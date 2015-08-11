人民币中间价一次性贬值逾千点 金融市场刮起风暴

在中国出口数据骤降引发外界猜想人民币汇率将贬值之际，中国央行(PBOC)周二(8月11日)的行动让世人大吃一惊。央行宣布完善人民币中间价报价机制，并让人民币中间价一次性贬值超过千点。

据中国外汇交易中心数据，中间价调降1136个基点或1.86%，报6.2298元，调降幅度为有史以来最大，上日中间价报6.1162。中间价今日调降至2013年4月25日以来最弱。

人民币兑美元即期开盘报6.2530元，上日收报6.2097元。

央行周二宣布，自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

中国央行称，优化做市商报价有利于提高中间价形成的市场化程度，扩大市场汇率的实际运行空间。央行并表示，今日人民币兑美元中间价报价在上日收盘汇率6.2097元的基础上出现约200个基点的贬值。

央行还表示，提出推动外汇市场对外开放，延长外汇交易时间。

中国央行周二在评论7月金融数据的新闻稿中称人民币保持坚挺对出口带来一定压力。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮表示，前期货币政策及财政政策的效果不尽如人意，为了对冲贬值带来的资本外流压力，预期中国央行进一步降准不远。

刘东亮表示，中间价调降1.86%侧面印证经济硬着陆风险加大，但汇率贬值2%本身对经济刺激不大；预期在岸人民币会有一轮持续的贬值，幅度可能在5%以上。

刘东亮并称，料人民币贬值会受到央行的密切关注和调控，预计不会出现断崖式暴跌或无序贬值。

驻亚洲外汇交易员称，在广泛买盘推动下，美元/离岸人民币大幅跳涨。

美元/离岸人民币上涨1.11%，至6.2848。在岸人民币兑美元暴跌1.21% 报6.2848。

受人民币中间价大幅下调刺激，美元指数应声走强。美元指数自97.10附近最高一度触及97.51。

在中国今日把人民币兑美元中间价调降1.86%，创下有史以来最大调降幅度后，澳元和纽元下跌。澳元/美元一度跌0.7%，纽元兑美元一度跌0.7%。

澳元/美元最新报0.7347，人民币消息公布前位于0.7430。

亚洲其他货币兑美元也走低，投资者对此的解读是，他们必须贬值，才能与中国展开竞争。

一位亚洲的外汇交易员表示，在中国央行下调在岸人民币汇率中间价后，杠杆账户争相重新建立澳元空头头寸，推动澳元/美元走低。

该交易员指出，客户在一些做市商意识到人民币中间价下调之前就已开始卖出澳元/美元。

因中国下调人民币中间价刺激美元上涨，现货黄金失守1100美元关口，刷新1096.75美元/盎司日低；现货白银转而下跌逾0.5%，刷新15.12美元/盎司日低。