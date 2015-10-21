苹果造车信号强烈 汽车业将有大变革

苹果公司(Apple)首席执行官库克(Tim Cook)警告称，全球汽车行业即将迎来技术主导的剧变。这是他迄今最为直接地公开回应有关苹果计划制造汽车的报道。

“这个行业似乎将会出现巨大的变化，非常大，” 库克在《华尔街日报》(Wall Street Journal)的南加州年度技术大会上接受媒体采访时表示。“我的确认为该行业正处于剧变的临界点上，不只是渐进式的变化。”

华尔街见闻此前提及，在参与了一次汽车业会议，讨论了该行业面临的机遇和挑战后，美国金融服务公司Raymond James分析师Tavis McCourt在6月初的报告中写道， “汽车业的与会者得出结论，苹果和谷歌公司并不是他们的朋友，而最终将可能成为有竞争力的敌人。”

此后市场亦有传言称，苹果正在研发自己的电动车(可能是自动驾驶车)，并已有数百名工程师投入到此项目中。

英国《金融时报》本周二援引的知情人士就称，苹果一直在组建一个汽车专家团队，并研究怎样才能成为一家汽车制造商。

库克没有回应苹果是否要制造自己的汽车的问题，但他的确表示，一系列技术变化相继到位，为局外人进入这一行业提供了罕见的机遇。

他说：“我认为，未来软件将成为汽车上越来越重要的组件。自动驾驶也将变得更加重要。”

科技行业资深顾问和分析师Tim Bajarin则认为，苹果要做的并不只是造车这么简单。他在8月撰文称，如果苹果真的想造智能汽车，只需要买下特斯拉，并把苹果的技术和服务植入进去就可以了。如果这就是他们的战略，他们完全有钱这么做。

“但是我相信，苹果想要的远比造自己的汽车要更加宏大，” Bajarin写道。“随着iOS系统更加完善，可以实现音乐、娱乐、感应、照相和app等功能，为什么不打造一个让所有汽车都变得智能的技术，让他们都装上苹果的app和服务呢？”

库克似乎正朝着这个方向努力。他表示，就目前而言，苹果将致力于让车主安装CarPlay系统，该系统可以让iPhone接入汽车系统，作为一个娱乐、信息和通信网关。“我们真正想要的、而且希望在短期就实现的是，让人们上车后有一种iPhone体验，”库克说。

库克表示，汽车制造商自己的技术表现糟糕，给苹果等公司留下了巨大的机会，当前的车载系统通常不会排在车主最喜欢的十大设备之列。