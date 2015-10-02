250多家公司大股东完成增持 后续动作仍可期

7月9日，证监会发布《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》，上市公司纷纷行动，展开股价保卫战。据不完全统计，从7月9日至今，已有超过250家公司宣布完成增持计划，逾60家公司完成回购计划。虽然有些股价起色不大，不过，有不少公司选择继续发力，表示未来不排除继续增持公司股票的可能

在7月初证监会提出“五选一”方案要求上市公司维稳股价之后，上市公司大股东、董监高纷纷掏出了真金白银。据上证报记者不完全统计，从7月9日至今，已有超过250家公司宣布完成增持计划，逾60家公司完成回购计划。或由于股价起色不大，一部分公司大股东表达了后续或将继续加码增持的意愿，其投资价值显现。

7月9日，证监会发布《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》，要求上市公司制定包括但不限于大股东增持、董监高增持、公司回购股份等维护公司股价的具体方案，且增持不受窗口期、短线交易等规定限制。

上市公司闻“令”行动，纷纷展开股价保卫战。据不完全统计，从7月9日至今，已有超过250家公司宣布完成增持计划，逾60家公司完成回购计划。

具体来看，9月28日，溢多利、鱼跃医疗、楚江新材三家公司公告称控股股东完成增持计划。其中，楚江新材大股东楚江集团承诺自7月10日起三个月内，若公司股票价格低于7月6日收盘价格即15.03元/股便进行增持，公司9月28日披露，楚江集团已合计增持公司股份1021.98万股，增持比例达2.57%，耗资约1.5亿元，买入均价为14.66元/股，公司最新股价15.2元；溢多利控股股东金大地投资于8月底至9月间合计增持公司约170.14万股，增持均价29.42元/股，约使用资金5005.42万元，公司最新股价31.51元；鱼跃医疗控股股东鱼跃科技则合计斥资8080.77万元增持公司总股本的0.47%。

值得一提的是，上述三家公司的增持颇有成效，其大股东均已有所浮盈。

与之相比，另有一些上市公司大股东的维稳之路却走得有些“坎坷”。三全食品控股股东的增持于8月上旬实施完毕，以其总价2401.89万元增持184.34万股粗略计算，增持均价约13.03元/股，较最新股价8.64元浮亏约33.7%；软控股份高管团队增持最低均价为18.12元/股，较公司最新股价13.15元浮亏约27.43%；轻纺城大股东实施的增持计划则被套约21%；雷曼股份大股东出手增持维稳，增持均价为17.21元/股，较最新股价14.44元高出16.1%。

另外，在完成回购的公司中，亦有部分公司存在浮亏或持平。其中，美的集团以10亿元回购2959.16万股，交易均价约33.79元/股，对比25.10元的最新价格，浮亏比例为25.73%，账面浮亏约2.57亿元；银泰资源的回购均价为11.58元/股，回购总金额为4578.09万元，最新股价为9.56元，浮亏比例为17.44%；威孚高科的回购均价为22.22元/股，回购总额为2.5亿元，最新价格为22.06元，基本持平。

在维稳股价的“五选一”方案中，不少公司选择了员工持股计划。从近日完成的员工持股计划看，一部分公司的员工持股计划“如愿”抄底，而另一部分公司的最新市价却跌破员工持股计划认购价格，同样呈现了“冰火两重天”的局面。

相较于惨淡的行情，超过30%的获益算得上一个相当不错的成绩。海兰信员工持股计划的购买均价为17.34元，而公司最新股价为23元，账面浮盈约为32.64%；同样表现不错的还有吴通通讯，其员工持股计划目前浮盈34.03%；此外，海伦哲、弘高创意等公司的员工持股计划也超过了“保本”线。

比起上述公司，部分公司的员工则不那么“幸运”。其中，歌尔声学的员工持股成交价格约为23.04元/股，而公司最新收盘价则为22.29元，略有浮亏；人福医药员工持股计划的交易均价为16.26元/股，最新收盘价为14.89元；开山股份员工持股买入均价为20.14元/股，较之公司最新收盘价15.95元，被套幅度超过20%。

面对起色不大的股价，一些公司的大股东在完成增持或回购之余，选择继续发力，希望维稳以及提高股价。如三一重工、华斯股份、维维股份等，其控股股东在分别以7.01亿元、3000.07万元、3098.72万元完成增持计划后，均表示未来不排除继续增持公司股票的可能。

一位资深市场人士表示，目前维稳股价的情况是，越早行动的，套的越深，浮亏越多。不过，不少公司还留有后手，计划后续将继续根据市场情况进行增持，相当于为投资者托底，这些公司值得投资者关注。