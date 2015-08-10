欧元、英镑日内技术分析

周一(8月10日)国外网站FXStreet分析师Omkar Godbole提供了日内欧元/美元和英镑/美元基本面点评和技术前景分析。

欧元/美元：或从油价反弹中收益。欧洲央行(ECB)通胀预期对油价走势更加敏感。另外近期原油价格下跌道指德国和整个欧元区CPI低于预期。油价目前处于2月以来的最低水平，看起来将出现技术上的修正。一旦油价反弹，德债收益率也将上升，将帮助欧元/美元突破1.0964。另外“卖事实”交易将导致美元下跌，英镑/美元上升。

技术面上来看，欧元/美元若突破1.0964将看涨。汇价目前交易于1.0975，突破1.0964将打开升向1.10-1.1030(100日均线)大门。不过破败1.0981(5周均线)将跌破1.0964，打开跌向1.09(下降通道底部支撑)大门。日图RSI位于49，暗示下跌。只有收盘于1.0964上方短期趋势才会转涨。

欧元/美元：一旦原油修正欧元将突破1.0964。上周五欧元/美元上涨0.27%，美国7月非农录得21.5万，前值上修至23.1万，平均每小时工资月率增长0.2%，符合预期，美元在数据后先涨后跌，欧元/美元未能突破1.0964（3-5月涨势的50%回撤位）。

英镑/美元：结利盘还是“卖事实”？加息讨论持续近一年，导致美元广泛走强。近期市场预期美联储9月加息，7月非农公布后，交易者认为美联储9月加息的概率为56%，数据公布前为47%。

上周五公布的美国7月非农就业数据显示美国就业市场进一步改善，英镑/美元在数据后跌至1.5425，另外略偏鸽派的“英国央行超级星期四”也令英镑承压。因此汇价跌至日低1.5425，但尾盘反弹至1.5490，本交易日欧美时段数据和消息较为清淡。

非农后初始反应是2年期美债收益率上升，美元广泛走强。暗示9月加息几率较大。但美元涨势很快回吐，周末前的结利盘涌现。不过回落暗示出现“卖事实”交易（美元因预期上涨，目前因加息预期升温）。若本日再次收跌，将确认“卖事实”行情。

汇价跌至1.5425后反弹突破1.5467（7月24日低点），日内收盘于其上将暗示汇价将再次尝试测试1.5550（6月涨势的50%回撤位）和1.5568（7月14日和4月15日涨势的38.2%回撤位）。只有日图收盘于1.5568上方才能令短期前景看涨。之后上行可能受阻。下行方面，跌破1.5467将打开重测1.5425（上周五低点）的大门。只有日图收盘于1.5467下方才会打开跌向1.5365（100日均线）的大门。