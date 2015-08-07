谨防非农爆出“大意外” 汇市拉响“一级警报”

“超级星期四”在外汇市场上掀起巨大波澜，周五非农报告的“杀伤力”恐将更大。近期美联储官员的言论提升了9月加息的预期，这令美元受到良好提振，但究竟9月加息能否成行，经济数据表现最有说服力，其中非农报告无疑是重中之重。分析师警告称，ADP报告已经给本周非农蒙上一层阴影，而强势美元对于美国经济的负面影响犹存，投资者需谨防非农数据逊于预期的风险，事实上，今年3月非农数据就曾令市场“大跌眼镜”。

因在周五(8月7日)关键的美国非农就业报告出炉前，投资者调整头寸，周四美元指数微跌0.2%，但仍有望连续第二周上涨。推动美元今年上涨动力是对美联储(FED)今年将加息的预期，而大多数其他主要央行仍维持着宽松政策立场。

Silicon Valley Bank的高级外汇交易员Pete Karabatos表示：“我是一个美元多头，所有因素都指向美国经济势头强劲。美联储基本上已经到了加息临界点。”

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示：“本周美国经济数据良莠不齐，但整体正面，足以保持美联储在9月加息的可能性。”

因英国央行(BOE)发出对通胀立场鸽派的信息，且仅有一位货币政策委员会(MPC)委员在央行会议上投票支持立即行动，周四英镑遭挫重挫。此前外媒调查访问的分析师大多预计，将有两到三位委员投票支持加息。而8比1的投票结果促使市场将首次加息时间的预期推后至2016年中。

英国央行并下调对于2015年的通胀预期至0.3%，并指出今年第四季度通胀可能再度跌破零水平，这也暗示央行并不急于加息。周四纽约尾盘，英镑/美元跌0.5%，报1.5520，欧元/英镑上涨0.7%，至0.7043。

事实上，FX168财经网在周四早间的文章中就曾警告称，假如英国央行未上调通胀预期，尤其是其长期预期，则英镑多头将感到失望。

谨防非农出意外

分析师表示，对美元来说，下一个重要时刻将是美国公布7月就业报告，如果显示就业进一步增长，可能刺激交易商增加多美元的多头押注。

根据7月份联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，决策者依然没有确定是否最早在9月启动利率正常化，围绕经济增长的潜在势头仍然存在不确定性，本周的非农就业报告将包含重要线索。如果7月非农就业岗位大幅增长，将显示经济强劲到足以令美联储在将近10年内首次加息。

美联储在上周发布的政策声明中上调了对就业市场的评估，称就业“稳步”增长。美联储还表示，就业市场闲置“自年初以来”已减少。

New Albion Partners驻纽约首席市场策略师Brian Reynolds说道：“如果非农就业报告良好，对于经济来说是好兆头，意味着美联储更有可能加息。”

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周二表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。洛克哈特是今年具有投票权的五位地区联储主席之一。该言论令9月加息预期进一步升温。

但周三美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)发表讲话称，尚未决定9月加息是否是适合的。鲍威尔在讲话中称：“美国经济如预期一样发展，尚未决定是否在9月投票支持加息。”

根据路透调查，8月7日将公布的非农就业数据料显示7月新增就业岗位22.3万个，6月同样为增加22.3万；7月失业率料持稳于5.3%。该数据定于北京时间周五20:30公布。

但投资者需谨防数据意外逊于预期，事实上，这一幕今年稍早已经出现。美国劳工部4月3日公布的数据显示，美国3月非农就业人数增加12.6万人，远不及预期的增加24.5万人，创自2013年12月最低水平，而稍早的3月6日公布的非农就业数据则是惊人的29.5万。

此外，投资者需要关注薪资数据，若表现不佳，同样会对加息前景和美元走势构成打压。尽管此前就业市场数据一直表现不错，但是薪资水平表现却没有相应提升。

较慢的劳动力成本水平提升导致劳动力市场复苏没有最终转变成为居民消费提升。6月美国小时工资几乎没有任何增长，如果7月数据再次未见增长，那么美国劳动力市场究竟是否真正复苏的问题就值得美联储官员们深思。

