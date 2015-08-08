据彭博社周五(8月7日)公布的最新调查显示，因预期美联储将于年内加息，黄金交易员、分析师连续第四周看跌下周金价，为4月以来连续看跌周期之最长纪录。

在接受调查的21位黄金交易员及分析师中，5人看涨(24%)，10人看空(48%)，6人看平(28%)。

国际现货黄金8月7日当周累计上涨0.30美元，涨幅0.03%，收报1093.90美元/盎司，最高上探1099.10美元/盎司，最低下探1080.60美元/盎司。

美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国7月非农就业人数增加21.5万人，略低于市场预期的增加22.3万人，同时7月失业率依然处于7年低位5.3%。

非农就业数据后，美国联邦基金利率期货显示，美联储9月加息几率从报告公布前的46%升至56%；美联储12月加息几率从报告公布前的72%升至79%。

机构对于本次非农的评判也是相对积极。巴克莱称，美国非农就业数据为美联储9月加息“清除障碍”，2015年剩余时间里每月非农就业数据料达到平均值22.5万，持续驱动失业率走低；8月的就业报告，外部发展的不确定性可能驱使美联储推迟加息，但决定推迟的门槛“要高得多”。

美银美林表示，美国非农就业报告发布之后，美联储处于在9月份加息的“良好状态”上。

亚特兰大联储主席洛克哈特周二(8月4日)表示，除非美国经济“严重恶化”，他才支持将加息推迟到9月之后。

“在我看来，推迟加息面临很高的障碍，”洛克哈特指出，“只有经济前景严重恶化，我才不愿加息。”

洛克哈特的评论令9月加息的可能性上升。洛克哈特在联储公开市场委员(FOMC)属于中间派，并且是今年在FOMC具有投票权的5个地方联储主席之一。

不过，美联储(FED)理事鲍威尔(Jerome Powell)周三发表讲话称，尚未决定9月加息是否是适合的。

鲍威尔在讲话中称，“美国经济如预期一样发展，尚未决定是否在九月投票支持加息。”

鲍威尔强调：“必须要先观望经济数据，之后再对9月升息与否做出决定。从现在至9月中FOMC会议之间的数据将是关注焦点。”

法国外贸银行指出，预计美联储将在9月份首次加息，FOMC接近加息的前景恐怕会导致黄金价格跌破关键性整数位心理关口1000美元/盎司，2015年黄金均价料为1110美元/盎司、2016年均价料为950美元/盎司。

盛宝银行（Saxo Bank）高级经理Ole Hansen表示，“支撑黄金的唯一因素是市场上存在大量空头，但这需要消息刺激黄金上涨20美元升至1105上方以看到有意义的空头回补。中期来看，随着国债收益率上升，新兴市场货币崩塌，美元有进一步走高的潜力，没有利多黄金的消息。”