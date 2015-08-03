最新黄金、白银走势及前景分析

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周五(7月31日)报告中写道，隔夜离岸市场上现货黄金小幅走低，金价开于1082.50/1083.50美元/盎司水平。在开盘后不久，金价攀升至1103.00/1104.00高位，主要因美国就业劳工成本指数大幅下降，美元指数遭遇重挫。但金价未能成功守稳1100关口，并最终收于1095.25/1096.25美元/盎司。

白银隔夜同样走低，开于14.63/14.68高位。白银盘中最低触及14.62/14.67低位，随后很快回升至14.99/15.04高位。白银最终收于14.77/14.82美元/盎司水平。

从技术面上来看，黄金周线温和收跌于1095美元/盎司。这是金价自1205高位以来连续6第六周收跌。金价目前在1080附近寻得支撑，但我们认为金价下方关键支撑还得看向1044(2010年低位)。我们预测金价在1115-1120水平或遭遇逢高抛售卖盘。

白银周线温和收涨于14.77美元/盎司水平。白银因此前跌势迅猛，并已经下行达成14.53(2014年低位)目标。我们预料白银反弹途中可能在15.00附近遭遇卖盘打压。

北京时间18：00，现货黄金报1092.93美元/盎司；现货白银报14.69美元/盎司。