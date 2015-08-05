欧元、英镑、日元短线技术分析

周三(8月5日)国外网站DailyFX技术专栏作者Ilya Spivak提供了日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元技术前景分析。

汇价逼近1.08关键支撑。汇价在出现了黄昏之星形态后，欧元/美元现继续下探。短期支撑关注1.0814-1.0818水平，若跌穿该区间则指向1.0740(61.8%回撤位)。相反，若汇价突破1.0888(38.2%回撤位)将挺进1.0982(23.6%回撤位)。

操作策略：上下关键价格过近不宜追盘，建议观望。

英镑/美元

仍然受阻于1.57。英镑/美元继续在1.57位之下小幅震荡。短期支撑关注1.5547(23.6%回撤位)，若跌穿该位则日图指向1.5459(38.2%回撤位)。相反，若汇价能突破1.5629(50%回撤位)将挺进1.5700关口(61.8%回撤位)。

操作策略：短期上下关键价格过近不宜追盘，建议观望。

美元/日元

美元/日元再度冲7月高位。美元/日元正企图重回上升趋势，并又一次冲击7月高位。短期阻力关注124.55(38.2%回撤位)。若突破该位日图将挺进125.03(50%回撤位)。反之，若汇价跌穿123.77(61.8%回撤位)将挑战123.13(50%回撤位)。

操作策略：过近的阻力位不宜做多，且缺乏下探信号，建议观望。