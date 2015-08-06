ADP意外下滑美元有惊无险 澳元涨势成昙花一现

外汇市场周三(8月5日)相对波动不大，明天是英国“超级星期四”，而后天周五美国即将公布7月非农就业数据。市场在重磅事件之前保持观望状态。周三公布的美国“小非农”ADP就业数据远不及预期，同时美联储理事鲍威尔周三的讲话也相对偏中性，使市场对于9月能否加息再次产生疑问。同时近期美元走强使出口行业受到影响，周三公布的6月贸易赤字创3个月最高。但经济数据并没有全盘否定9月加息预期，美国ISM数据显示，7月服务业指数升值10年来高位，为加息前景提供了一定支持。

澳元在周二暴涨之后今日回落，昨日涨势只是昙花一现。澳大利亚正在面临严重经济考验，而澳洲联储货币政策也将会在今后受到全球大宗商品价格以及美联储货币政策的巨大影响。中国作为澳大利亚最大的贸易伙伴国，近来经济增长出现明显放缓迹象，这也大大影响了以出口为引导的澳洲经济，未来澳元前景仍然不容乐观。

日元周三继续温和贬值，美元/日元汇率似乎没有收到其他市场太多影响，稳定继续攀升。日本央行将在周五结束货币政策会议。但日本央行官员近期相对低调，未出现太多评论日元汇率的言论，所以日元走势仍然遵循日本央行QQE和美联储加息预期的影响，周五日本央行货币政策决议将会最终左右近期日元趋势。

欧元区经济继续扩张，欧洲投资者将希腊危机的烦恼抛诸脑后，企业活动扩张速度不断加快。另一方面，一直高调讨论加息的英国央行MPC会议将于周四结束。届时央行将会宣布利率决定、公布会议记录和通胀报告。同时英国央行行长卡尼将主持召开新闻发布会。

经济数据好坏参半 美联储官员态度不一 美元非农前维持高位观望

数据处理公司ADP周三(8月5日)公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业报告显示，在6月就业人口受到小型企业驱动之后，美国7月ADP就业增幅骤降，且与市场预期值的差距创下2015年3月以来最大。

作为非农就业数据的前瞻指标，今天的ADP就业增幅暴跌，或为周五(8月7日)公布的7月就业报告抹上一层阴影。在市场普遍认为就业市场复苏如火如荼之际，今天的ADP就业报告恰如一盆冷水，狠狠的打击了劳动市场的复苏进展。

数据显示，美国7月ADP就业人数增加18.5万人，预期增加21.5万人，前值修正为增加22.9万人。

ADP数据公布之中，美元指数短线迅速扩大跌幅，汇价最低触及97.64水平，刷新日内低位。现货黄金则反弹至1091.70美元/盎司。此外，美国30年期公债收益率触及日高2.93%。

美国6月份贸易赤字扩大，强势美元提振进口并损及出口，对经济增长构成障碍。美国商务部(DOC)周三公布的数据显示，6月份贸易赤字扩大7.1%至438亿美元，为三个月来最大。

美国供应管理协会(ISM)周三(8月5日)公布的数据显示，美国7月服务业指数升至60.3，为2005年8月来最高，为服务行业急速增长的迹象。

数据为美联储在9月下次政策会议上升息提供了进一步支持。近期美国经济数据良莠不齐，强劲的就业数据被疲弱的楼市、制造业和通胀报告所抵销。

数据公布后，美元指数回补了因ADP意外下滑产生的跌幅，市场情绪目前相对高涨，投资者仍然对于美国经济复苏以及美联储年内加息抱有很大信心。

另据周三公布的一份报告显示，美国小型企业6月借贷跳升至纪录高位，暗示就业状况收紧，可能为美联储(FED)近10年来首次升息提供助力。

数据显示，6月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数升至143.3，5月上修为131。6月读值为2005年推出以来最高水准，而且较上年同期上升19%。

该指数上升“显示民间企业展现出基本的、潜在的力量，这在其他方面还没出现，”PayNet创始人Bill Phelan说“职位空缺将更难填补，企业将必须提高薪酬来吸引工人”。这种迹象正是美联储官员所等待的，美联储正在研判升息时机。

继隔夜美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhworks)发表支持9月加息的讲话之后，周三(8月5日)美联储(FED)理事鲍威尔(Jerome Powell)发表讲话称，尚未决定9月加息是否是适合的。鲍威尔在讲话中称，“美国经济如预期一样发展，尚未决定是否在九月投票支持加息。”之前，亚特兰大联储主席洛克哈特表态称只有经济“严重恶化”才会支持推迟加息到9月之后。他说道：“在我看来，推迟加息面临很高的障碍。只有经济前景严重恶化，我才不愿加息。”

