Zara创始人成世界新晋首富 财富达798亿美元

10月23日，根据福布斯最新出炉的全球富豪榜单显示，长期位居第二位的西班牙零售巨头、印第纺织集团老板阿曼西奥·奥特加因其控股公司印第纺织股票大涨而水涨船高，已达798亿美元，首次超越了盖茨，成为新晋世界首富。不过，2011年时，奥特加就宣布自己已经退休。

这位蛰居福布斯富豪榜前十名很多年的西班牙亿万富翁为人低调，不喜张扬，1999年以前，他的照片从未在媒体上出现过，他不喜欢接受媒体采访，也从来不给自己的服装品牌做广告。



奥特加1936年出生于西班牙北部的贫苦小村庄，13岁开始在服装店打工。1975年开设了一家名为Zara的服装小店，1985年成立印第纺织集团，现在印第纺织集团已成为世界四大时装零售集团之一。



印第纺织核心品牌Zara从创立之初的核心理念就是——速度，在最短的时间内满足消费者的需求。它是全球唯一的一家能够在15天内将生产好的服装配送到全球850多个店的时装公司。



Zara招募了480人的庞大的设计师队伍，穿梭于各种时装发布会，把当季最流行的设计理念迅速反馈回总部，然后将这些风格进行总结和重组，注入Zara自己的特色，形成全新的Zara设计。通过这样的战略部署，全球任何一个地方最时尚的时装款式出来，该公司都可以在五天内生产出产品，推向市场，并且可以在竞争对手推出同样款式的五天内，把所有的同类产品全部下架。



30多年里，Zara一直坚持“零广告”策略，奥特加更喜欢把钱花在增设店铺上。上世纪90年代，Zara的扩张从欧洲到美洲再到亚洲，目前已在88个国家开设了超过6500间专卖店。