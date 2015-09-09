市值狂缩水、亚洲最大互联网企业头衔丢失 阿里巴巴究竟怎么了？

一年前，投资者的狂热追捧一度推动阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)创下美国首次公开招股(IPO)规模的最高纪录，但如今投资者却正纷纷“远离”这家公司。阿里巴巴市值10个月损失1407亿美元，由此也将亚洲最大互联网企业的头衔让位给腾讯(Tencent Holdings Ltd.)。

阿里巴巴股价周二(9月8日)收盘下跌4.7%，报60.91美元，市值仅剩下1530亿美元。这是马云创建的阿里巴巴2014年9月进行创纪录的IPO以来市值首次低于腾讯。

分析人士指出，阿里巴巴83%的营收来自中国市场，其对中国消费开支的依赖导致中国经济减速对其影响极大。阿里巴巴业绩令人失望，其截至6月的季度营收创出三年最慢增幅。

尽管中国股市经历三个月的下跌，但在香港上市的腾讯今年却上涨15%。截至周二收盘，腾讯市值1.22万亿港元(约合1569亿美元)。

阿里巴巴的股价走势却截然相反，投资者最初对该公司的乐观预期让位于对中国经济可能遭遇25年来最低增速的担心。

阿里巴巴去年9月19日首日上市，当天上涨38%。自从上市之后，阿里巴巴就遭遇了诸多不顺，包括销售增长放缓、中国政府对其经营行为的批评和美国的法律诉讼。

上市后一度飙涨75%的阿里巴巴美国存托凭证(ADR)在8月份累计下跌16%至66.12美元，这已是该股连续第三个月下挫。卖空者所持阿里巴巴空头头寸升至4月份以来最高。

8月24日，阿里巴巴股价首次跌破68美元的发行价。这促使首席执行官张勇敦促员工忘掉股价，把眼光从股市回到客户身上。

业内人士指出，国内较富裕的大中城市电子商务市场已经饱和，加上公司转向为智能手机和平板电脑用户提供服务，而两者的广告收入不及台式电脑，这是造成阿里巴巴增长减速的根源。

阿里巴巴IPO的时候，投资者相当看好公司的增长前景，但随后业绩表现却令人失望不已。阿里巴巴过去四个季度有两季的营收不及分析师预测，截至6月底的第二季度营收更是创下至少三年来最低增长。

投资阿里巴巴的Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF的创立人Kevin Carter说：“实在没有留下多少失望的余地，投资者原本预期增长会提速，然而在随后几个季度，增长脚步却放慢了。”

据外媒汇编的数据，分析师去年9月预计阿里巴巴在截至3月底的2016财年营收将增长33%，如今这一预测已被下调至29%。

此外，部分投资者和员工持股的禁售期将在9月结束，届时将给阿里巴巴股票带来更多抛压。

为了应对当前面临的挑战，阿里巴巴现在希望向农村地区和海外扩张，尤其是俄罗斯和巴西。该公司还在努力帮助中国消费者更便捷购买欧美品牌。

马云在3月份表示，希望阿里巴巴未来一半以上的收入来自海外。

腾讯和京东

阿里巴巴在过去四个季度中有两次低于分析师的营收预期，且其销售增幅至少是3年来最慢。而腾讯却在8月份公布了创纪录的季度盈利。

腾讯的微信和QQ拥有超过10亿用户。其亿万富豪董事长马化腾正在通过广告、支付服务和健康应用等新途径赚钱。

腾讯上一季度广告收入达到41亿元人民币，增长近一倍。腾讯超半数收入来自游戏，4月份向旧金山的Glu Mobile Inc.投资1.26亿美元，以增加智能手机动作和角色扮演游戏。

腾讯为自己的视频平台购买好莱坞内容、投资于云计算和用户定制互联网服务，此外，腾讯与京东达成战略合作，这也加大了阿里巴巴的压力。

中国宽松举措或许也帮了腾讯一把。上个月，中国央行(PBOC)自11月份以来第五次降息，并恢复对股市的干预以安抚市场；这些措施帮助提振了港股。

除了腾讯，阿里巴巴还要面临来自京东的挑战。根据公开文件中的数据统计，截至6月末，对冲基金持有的京东股份从去年第三季度的1.2%攀升至18%；这段时间，他们减持阿里巴巴股份超过三分之一至3.1%左右。

投资者认为，京东具备通过其直接快递模式提供更高质量产品的能力，这将有助该公司维持较快的增长速度。

尽管阿里巴巴的交易平台在中国电子商务市场凭借最高总成交额依然占据主导地位，但今年京东的销售增长速度是阿里巴巴的两倍多，导致两家公司的市场份额差距缩窄。

波士顿North Grove Capital的创立人Gabriel Wallach表示：“他们的经营模式不同，京东的增长要快很多,对冲基金更青睐京东，是基于对该公司扩张速度、季度盈利能力和更清晰的电商模式的考虑。”他的公司同时持有京东和阿里巴巴的股份。

文件显示，由Julian Robertson的门徒管理的基金，即所谓的小虎基金群(Tiger cubs)上季度位居卖出阿里巴巴股份的投资者之列。

Chase Coleman的Tiger Global Management减持阿里巴巴股份至770万美元，同时增持京东股份逾一倍至24亿美元，成为京东上季度最大的对冲基金投资者。