美元注入强心剂大幅攀升，贵金属价格温和反弹，国际油价小幅走高，欧美股市全线承压。日内，市场关注欧元区零售、美国ADP等关键数据。

主要货币及商品8月4日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.0880；英镑/美元收报1.5562；澳元/美元收报0.7378；美元/日元收报124.37；美元/加元收报1.3191；美元/瑞郎收报0.9783。

大宗商品：现货金收报1086.80美元/盎司；Comex期金收报1090.70美元/盎司；现货银收报14.59美元/盎司；Comex期银收报14.557美元/盎司；布伦特原油收报49.99美元/桶；NYMEX原油收报45.74美元/桶。

欧美股市：道琼工业指数收跌47.51点，或0.27%，至17550.69点；标准普尔500指数下跌4.72点，或0.22%，至2093.32点；Nasdaq指数下跌9.84点，或0.19%，至5105.55点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.2%，报1580.93点。英国富时100指数收低0.03%，报6686.57点；法国CAC指数收低0.16%，收报5112.14点。德国DAX指数收升0.11%，报11456.07点。

8月4日重要经济数据汇总：

欧元区生产者物价指数(PPI)四个月以来首次下跌，表明该地区的通胀回升势头仍然存在质疑，这可能会引起欧洲央行的注意。欧盟统计局(Eurostat)周二(8月4日)公布的数据显示，欧元区6月PPI月率下跌0.1%，预期持平，前值持平。

美国劳工部周二(8月4日)公布的数据显示，美国6月工厂订单环比1.8%，符合预期，前值由-1%修正为-1.1%。扣除飞机非国防资本耐用品订单月率增长0.7%，前值增长0.9%。美国6月扣除运输的工厂订单环比0.5%，前值由0.1%修正为-0.1%。

重要新闻回顾：

澳洲联储今天维持利率在纪录低位不变，符合市场普遍预期，不过其希望本币进一步贬值的态度软化，让市场感到意外。由于澳洲联储言论，引发澳元一波轧空交投，做空澳元的投资者被迫出手澳元空仓。澳元脱离上周所创六年低位0.7234，阻力在0.7367左右，为6-7月走势的76.4%回档位。澳洲联储表示，澳元正对关键商品价格大跌进行调整，但未提及澳元续贬是可能且必要的。

市场热点追踪：

因FOMC具有投票权的委员洛克哈特表态支持9月加息，进一步提升外界对美联储下月就加息的预期，美元指数周二大幅上扬。周三投资者将聚焦素有“小非农”之称的ADP就业报告以及ISM非制造业指数等重磅数据，这可能为周五非农大行情进行预热。

周三(8月5日)关注重点：

17:00 欧元区 6月零售销售

20:15 美国 7月ADP就业人数变动

20:30 加拿大 6月贸易帐

20:30 美国 6月贸易帐