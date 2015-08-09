俄罗斯大举销毁违禁食品 专家：长期制裁将戳伤经济支柱

俄罗斯总统普京在7月末曾签署一项法令，决定从8月6号起销毁被禁止进口的农产品。据俄罗斯媒体报道，销毁违禁农产品的行动目前正在俄罗斯多地展开，从6号到7号，俄罗斯已销毁大约350吨水果蔬菜和50吨左右的肉类和奶制品。不过政府的这一行动也引发了一定的争议。

根据俄罗斯总统普京在7月29号签署的一项法令，俄多地从8月6号开始销毁所有禁止进口的农产品，也就是从对俄实施制裁的国家进口的农产品、原料和食品等等，但不包括过境俄罗斯出口至第三国的产品。

为回应欧盟和美国的经济制裁，俄罗斯从2014年8月开始禁止或限制从对俄实施制裁的国家进口农产品、原料及食品，今年6月俄罗斯总统普京又签署命令决定将把针对西方采取的反制措施延长到2016年。不过在反制措施实施一年以来，还是有一些来自制裁国的违禁食品通过非法渠道流入俄罗斯市场。与此同时由于缺乏官方机构的检验检疫措施，这些走私食品也存在一定的安全隐患。俄罗斯消费监督局局长安娜波波娃表示，通过非法渠道流入市场的食品的没有获得可以证明其质量、产地和安全的相关文件，有的甚至是盗用商标，极有可能对人和动物的健康以及周围环境造成损害，销毁没有安全检疫证明的食物也符合国际惯例。

其实在美国和欧洲国家，也有销毁没有卫生检疫文件或者已经过期食物的惯例。但是，这项大举销毁禁止进口食品的行动在俄罗斯还是引发了相当一部分专家和民众的质疑和热议，一些人称不管这种做法是否是大多数国家采取的惯常措施，但是如此对待食物的行为本身无异于暴殄天物。

据莫斯科共青团报报道，在斯摩棱斯克州的违禁食品销毁现场，当地村民则前来捡拾被碾压但还没有完全被毁坏的水果和蔬菜，报道称这让人想起在动荡时期民众争相抢夺欧盟食品的场面。一位居民在社交网站的个人页面上写到，自己捡了一篮子只有一点开裂的西红柿了一袋桃子，这些水果虽然已经被碾碎，但是可以用来制作一种自酿酒，这种酒在俄罗斯非常流行，通常就是用水果发酵而成。

在采取反制措施的一年中，俄罗斯并没有出现过食物短缺的情况。

对于俄罗斯市场上是否出现过食品短缺的问题，从记者在莫斯科的这一年来看，并没有遇到过食品供应不足的情况，莫斯科各大超市和食品店的商品基本都比较丰富，一些水果或者蔬菜出现过季性短缺的情况，但通常不会持续特别长时间，其他城市超市里也没有看到过食品短缺的现象，但是在通货膨胀、卢布贬值以及经济不景气等因素的作用下，包括食品在内的物价上涨现象还是比较明显的。俄罗斯农业部部长特卡乔夫表示，目前俄罗斯食品市场情况稳定，不会出现食品价格大幅上涨的情况。

西方对俄罗斯的制裁实施一年多，民众没有饿肚子，也没有出现物资匮乏的局面。中国现代国际关系研究院俄罗斯研究所所长冯玉军认为，这是因为夏季俄罗斯本土高产的物资补充了市场。

冯玉军：由于制裁和反制裁，俄罗斯自己产的这些替代产品涌现到市场上，现在不存在大规模的市场商品短缺问题，这是一个因素。第二，随着夏季的到来，俄罗斯自己生产的很多蔬菜、水果、农产品大量上市，这是一个季节性因素。但如果考虑到秋天和冬天很快到来的话，水果和蔬菜供应会出现很多问题。尽管现在俄罗斯也在加强同中国、越南包括亚美尼亚等一些国家的生鲜食品进口，但由于自身生产能力的不足，到了冬天，这些商品价格毫无疑问会迅速上涨，所以夏天还是一个相对比较好的季节。随着季节因素的变化，基本食品的价格也会再次出现上涨势头。

另一方面，俄罗斯对西方的反制裁措施，也让欧盟一些特定国家的特定产业感受到了“痛”。

冯玉军：比如荷兰鲜花现在由于在马航事件、尤科斯事件上对俄罗斯非常强硬的态度，俄罗斯禁止从荷兰进口鲜花，对荷兰原来的出口造成影响。但另一方面，荷兰也会积极开拓其他市场。对波兰也是同样，原来对俄罗斯出口的这些水果不能进入俄罗斯市场，肯定会对原来产业链产生一定影响。总体上来讲，俄罗斯的反制裁措施对欧盟的一些国家造成损失，但在欧洲安全面临重大威胁的情况下，经济上的损失肯定是第二位的。欧盟尽管有很多的企业家也反对对俄罗斯实施制裁，但欧盟总体的原则没有变化，仍然要把解决乌克兰问题、解决欧洲安全问题放在首位。

“痛”是相互的。俄罗斯目前虽然不至于出现民众挨饿的情况，但勒紧裤腰带过日子已经成为事实。冯玉军指出，长期的制裁更将戳伤俄罗斯的经济支柱。

冯玉军：第一，俄罗斯被制裁的企业和行业现在很难从西方再获得长期的金融融资，这对整个投资再生产产生了非常重大的影响，很多大的项目被迫下马；第二，西方技术特别是涉及到油气开发的技术都在向俄罗斯出口，制约了俄罗斯油气行业的长远发展，特别是考虑到俄罗斯油气生产现在的基地，西伯利亚和乌拉尔地区的油气生产已达到峰值，未来必须依靠北极的深海油气开发来弥补自己的不足。西方恰恰掐住了俄罗斯这些命脉，对俄罗斯的能源行业造成巨大的影响。第三，就是市场，随着欧盟更多来开拓自己的油气来源，对俄罗斯的油气依赖进一步下降，导致俄罗斯出口市场很大程度的萎缩。第四，随着西方制裁俄罗斯经济环境的恶化，大量资本从俄罗斯外逃。2014年，整个外逃资金达到1515亿美元，今年预计也会外逃一千多亿美元，这对俄罗斯来讲毫无疑问是经济的大失血。