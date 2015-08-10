中国大举减持美债 美元“噩梦”为何没有出现？

有市场人士曾经设想过这样一种“世界末日”般的情形：2014年高峰时中国(这个美债最大持有人)持有1.65万亿美元的债券，若中国一时兴起减持美债，美国将遭受巨大冲击，美元也将沦为“弃儿”。

然而，这种“恐怖”局面并没有发生。过去一年中国减持1800亿美元的美债，但市场几乎不为所动，凸显美国国债需求十分强劲。

根据美国财政部最新数据，即使中国在2014年3月到2015年5月期间减持美债，国债价格仍出现上涨，10年期美债收益率同期下滑0.6个百分点。

由于今年稍早中国连续减持美债，今年2月日本曾超越中国成为美国第一大“债主”，为金融危机以来首次。

分析师指出，尽管中国减持美债，但来自其他方面的美债需求正填补这个缺口。

防止金融危机再度爆发的法规促使银行等金融机构买进高评级债券。此外，共同基金也大肆买进美债。

此外，对股票“心存疑虑”的存款人，也不想把钱存在银行，因为利息非常微薄，于是美债市场“钱满为患”。

在美联储(FED)最快下个月加息之际，这股买盘需求令美债市场显得“欣欣向荣”。

RBC Global Asset Management美国固定收益共同主管Brandon Swensen表示：“中国可能正减少美债仓位，但美债的买盘基础既深又广，尤其是在不确定的年代更是如此。”

上周10年期美债收益率下滑0.02个百分点，至2.16%；3月14日曾触及2.72%。

美国两党的政客一再对中国持有大量美国主权债感到担忧，认为这会构成巨大的风险。

在2007年，时任纽约州民主党参议员的希拉里·克林顿(Hillary Clinton)曾经致信当时的美国财长保尔森(Henry Paulson)和美联储主席伯南克(Ben S. Bernanke)称，海外国家持有美债是一个“重大脆弱性的根源”，“美国经济能够非常轻易地被北京、中国和东京的经济决策所‘绑架’。”