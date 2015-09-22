全球市场崩跌信号再现！欧股“跳水”大宗商品齐跌

周二(9月22日)欧市盘中，欧美股市再度出现“抛售潮”。欧洲各主要股指均跌逾3%，大众公司股价一度重挫逾20%，美国股指期货也重挫2%。此外，大宗商品市场也集体下挫，铜、原油跌幅居前。

欧市盘中，欧洲泛欧绩优300股指扩大跌幅至2.8%至1372.36点，德国DAX和法国CAC40指数分别跌逾3%。

大众公司(Volkswagen)股价跌势继续扩大，盘中一度大跌逾20%至106.65欧元。日内，瑞士联邦公路局(Federal Roads Office)的发言人表示，该局正在调查大众汽车在美国销售的柴油车是否也在瑞士销售，并称调查结果将在数日内公布。

大众汽车周二表示，调查结果显示在美国车型中设置违反了美国清洁空气规定的尾气排放控制软件，也运用在其他大众集团柴油车款。大众称，无论如何都不会容忍违法行为，已承诺未来将不断且坦诚地向公众公布进一步的调查进展。

美国股指期货的市场情绪也受到了欧洲股市大跌的影响，纳斯达克股指期货扩大跌势至2%。

除了股市之外，大宗商品市场也全线走软。铜价和原油表现尤为疲弱，铜价大跌2.5%，美国原油期货价格下跌2.8%至45.37美元/桶，布伦特原油期货价格下跌2.1%至47.89美元/桶。此外，锌价下跌1.5%，创2010年6月来最低水平。



市场分析人士指出，美联储最终将在何时升息的不确定性，及其有关中国经济放缓的担忧都拖累了全球股市和大宗商品市场。

Mirabaud Securities资深股票销售交易商John Plassard之前指出，“经济形势的不确定性，以及美联储(FED)升息时间的不确定性令市场承压。”