尾气排放诱发“连环核爆” 谁又是大众丑闻的受益者？

现在判断大众尾气排放丑闻的最终影响还为时尚早，但部分行业观察家已开始估算哪些领域能够从该事件中获益。

德国大众公司在汽车尾气排放上采取“阴阳标准”欺骗检测，美国投资银行尼古拉斯(Stifel Nicolaus)的分析师James Albertine表示，日本的斯巴鲁(Subaru)可能成为该事件受益者。

James Albertine指出，“在大众市场份额缩水的年份中，斯巴鲁的份额一般都会提升。我们并不是寻找一种偶然或者关联因素，只是在2012年中出现了很有趣的现象，斯巴鲁的份额提升了30-40%，而大众份额下降了30-40%。”

他说，因生产线老化，以及斯巴鲁等竞争对手以匹配价格引入新车型等因素冲击，大众汽车此前已落入了倒退轨迹。

晨星公司(Morningstar)的股市策略师David Whiston说，更多具有节能意识的消费者会首先关注新能源汽车，例如丰田普锐斯等车型，以及新兴但早已名声大噪的特斯拉。不过燃油引擎也在提升竞争力，其能效相比数年前大幅提高。

大众目前承受的不只是业界的讨伐之声，全球各国当局也加入到事件的审查过程中。

汽车价值评估网凯利蓝皮书(Kelley Blue Book)的分析报告显示，至于到底有多少忠实客户会离开这一德国品牌尚不得而知，但二手车的价值肯定受到致命打击。分析师Karl Brauer说，“前景依然未知，但我认为，大众二手车的价值会显著缩水。大众的公关应急方案也多半不会造成多少正面的影响。”

尾气排放问题非但对价格产生冲击，与其直接关联的大气问题也影响到未来买家的决定。

Brauer说：“问题在于，原本被认为是优势的领域现在爆出了问题，这对于买家和用户来说是重大伤害。”

Albertine也认同，丑闻已升级为公共危机。“我们该如何看待这样一家业界领袖公司的‘作弊’行为？到最后消费者发现自己的支付决定会量力而为，但市面上可选择的柴油动力车的选择又少了一种。”

David Whiston指出，柴油车在美国汽车市场上占比有限，如果大众在欧洲也面临同样问题，那么相关影响应比美国市场大得多。不过如果同样的问题也发生在奥迪(同样是大众行业联盟中的一员)在美销售汽车身上，那么对于大众集团业绩的影响就很大了。“如果奥迪用户感到愤怒，导致汽车销量下滑，那么高端车市的冲击将对美国销售构成影响。”

虽然Albertine将大众的“作弊”丑闻称之为“振聋发聩”的，但事件震级尚不及高田安全气囊和通用点火气门事件。