鲍威尔强调：“必须要先观望经济数据，之后再对9月升息与否做出决定。从现在至9月中FOMC会议之间的数据将是关注焦点。”

澳元涨势昙花一现 澳洲联储面临巨大挑战

受到大宗商品价格集体暴跌和最大贸易伙伴国中国经济增长放缓的压力，澳大利亚经济正面临衰退的威胁。对于澳洲联储(RBA)和澳大利亚国库部而言，这是继1991年该国经济衰退以来，他们所面临的最为严峻的局面。

令人感到意外的是，澳大利亚的两个最高经济机构在过去12个月里从未就此进行过情景规划或是兵棋推演。

澳洲联储和国库部在分别回应基于《信息自由法》的信息索取要求时表示，他们手中并无相关潜在经济滑坡及相应政策应对措施的研究报告。澳大利亚国库部上一次发布衰退情境研究报告是在2014年，而其中那项研究作出的时间却要追溯至2004年。

前美银美林首席澳大利亚经济学家Saul Eslake指出，“1990年代初的经济衰退让国库部意识到他们的政策应对完全是一败涂地，于是他们就出现类似情境该如何应对进行了兵棋推演，并将从中学到的一些东西在后来的金融危机中进行了实战应用。”

澳大利亚眼下正面临1991年经济衰退以来的最差经济增长状况，国内工资增速也创下了自当时以来的最低水平。市场分析人士指出，经济前景的主要风险源于大宗商品价格的大幅下挫及其最大贸易伙伴国中国的经济增长减速。

日元继续贬值 市场专心关注美联储加息预期

周三(8月5日)纽约早盘，美元/日元表现坚挺，顺利触及125.00整数关口，日内公布的美国7月ADP就业意外降至增加18.5万人，但是最终未能阻止美元强劲涨势，得益于美国亚特兰大联储主席洛克哈特隔夜支持美联储9月加息的言论，他的讲话再令市场热论9月加息。

继隔夜美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhworks)发表支持9月加息的讲话之后，周三(8月5日)美联储(FED)理事鲍威尔(Jerome Powell)发表讲话称，尚未决定9月加息是否是适合的。

美国自动化数据处理公司公布的数据显示，美国7月ADP就业人数增加18.5万人，远不及市场预期的增加21.5万人，创下自2015年以来的低位，前值增加22.9万人。

尽管数据让人失望，穆迪首席经济学家詹迪仍认为，美国就业市场增速虽然仍很强劲，但增速自今年年初以来已经放缓。

ADP主席兼首席执行官Carlos Rodriguez则指出，美国7月ADP就业人数增长较6月放缓，但仍与年初以来所看到的情况相一致。

欧元区经济复苏强势 英国PMI不及预期抵消加息言论影响

随着英国央行(BOE)“超级星期四”临近，英镑也成为外汇市场的关注焦点。周三(8月5日)欧市盘中，英国服务业采购经理人指数(PMI)创去年12月来最低，这也让英镑/美元收窄涨幅。市场交易员透露，英镑/美元在1.5585位置有新的空单。

数据编撰机构Markit的数据显示，Markit/CIPS英国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至57.4，低于6月的58.5，但仍高于荣枯分水岭。

Markit周三公布的调查显示，欧元区7月底企业活动扩张速度加快，各企业已大致将希腊债务危机置之脑后，表明欧元区经济稳步复苏。

希腊恐破产的风波曾一度危及欧元区，不过希腊于7月中同欧盟伙伴达成援助计划框架，作为交换，希腊要执行改革和撙节措施。希腊协议的达成令欧元区情势和人气都得到改善。

Markit报告称，欧元区7月综合采购经理人指数(PMI)终值为53.9，高于初值53.7。

Markit在今天的报告中称，这虽然略低于6月触及的四年高位54.2，但仍然站在荣枯分界线50上方，从2013年中以来一直处在扩张领域。

与此同时，今天的综合PMI反映出欧元区第三季经济料增长0.4%。

“面对希腊债务危机，欧元区经济在7月表现出令人鼓舞的韧性。”Markit首席分析师Chris Williamson表示。Williamson还补充道，“鉴于这样的调查结果，欧洲央行料坚决认为欧元区经济复苏仍处于正轨，支撑了该地区2015年有望录得至少1.5%成长率的预期。”