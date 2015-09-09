9万亿市值蒸发让法兴慌神？专家称最好日子就要来了

MSCI全球指数和中国股市的市值损失已达到9万亿美元，这仅次于历史上最为恐怖的2008年全球金融危机的13万亿美元。

测算，在9万亿美元中，新兴市场损失了1万亿，发达国家股市损失了4万亿，中国股市也损失了4万亿。法兴总结称，“我们注视的行情是，短短3个月内，全球股票市值蒸发9万亿美元。”这几乎相当于中国全年GDP的总规模——10万亿美元。

市值蒸发本身还不是最坏的消息，法兴策略师Andrew Lapthorne表示，“市况如此将对隐含杠杆计算形成冲击，这样受到牵连的是信贷市场。亚洲信贷市场早已就股价变动做出回应，Markit iTraxx日本以外亚太市场信贷违约掉期指数近期震荡急剧加大。然而这些具有和美国信贷品种类似评级的产品并没有遭到下调。”

此外，Markit iTraxx指出，数周前，Andrew Lapthorne就整理发现，这些信贷品种的评级极端高估。

Tom Lee：你可能错过最好5日

FundStrat咨询公司的联合创始人Tom Lee指出，哪些选择对冲头寸以规避市场巨幅波动的投资者可能错过年内最好的5个交易日行情。

Tom Lee表示，“(美国股市)股指大跌12%，市场已遭遇超卖，而我们迄今只经历了1个日涨幅达到或超过2.5%的交易日，而“历史最好5个交易日”已过半，因此我预计年底前市场可能出现大行情。

他补充说：“回首过去10年，如果你错过了年中最好的5个交易日’，那么你在10年中录得亏损的年份数为7，即便过去10年中有多大8年是上涨的。”

就在Tom Lee发表上述言论时，美国股市隔夜大幅走高，三大指数在早盘交易中上涨超1%。

他亦指出，当前美股牛市会在强劲的楼市数据支撑下延续，但楼市却是让他觉得会最终让他转空的动因。Tom Lee说：“如果新兴市场疲弱态势蔓延至信贷市场，并制造美国经济的衰退，那么我认为我们已经落入熊市。”