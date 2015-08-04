黄金技术分析：1077水平存稳固支撑 上方关键阻力1100

国际现货黄金周二（8月4日）亚欧盘中先抑后扬，下行触及日内低点1081.10后反弹，突破1090水平并刷新日内高点1094.70美元/盎司。周一公布的数据显示，美国核心PCE物价指数年率增长1.3%，高于前值和预期值1.2%，通胀温和回升支持美联储年内加息，黄金跌破1190水平。然而，随后公布的美国 7月ISM制造业PMI回落，其中物价支付指数显著下滑，这表明未来制造业领域通胀仍承受下行压力，市场预期美联储即便能够在年内加息，但随后将缓慢地收紧货币政策，黄金于1080上方受到支撑反弹。

上周五公布的美国第二季度劳工就业成本指数升幅大幅低于预期，创1982年以来最低，黄金大幅反弹近20.0美元，一度突破1100关口。

本周将公布的重磅数据包括美国7月ADP就业报告及非农就业报告，7月ISM非制造业指数。此外，日本央行、澳洲联储和英国央行将在本周召开货币政策会议。

日线图上，现货黄金隔夜收跌7.80美元，录得中阴线，黄金尚未扭转下行趋势，但在1077上方守稳，跌势大幅缓和。指标上看，MACD绿色动能柱收缩殆尽，双线死叉发散后收敛趋于粘合；KD指标双线于超卖区域金叉延伸向上；RSI录得29.39，拐头向上。

我们认为，黄金在1077上方持续盘整，跌势大幅缓和，短期或反弹。黄金反弹的初步阻力位于1100.00关口，进一步阻力位于1105.00，更关键阻力位于1119.00美元/盎司；黄金下方初步支撑位于1090.00和1082.50，进一步目标关注1077.20水平，更关键支撑位于1050美元大关。

长期趋势：谨慎看跌

短期趋势：谨慎看跌

关键阻力：1100.00，1105.00，1119.00

关键支撑：1090.00, 1077.20，1050.00

北京时间20:15，现货黄金报1091.20美元/盎司。