国联合食品有限公司的控股股东。威廷顿公司于一年前以约5000万英镑的价格从德韦尔集团手中购买了格兰德酒店。这家酒店有201间客房，曾在1984年的保守党大会期间受到炸弹袭击，它目前根据一份为期三年的管理合同由基尤格林酒店集团经营。

2011年，基尤格林酒店集团通过“债权转股权”的形式把控制权交给巴克莱银行和劳埃德银行集团。德州太平洋集团(TPG)和高盛公司于两年前通过收购接过了基尤格林酒店集团的控制权。

今年3月的寻求买主决定是TPG和高盛集团在去年进行大力扩张后作出的。基尤格林集团从LRG控股公司收购了21家假日酒店，并启动了一项2100万英镑的投资计划，以借助地区市场的贸易复苏来赢利。

基尤格林酒店集团的中国新老板预计会把它向日益繁荣的中国旅游市场推广，同时利用该集团的平台进行进一步收购。

报道称，在中国商务部放松对资本海外投资的规定后，中国投资者在欧洲酒店和旅游市场变得活跃起来。

报道称，总部位于上海的锦江国际(集团)有限公司日前收购了法国经济型酒店经营者—卢浮酒店集团。复星国际有限公司则收购了地中海俱乐部，并入股托马斯·库克集团。