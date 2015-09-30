嘉能可回补跌幅 市场也许没有我们想的那么糟？

继上周大众集团爆发柴油引擎尾气检验作弊丑闻股价大跌之后，本周市场又开始聚焦大宗商品巨头嘉能可(Glencore Xstrata)公司的股价暴跌的消息，周二(9月29日)晚间最新的消息显示，嘉能可公司官方表示，该公司不存在偿付能力问题，受此消息刺激该公司股价回升20%，回补了大部分昨日暴跌的股价。市场也受此影响重新回稳。受嘉能可黑色星期一影响最大的英国FT100指数也回补了部分跌幅。

在隔夜暴跌29%之后，全球商品巨头嘉能可(Glencore Xstrata)周二表示，该公司务在“运营和财务方面仍然强劲”，不存在偿付能力问题。随后，嘉能可股价扩大涨幅至20%。

嘉能可公司的一位发言人在一份声明中称，“嘉能可没有债务契约，仍有坚实的信贷和可靠的融资渠道。”

随后，嘉能可股价扩大涨幅至20%。之前，市场担心嘉能可公司削减债务的努力不足以应对全球金属价格的长期下滑态势，导致该公司的股价隔夜暴跌29%。

嘉能可的声明中还指出，对公司大宗商品业务的中长期基本面有信心 。

大宗商品跌跌不休成为拖累股市的罪魁祸首，周一全球股市迎来“暴风雨”，瑞士嘉能可集团的股价重挫近30%，市值已经累计蒸发400亿英镑。

昨日美国三大股指全线收跌，标普500指数收盘下跌2.5%，道琼斯工业平均指数收盘重挫1.9%，纳斯达克综合指数收盘大跌3%。美股大跌也波及周二的亚太股市走势，日经225指数遭受重挫逾4%，最低跌至16901.49点，跌破17000关口，创1月19日以来新低。香港恒生指数收盘大跌3%，盘中创两年来新低。

瑞穗证券(Mizuho Securities)投资信息部门主管Hiroaki Mino表示。“今日市场走势显示，投资者对于全球经济前景颇为忧虑。目前还不能说股市是否已触底，因为很难预测企业估值。一旦有迹象显示中国经济放缓对企业获利的影响多大，可能就会出现逢低吸纳买盘。”

周二这种趋势明显出现反弹，市场发现情况似乎并不像他们想象的那么糟糕，美国三大股指周二开盘后均出现涨势。同时大众商品价格也开始回升，受嘉能可事件影响的原油价格回升2%，铜、铂、钯等金属类交易品价格也均有不同程度的回升。

嘉能可事件以及大众丑闻等消息近期大大伤害了本来已经脆弱的市场信心，近期全球金融市场坏消息频传，中国经济增速放缓、新兴市场发展疲软、美国和欧洲等发达国家经济也频频面临挑战，这使投资者对于可能引发金融市场巨大波动的消息异常敏感。但从经济数据表现看，人们对于实体经济仍然保持着稳定的信心。周二美国公布了消费者信心指数，而欧元区也公布了9月的经济景气指数，结果显示，欧美企业以及消费者对于未来经济的预期仍然乐观。实体经济的稳定复苏也与投资市场不稳定的局面形成鲜明的对比。

欧盟委员会周二公布，欧元区9月经济景气指数触及四年新高，主要得益于工业、零售和服务业景气指数上升。

欧元区9月经济景气指数从8月的104.1升至105.6，创2011年4月以来的最高水平，当时为106.1。

欧元区9月企业景气指数升至0.34，市场原本预计为小幅下降，8月企业景气指数修正后为0.20。

另外，9月消费者通胀预期指数升至3.2，但仍低于长期平均水准19.7; 8月从前月的4.2降至3.1。欧元区8月消费者调和物价指数(HICP)同比上升0.1%，低于7月的上升0.2%。欧元区9月工业景气指数由负3.7升至负2.2，服务业景气指数由10.1升至12.4，零售业景气指数从8月的3.5升至4.1。消费者信心指数从负6.9略降至负7.1，建筑业信心指数则由负22.7降至负23.3。

美国谘商会周二公布的数据显示，美国9月消费者信心增强，且增幅超过市场预期，暗示美国民众并没有对近期全球市场的动荡感到困扰。

具体数据显示，美国9月谘商会消费者信心指数升至103，为今年1月以来最高，市场此前预期为96.8，前值由101.5下修为101.3。

英国工业联合会(CBI)周二(8月29日)公布的数据显示，英国9月零售销售差值飙升至+49，创今年五月以来最高。

数据显示，英国9月CBI零售销售差值飙升至+49，前值+24。

英国工业联合会还在今天的报告中称，至9月三个月CBI零售销售差值的移动均值升至+31，前值+25。

数据还显示，英国10月CBI零售销售预期差值则飙升+51，创今年6月以来最高。

CBI零售销售差值是英国零售分销商月度销售活动的测算调查指标，反映了零售商对销售情况的描述。差值数据等于认为销售增长的受访零售商比例减去认为销售减少的受访零售商比例。

周二欧市盘中，本交易日欧美股市逐渐从昨日伤势中恢复，市场风险情绪也逐渐趋于稳定。受此影响，美元指数日内温和回升。欧元、日元失去避险买盘支撑，短线温和走低，但跌势有限。另外，作为商品货币的澳元则温和反弹，欲摆脱低位束缚。

受隔夜欧美股市下跌影响，周二亚洲股市也普遍下跌，中国上证指数收盘下跌逾2%，日经指数收盘下跌4%。不过在欧市开盘后情况发生逆转，尽管欧洲股指普遍低开，但是低开高走。欧洲股市的反弹推动商品货币迅速回升，澳元/美元反弹收复了日内大部分跌幅，纽元/美元日内甚至已经转涨，并刷新日内高点，美元/加元也回吐涨幅重新测试1.3400关口支撑

显然在目前市场缺乏其他推动的情况下，汇市走势基本上是跟随股市和市场情绪变化，这也使得当前各主要货币对难以走出持续趋势，毕竟在没有持续性影响因素的情况下，市场情绪会变化非常反复，难以持续乐观或者悲观。无论是此前的大众股价大跌还是昨日的嘉能可股价大跌，本身都只是一个公司而已，并无形成持续悲观气氛的基础。