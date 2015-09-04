高通总裁称分拆公司不见得能创造价值

高通(Qualcomm) 总裁Derek Aberle周四谨慎看待分拆公司的可能性。维权对冲基金Jana Partners正在对Aberle施压，要他想办法提振高通股价表现。

Aberle强调，预计今年年底之前董事会及公司高层还完不成对潜在分拆的评估。他表示，高通和Jana一样认为公司股价遭到低估。高通股价过去12个月来已下跌25%，标普500指数同期跌幅为2.25%。

Aberle认为，投资者基于“分类加总估值法”(SOTP)的分析而呼吁公司分家，且相信高通最赚钱的授权部门以及晶片(芯片)部门若是各自独立为一家公司，将可有更高估值。

“你得退一步想想，分家真能解决所有造成当前估值的根本性问题吗？”他说。“你必须慎防那个分析是不是过于简单化。”

高通目前的公司架构也容许高通能善用与中国客户的关系，因为高通已做足准备帮助中国客户拓展至其他国家。

Aberle还承认，同时拥有晶片和授权业务有时候会造成与客户的冲突，“但我们处理得很好。”

**应对Jana的要求**

Jana在4月公开呼吁改革高通，称该公司晶片业务按目前估值来看“基本上一文不值”，并敦促公司将之剥离、或者寻求战略并购。

Aberle指出，当Jana与高通接洽时，并未要求公司分拆，只是希望将分拆作为释放价值的选项来考虑。

Jana还在努力推动向高通董事会增派第三名独立董事，不过高通拒绝透露董事人选的名字。高通此前已经与Jana合作，增加了两名董事。

“(Jana)提出的很多要求都是我们已经与股东沟通过，并且已经筹划了很长时间的事情，”Aberle表示。

高通在7月曾表示，将削减大约14亿美元成本，裁减4,500名全职员工，约占员工总数的15%，并提升股东的资本收益。