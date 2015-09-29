黑色星期一！嘉能可崩跌引发市场“血案”

全球市场遭遇“黑色星期一”，嘉能可股价崩跌近30%成为欧美股市暴跌的“导火索”，而由此引发的避险情绪在大宗商品市场蔓延，油价下挫近3%，金价创两周半最大单日跌幅，而铜价跌至四周低点，大宗商品货币纷纷下滑。另一方面，股市暴跌再度打压市场对美联储今年加息的预期，美元汇率也走软，而日元等避险货币则上扬。

因对嘉能可债务的担忧与日俱增，令该股市值蒸发了三分之一，欧洲主要股市周一(9月28日)全线重挫，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数重挫2.21%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低2.37%；此外，大众汽车排放丑闻拖累该股延续跌势，也增添了市场的悲观情绪。

有“商品之王”之称的全球最大商品交易商——瑞士嘉能可集团(Glencore)股价暴跌29.4%，创下史上最大单日跌幅，公司市值约为100亿英镑。

此前天达资产管理(Investec)对该公司发表利空报告，称鉴于嘉能可债务高企和金属价格持续下跌，对公司的估值表现怀疑。分析师指出，如果现货金属价格没有改善，天达资产看空的研究报告将令人质疑嘉能可的估值。

嘉能可首席执行官Ivan Glasenberg三周之前宣布减债计划，该公司计划出售在其农产品业务的部分股份，但仍未能止住股价跌势。

嘉能可股价自2014年7月份以来下跌约81%，市值损失约400亿英镑。2011年5月上市时，嘉能可市值达到371亿英镑。

2014年7月25日，嘉能可市值约为501亿英镑，是在那之前大约一年收购超达之后，市值的峰值水平。

CMA的数据显示，该公司五年期信贷违约掉期(CDS)出现飙升，违约概率目前达到54%。

JCI Capital研究部主管Nicolo Nunziata表示，短期而言市场基调将继续利空。

摩根士丹利(Morgan Stanley)周一在一份报告中称，该行已将今年泛欧洲企业盈利增长预估下调至零，商品行业遇到的困难比预期更大。

因投资者试图评估排放丑闻将对公司财务状况造成的影响，大众汽车下滑7.46%，收在100欧元以下，为近四年来首次。

受欧洲股市暴跌以及全球前景不佳拖累，美股同样出现重挫。

国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)周末在接受法国回声报采访时表示，因新兴市场经济增长放缓，IMF可能下调全球经济增长预估。

中国国家统计局周一公布的数据显示，8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币，同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点。这推低美国股市原材料和能源股。

道指大跌1.92%，报收于16,001.89点。标普500指数跌2.57%，报1,881.77点，纳指暴跌3.04%，报4,543.97点。

MSCI明晟全球指数下跌7.82点，或2.03%，报376.48点。

市场动荡可能降低加息概率 美元遭殃

受欧美股市暴跌影响，市场对美联储(FED)今年加息的预期再度降温，这拖累美元走低——这一幕在过去数月中已经多次上演。美联储在9月份的会议上暂缓加息，称全球经济，特别是中国经济疲弱是促使其“按兵不动”的主要因素。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一称，美联储仍有可能在今年加息。但他强调，大宗商品价格下跌以及美元走强都给美国的通胀带来下行压力。

芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示，可能要到2016年中才会看到能源价格下跌、美元升值方面的逆风因素消退到足以让通胀出现“一些”持续攀升的地步；他可能会在2016年中才支持首次加息。

纽约经纪商Chapdelaine & Co.的外汇业务主管Douglas Borthwick表示：“嘉能可的消息和大众汽车的消息无疑会带来一些危险的感觉，这一领域肯定令人不安，人们在抛售美元。”

因美联储主席耶伦(Janet Yellen)的言论提升了今年加息的预期，美元上周曾大幅上涨。

一位交易商称：“避险情绪推动市场交投，如果我们看到本周晚些时候来自中国的更多疲弱数据，日元买盘可能进一步增加。”

美元指数周一下挫0.3%。美元兑日元和瑞郎分别下滑0.7%和0.40%。日元与瑞郎都被看作是货币市场上的传统避险货币，在经济不确定和金融市况紧张时上涨。

自从中国央行(PBOC)在8月初意外令人民币贬值后，日元兑美元已经上涨4%。

外汇交易员将比以往更加密切关注周四的财新中国采购经理人指数(PMI)。交易员认为，中国经济大幅放缓可能会令美联储推迟加息。

巴克莱(Barclays Bank)驻新加坡的亚太地区外汇策略主管Mitul Kotecha称：“本周将有两件大事。中国数据似乎可以归为非农就业报告这一类。”

大宗商品全线沦陷

受股市暴跌影响以及经济前景不佳影响，大宗商品全线沦陷，商品货币也遭殃。彭博大宗商品指数跌1.3%，22种原材料中有19种下跌。

布伦特原油收跌1.26美元，或2.6%，报47.34美元/桶。美国原油收低1.27美元，或2.8%，报44.43美元/桶。

能源市场数据库和顾问公司ClipperData的商品研究部董事Matt Smith说：“因风险厌恶情绪再次增强，油价出现下跌。”

金价周一则创两周半最大单日跌幅。现货金周一尾盘暴跌1.1%，报1,132.53美元/盎司，盘中一度下挫1.5%，至1,127.70美元/盎司日低，为9月9日来最大跌幅。

商品投资公司Logic Advisors联合创办人Bill O'Neill表示，鉴于周一避险情绪拖累股市和商品市场下滑，而金市仍缺乏买兴对市场不是好兆头。

现货银跌3.5%，报14.55美元/盎司，经历了一个月内最糟糕的一个交易日。现货钯金大跌2.3%，报645.75美元/盎司。