经济学家的预期中值显示，美国7月平均每小时工资年率升幅料自上月的2.0%提升至2.3%；7月平均每小时工资月率料上升0.2%，上月为零增长。

Investec的分析师Victoria Clarke称：“投资者还需留意薪资增长数据，可能会在6月下降后小幅增长，这当然不会对9月加息前景有任何不利。”

彭博经济学家Carl J Riccadonna和Josh Wright撰文称，有关9月份美联储是否开始加息的倒计时已经开始。7月份非农就业报告是本周的重头戏，而且鉴于可能的9月份潜在加息日临近，这一报告尤显重要。在下一次FOMC会议召开前，还有两份就业报告有待发布。

美国自动化数据处理公司公布的数据显示，美国7月ADP就业人数增加18.5万人，远不及市场预期的增加21.5万人，创下自2015年以来的低位，前值增加22.9万人。

美国劳工部周四公布，截至8月1日当周初请失业金人数增加3,000人，经季节性调整后为27.0万人，分析师之前预计，上周初请失业金人口增至27.3万。但值得注意的是，上周不在周五公布的7月非农就业报告覆盖的时间范围内。

花旗集团(Citi)周三公布的外汇调查显示，多数认为如果今年8-9月的美国非农就业平均增量在20万人，那么美联储就会在下次，也就是9月会议上加息。根据对花旗319位客户的调查结果，约53%的受访者认为美国非农均值在20万人，美联储就会加息。

非农数据将如何影响美元？

法国农业信贷(Credit Agricole SA)表示，对于美元走势而言，非农数据是关键。如果表现靓丽将进一步巩固美联储加息预期，有效提振美元。

法国巴黎银行(BNP Paribas)周四表示，周五的非农就业报告将对于8月剩余时间美元表现起决定性作用。

法巴指出：“我们经济学家预期此次非农人数增长21万人，低于市场普遍预期的22.5万人。此外由于季节性因素，我们经济学家预计风险偏向下行。如果非农结果符合我们预期，零售销售(8月13日公布)将不能继续维持美元强势。这将令美元风险敞口处于上行空间有限的结构之中。”

东京三菱日联银行(BTMU)外汇分析师Lee Hardman周四表示，美联储加息预期下，美元已经恢复上行势头。

Hardman表示，因该报告至关重要，美元走势可能会受到非常大的影响。除非报告出奇疲软，否则美元可能会进一步增强。

Hardman说道：“市场当前预期美联储9月首次加息的可能性为50%。美元下周的走势将受非农就业报告所影响。”

BK Asset Management首席外汇策略师Kathy Lien指出，9月加息的满足条件包括：非农就业增量在7月和8月超过21.5万，而失业率能够至少维持在5.3%的水准，同时小时平均薪资也需要保持稳定增势。

Lien写道：“我们认为，就业人口增量将超过20万，不过结合分项数据的风险，以及美元/日元在125下方遇阻的行情，我们对数据不及预期的风险留有余地。”

Lien提到了利好非农的四大因素：1. ISM非制造业指数的就业分项升至记录水准；2. ISM制造业就业分项提升；3. 初请失业金4周均值降至26.8万；4. 续请失业金人数下降。

但Lien认为，有四个因素让美元多头对本次非农保持谨慎：1. 挑战者裁员人数7月增加了125.4%；2. ADP就业人数从22.9万降至18.5万；3. 密歇根大学消费者信心指数下滑；4. 谘商会消费者信心指数下滑。

信金资产管理公司(Shinkin Asset Management)高级基金经理加藤纯(Jun Kato)表示，美元/日元要突破该区域并升至125，需要周五公布的美国7月非农就业数据优于预期，且美国2年期国债收益率高于0.75%。周四纽约尾盘，美元/日元下滑0.2%，至124.67。

苏格兰皇家银行证券(RBS Securities)汇市策略师Brian Dangerfield表示：“我们认为，如果非农就业岗位大幅增长，应该会支撑美元，特别是在FOMC委员对就业市场持续改善的关注超过了对海外问题的担忧之后。”